Grand Angle : Nouvelle ère

Les travaux du 27e Sommet Afrique-France ont été ouverts hier dans la capitale malienne Bamako. Mais le ton voulu à cette rencontre a été donné bien avant l’ouverture de cette rencontre. En effet, le projet de Déclaration devant sanctionner ce Sommet a laissé entrevoir dès vendredi la détermination du Continent noir à relever de plusieurs crans ses ambitions en termes de prise en charge de ses préoccupations factuelles. «C'est un projet de déclaration qui met l'accent sur les problèmes africains et sur les solutions également africaines, qui insiste sur les questions de paix et de sécurité, qui insiste sur le partenariat franco-africain», a indiqué un diplomate. La large participation africaine, matérialisée par la présence à Bamako d’une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement, d'Afrique francophone mais aussi anglophone et lusophone reflète ainsi cette volonté d’appropriation d’un destin laissé trop longtemps à des «tuteurs» dont les intérêts se sont révélés au fil des ans différents de ceux des peuples africains et leurs dirigeants et gouvernants se devaient de défendre et de promouvoir. Certes l’aide et le soutien apportés par les pays amis de l’Afrique dans cette période transitoire qu’elle traverse sont souhaités, mais ils ne doivent pas être le cheval de Troie. Abondant dans le même sens, le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel a indiqué que la Déclaration de Bamako traduit «l'intérêt accordé par le continent africain aux problèmes qui se posent au monde», et ils sont nombreux. Les préoccupations liées à la sécurité, à la stabilité sont celles auxquelles une attention particulière est donnée parce qu’elles impactent directement le processus de développement et retardent l’avancée de l’Afrique et minent ses capacités à ancrer de manière durable le progrès. A ce titre, le Mali est un exemple concret. Alors qu’une partie de son territoire était sous l’emprise des groupes terroristes et que le pays faisait face au risque de la propagation de la menace , il a su grâce au soutien des pays frères et voisins et de celui de la communauté internationale relever le défi de la réconciliation en acceptant de s’engager dans un long processus de dialogue mené en Algérie, ayant abouti à la signature de l’Accord de paix.

Nadia K.