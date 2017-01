Immense pactole maigres retombées ?

Une idée, fort heureusement, peu partagée par ceux qui disposent de la décision, tend à faire croire que les ressources naturelles dont disposent de nombreux pays de l’hémisphère Sud sont une malédiction pour ces nations, puisque leurs sociétés s’habituent à vivre de la rente, délaissant, au fil des générations, les valeurs liées au travail et à l’innovation. Idée aussi fausse dans sa perspective que dangereuse dans ses applications multiples à l’histoire, comme à la culture ou à l’économie. Une étude sur les conflits armés majeurs survenus en un demi-siècle a révélé que presque la totalité des violences ont eu lieu dans des pays riches en biodiversité. Conséquence ? Un rapport de la Banque mondiale a révélé que pratiquement durant la même période, les pays en développement ne disposant pas de richesses naturelles s’étaient développés deux ou trois fois plus rapidement que les pays riches en ressources naturelles rares. Pour se développer, faut-il mettre de côté tout ce potentiel naturel ? En fait, la difficulté, pour le continent africain, qui recèle 30% des réserves mondiales en minerais, est plutôt à rechercher dans la valorisation de ses richesses. Une matière première cédée sur les marchés internationaux à l’état brut, et réimportée sous forme finie ou semi-finie à des coûts prohibitifs, et, de plus en plus, avec des qualités loin des standards internationaux (pour tenir compte du pouvoir d’achat, dit-on). Telle est, à notre sens, le premier handicap de ces économies « rentières » prises dans la nasse de la faiblesse managériale exploitée, utilisée, favorisée et encouragée par les multinationales. Le continent africain est riche, extrêmement riche en ressources naturelles. Il est aussi le continent où l’on recense le plus grand nombre de conflits et de foyers de tension. Existe-t-il un lien entre ces deux réalités ? En fait, si l’on déroule la carte de l’Afrique, on reste frappé par la proximité de ces conflits (aux racines confuses) avec ces richesses. Les ressources stratégiques, comme le diamant, le pétrole, le cuivre et l’or, alimentent, en partie, les guerres africaines. Les recettes tirées de leur vente servent à acheter des armes et de la drogue, voire à nourrir des alliances stratégiques sur le territoire national et à l’étranger. Une collusion, que personne ne veut mettre à l’index, existe entre des multinationales et des groupes maffieux pour l’exploitation illégale des richesses de nombreux pays d’Afrique. Plus près de nous, le cas du Sahara occidental est un exemple flagrant de ces marchés de la honte. Ces trafics affectent principalement les pays en développement, notamment ceux connaissant des situations de crise. La nature des crimes a évolué, se complexifiant davantage et associant le trafic de ressources naturelles à celui des armes et de la drogue, voire d’êtres humains. Cette rapine prive les pays pauvres de revenus précieux, stratégiques, pour construire des infrastructures (écoles, hôpitaux, usines…). « Nos présentes assises se tiennent à un moment où notre continent fait face à de nombreux défis sécuritaires qui menacent la stabilité et la sécurité de la région du Sahel, en particulier, et hypothèquent la réalisation de ses projets de développement », a soutenu M. Sellal, dans son allocution, en sa qualité de représentant du Président de la République, devant les chefs d’État et de gouvernement présents au 27e sommet Afrique-France. « Les défis sont sécuritaires et menacent la stabilité dans la région du Sahel », a soutenu M. Sellal. « Mais si le chemin est escarpé, la démocratie, la bonne gouvernance politique et économique, et l’édification de l’État de droit sont les forces contre la destruction », a conclu M. Sellal.

Mohamed Koursi