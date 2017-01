Hommage à Mohamed Abderrahmani : rigueur et patriotisme

Différentes personnalités ont qualifié le défunt Mohamed Abderrahmani, ancien militant de la cause nationale et journaliste émérite, de patriote sincère qui a consacré sa vie pour l’Algérie, et d’homme de plume avéré qui n’hésitait pas à défendre ses principes.

Cette constance lui a valu d’être mis dans la liste des personnes menacées par la horde obscurantiste, durant les années quatre-vingt-dix, qui à ciblé l’élite algérienne. Funeste projet des terroristes qui n’ont pas épargné un journaliste dévoué à son métier. Mohamed Abderrahmani est tombé au champ d’honneur au début du printemps de l’année 1995, victime de la barbarie. C’est pour lui rendre hommage que les éditions ANEP ont mis en exergue les qualités de Mohamed Abderrahmani, rédacteur en chef et directeur du journal El Moudjahid, à la librairie Chaib-Dzair en présence des membres de sa famille et de ses anciens compagnons. L’on a évoqué non sans émotion, le riche parcours de ce professionnel. Le modérateur de la rencontre, Sid Ali Sekhri a rappelé aux assistants, la stature d’un homme qui reste un exemple pour la postérité, le besoin de mettre en lumière des personnes qui ont servi le pays, d’en débattre, pour s’éloigner des futilités et des sujets qui n’apportent rien d’utile au citoyen. Dans une intervention, le président-directeur général de l’ANEP, Djamel Kaouane, qui a partagé son parcours professionnel avec Mohamed Abderrahmani, l’a qualifié, dans une lettre lue par le modérateur de la rencontre, de personnage « porteur de valeurs » et cela revient à son engagement, ses principes et ses valeurs humaines. Pour sa part, Boukhalfa Amazit, le confrère et le collègue de Mohamed Abderrahmani a déclaré que le défunt était le « faiseur du journal » et cela revient à sa responsabilité, son activité, au sein de cette institution qu’est le quotidien El Moudjahid, considéré comme le parole de l’Etat. Il indiquera que Mohamed Abderrahmani avait relevé le défi avant qu’on l’assassine au début du printemps 1995. Boukhalfa Amazit a rappelé que Mohamed Abderrahmani était très attentif et scrupuleux dans la publication des informations sur El Moudjahid, il pesait les termes utilisés pour composer l’article. En citant l’exemple « classe » et « travailleur », l’intervenant a mis en lumière cet exemple de Mohamed Abderrahmani qui défendait les travailleurs. Rachid Lourdjane, un autre journaliste qui a eu à travailler au journal, a rappelé l’expression de Mohamed Abderrahmani : « Nous croyons en ce que nous faisons », grâce à cette personne et d’autres, dont Nait-Mazi, Halim Mokdad qui se sont tellement investis dans leur métier, et qui ont « fait El Moudjahid » qui reste jusqu’à aujourd’hui « une école de formation » pour les journalistes, il rappellera que le souci des anciennes plumes consistait à « bien former les journalistes », la preuve : la majorité des journalistes connus et reconnus sont issus du quotidien El Moudjahid.

L’intervenant a rappelé : « Nous n’avons pas uniquement appris à rédiger des papiers dans les différentes rubriques, mais aussi nous avons appris le métier de journaliste ».



Attachement républicain



Lors de son allocation, la fille du défunt Mohamed Abderrahmani, Meriem, a rappelé que son père était tout le temps pris par son travail : « Nous n’avions pas de week-end, nous ne profitions pas des occasions familiales », elle précisera « son attachement républicain à son pays », malgré les menaces et les éliminations de ses compagnons par les hordes terroristes, c’est pourquoi « nous devons apprécier leur engagement ».

Hichem Hamza