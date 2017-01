Image couleur prise par Alsat 1N : Une « première nationale »

La capture et la réception de la première image couleur prise par le nano-satellite algérien Alsat 1N, le 3 décembre dernier, constitue une "première nationale" dans le domaine d'imagerie satellitaire par nano-satellites, a-t-on appris auprès de l'Agence spatiale algérienne (ASA). "La capture et la réception de cette première image en couleur d'Alsat 1N, par une des trois caméras présentes à bord, constitue une étape importante dans la mission et une première nationale dans le domaine d'imagerie satellitaire par nano-satellites", a déclaré le chef de projet Alsat 1N, Fawzi Djamane. Il a expliqué que l'image en question a été prise par la caméra à large champ (WFI) le 3 décembre 2016 au-dessus de la région d'Arkhangelsk Oblast sur la côte nord-ouest de la Russie. "Elle a été capturée au crépuscule et montre les contours de la côte sur la droite et les prémices d'une aube polaire sur la région arctique avec un ton rouge-brun profond dominant sur l'image", a-t-il ajouté. Selon le même responsable, cette capture permet de distinguer à travers les nuages les sommets enneigés de montagnes. M. Djamane a fait savoir que la mission Alsat 1N a été inscrite dans le cadre de la coopération entre l'Agence Spatiale Algérienne et l'Agence Spatiale du Royaume-Uni (UKSA).

Cette coopération a d'ailleurs permis aux ingénieurs algériens d'acquérir, a-t-il fait remarquer, des compétences en matière de développement et d'intégration de nano-satellites et également d'atteindre une autonomie dans le domaine des opérations des nano-satellites. "L'ensemble des opérations de supervision et de contrôle d'Alsat 1N est réalisée par des ingénieurs algériens à partir du Centre de contrôle situé au niveau du Centre de Développement des Satellites d'Oran (CDS)", a-t-il déclaré.

Le chef de projet Alsat 1N a relevé dans ce cadre, qu'au-delà du développement et de la maintenance des moyens au sol de contrôle du satellite, les opérations menées au CDS sont multiples. Elles permettent la surveillance des paramètres de bonne santé du satellite et le maintien en conditions de fonctionnement nominales, la planification, le développement et l'exécution des plans de commande du satellite permettant l'atteinte des objectifs scientifiques et technologiques de la mission. (APS)