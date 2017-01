AHD 54 : Possible alliance partisane

Le président du parti Ahd 54, Fawzi Rebaine a fait état d'un possible recours de sa formation politique à une alliance partisane en prévision des législatives 2017. Lors d'une conférence de presse animée au siège du parti, M. Rebaine a indiqué que son parti poursuit les préparatifs de sa participation aux prochaines législatives faisant état d'un possible recours à une alliance partisane en prévision de cette échéance électorale.

Le président du parti Ahd 54 n'a néanmoins donné aucune précision sur les partis avec lesquels cette alliance pourrait être conclue. Concernant la participation aux prochaines législatives, M Rebaine a affirmé que Ahd 54 ne sera pas présent dans toutes les wilayas du pays, et ce, a-t-il dit, "en raison des moyens financiers limités du parti". Dans le même contexte, il a réitéré que son parti vise à travers cette participation à "présenter des candidats compétents.