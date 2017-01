ANR : Faire échec aux prêcheurs de la discorde

Le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a appelé de Sedrata (Souk Ahras), le peuple algérien à faire échec aux prêcheurs de la discorde qui tentent de pousser le citoyen vers le chaos. Animant à la salle Kateb-Yacine, une conférence régionale des militants de son parti dans l’Est du pays, le secrétaire général de l’ANR a affirmé que la liberté d’expression et le droit de manifester qui sont des acquis constitutionnels «doivent être exercés dans un cadre sain, loin de toute forme de violence», dénonçant la violence et la destruction des biens publics et privés.

Il a invité, à ce propos, les pouvoirs publics et les élus «à faire plus d’efforts pour expliquer au citoyen certains dossiers, notamment ceux relatifs à la loi de finance et à la retraite pour lui éviter d’être réceptif aux tentatives de manipulation et d’appels à l’anarchie». M. Sahli a exhorté les partis politiques et la société civile à encadrer les activités politiques et saisir les prochaines élections pour défendre les bons choix. «Le défi de 2017 sera pour tous de choisir des élus capables de relever les défis économiques, sociaux et sécuritaires», a considéré M. Sahli, estimant que la participation aux prochaines élections vise à assurer la continuité de l’édification institutionnelle et à permettre au peuple d’exercer la souveraineté que lui garantit la Constitution.