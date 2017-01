Elections législatives : Le FLN reçoit dès demain les dossiers de ses candidats

C’est au niveau des kasmas que sera entamée, dès demain, l’opération de dépôt des dossiers des candidats du FLN, qui sera engagée jusqu’au 30 du mois courant. L’ensemble des dossiers seront transmis au secrétariat du parti, le 7 février prochain.

Se distinguant comme «colonne vertébrale de l’Etat» pour paraphraser son secrétaire général, Djamel Ould Abbes, le FLN s’assigne désormais un nouveau défi à relever, celui de confirmer sa place de première force politique à l’occasion des prochaines législatives. C’est d’ailleurs le principal ordre du jour de la réunion qu’a abrité hier, le siège du parti à Alger, sous l’égide du SG Djamel Ould Abbes et en présence des responsables des mouhafadhas, des présidents des commissions de transitions et autres cadres du parti. Cette concertation marque, selon Ould Abbes, le démarrage d’une nouvelle phase, celle liée aux préparatifs du prochain scrutin. Le volet organisationnel de cette nouvelle «mission» de la direction du FLN a été consigné dans les détails dans une instruction du SG du parti, définissant, les conditions et les modalités de l’établissement des ses listes des candidats qui vont se représenter au prochain scrutin. L’instruction dont le contenu a été lu aux représentants de la presse avant que les travaux de la réunion de Ould Abbes avec les mouhafedh du parti, et ont fixé la date du 7 février prochain comme date limite pour achever cette opération d’établissement des listes de candidature.

Une opération qui sera effective dès l’installation des commissions de wilayas pour la préparation des élections chargées, notamment d’un examen préliminaire des dossiers de candidature. Les commissions seront également représentées localement au niveau des kasmate au nombre de 1.800 que compte le parti à travers le pays. Et c’est à ce niveau que sera entamée demain, la dite opération de dépôt des dossiers des candidats du FLN. Une fois réceptionnés, les dossiers seront successivement transmis aux membres de la commission de wilayas siégeant au niveau des mouhafadhate. L’étude des dossiers à ce niveau sera engagée du 31 janvier au 6 février pour qu’au lendemain, soit le 7 du même mois, le secrétariat national soit destinataire de l’ensemble des dossiers des candidats pour émettre un avis définitif sur ses différents représentants aux prochains rendez-vous des urnes. «Nous tenons au niveau de la direction du parti à ce que cette opération soit menée dans la transparence absolue et sans la moindre exclusion de nos militants désireux de figurer au sein des listes» a soutenu le SG du FLN à l’endroit des mouhafedh, des membres du Comité central (CC) et parlementaires réunis, hier à Alger, et qui siègeront, dès demain, au sein des commission de wilayas de préparation des élections.



La résolution des problèmes organisationnels ajournée au lendemain des élections



M. Djamel Ould Abbes souligne aussi l’obligation de faire valoir à travers les listes de candidatures un niveau élevé d’instruction et de compétence, ainsi qu’une meilleure représentation de la femme, de la jeunesse et des agriculteurs. Pour se porter candidat, le militant du FLN est également tenu de réunir au préalable un certain nombre de conditions qui, comme notifiées dans l’instruction du SG du parti, se rapportent, entre autres, à sa fidélité au président de la République et son dévouement à la direction du parti, de l’expérience dans le domaine du militantisme en sus de sa bonne réputation et sa crédibilité au sein de son environnement immédiat qui sont également retenus parmi les conditions qu’il y a lieu de satisfaire. Pour Djamel Ould Abbes, «les prochaines élections législatives sont déterminantes non pas uniquement pour l’avenir du parti, mais aussi de l’Etat dans la mesure où ces élections sont liées avec le scrutin des présidentielles de 2019». «Le FLN est le parti qui gère l’Etat dont il a été le fondateur» a encore ajouté Ould Abbes mettant ainsi l’accent sur la nécessité pour que les candidats qui auront à le représenter aux législatives soient à la hauteur des défis que le pays est tenu de relever à court terme et surtout conscients des enjeux auxquels fait face l’Algérie plus particulièrement au plan régional. La direction du FLN qui s’engage de l’avis du SG, à ne pas fermer la porte devant aucun de ses militants désirant se porter candidat, replace les préparations comme une priorité. Du coup, «la résolution de l’ensemble des problèmes d’ordre organisationnel sera ajournée au lendemain des législatives» indique encore Ould Abbes, rappelant au passage la dernière décision du Conseil d’Etat ayant conformé récemment la légitimité des instances dirigeantes du FLN issues du 10 congrès du parti.

Karim Aoudia