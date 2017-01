27e sommet Afrique - France : Accent sur les problèmes africains

Les travaux du 27e sommet Afrique-France se sont ouverts, hier à Bamako, avec la participation d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui représente, à cette occasion, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Organisé sur le thème : «Pour le partenariat, la paix et l'émergence», le sommet sera couronné par une déclaration finale traitant, notamment des «défis et menaces à la paix» et de l'«économie et développement : l'émergence, pour une croissance inclusive et créatrice d'emplois».

S’exprimant au terme de la réunion ministérielle préparatoire, le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, qui accompagne M. Sellal à cette occasion, a indiqué que la Déclaration de Bamako soulignerait «l'intérêt accordé par le continent africain aux problèmes qui se posent au monde».

Les participants aux assises de Bamako se pencheront également sur l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations issues du 26e Sommet tenu à Paris en 2013. Cette rencontre au sommet portera également sur «les voies et moyens à même d'approfondir ce cadre de coopération afin de relever collectivement les défis communs notamment la paix, la sécurité et le développement de l'Afrique».

Le continent africain, souligne-t-on, s'emploie à «réunir les conditions nécessaires pour son développement à travers une meilleure coopération avec ses différents partenaires». Dans le cadre de cette vision, les Etats d'Afrique, travaillent pour «une transformation socio-économique positive du continent dans les cinquante années à venir», en mettant en œuvre l'Agenda 2063 de l'Union africaine. «L'Agenda 2063» plaide, notamment pour une discussion entre toutes les parties prenantes pour orienter le continent sur les voies et moyens de s'»enrichir effectivement des leçons du passé, de consolider les progrès en cours et d'exploiter stratégiquement toutes les possibilités qui s'offrent à court et à moyen termes».

Limité à son lancement à la participation de pays francophones, le Sommet Afrique-France a été élargi au pays lusophones et anglophones. Pas moins de 54 délégations de pays africains et la France prennent part au sommet de Bamako ainsi que les représentant de l'Onu, de l'Union européenne, de la Banque africaine de développement, du Fonds monétaire international et de l'organisation internationale de la francophonie, ont annoncé les organisateurs.



Satisfaction quant aux avancées réalisées



Les participants au 27e sommet Afrique- France qui se tient depuis hier à Bamako ont exprimé, selon le projet de Déclaration finale, leur «satisfaction» quant aux avancées réalisées dans la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali conclu en 2015 à Alger, insistant sur le rétablissement de l’autorité de l’Etat dans le pays. «Les chefs d’Etat et de gouvernement, notant avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, ont appelé à la restauration et au rétablissement de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire (malien), conformément aux dispositions de l’Accord», lit-on dans le projet de déclaration finalisée la veille par les ministres des Affaires étrangères.

La déclaration de Bamako condamne également le terrorisme et insiste sur la «solidarité» avec le Mali suite aux attaques terroristes. «Les chefs d’Etat et de gouvernement ont condamné le terrorisme sous toutes ses formes et exprimé leur solidarité avec le Mali face à la recrudescence des attaques terroristes qui ont visé les forces de défense et de sécurité du Mali, les forces des Nations Unies, la force françaises Barkhane et les populations civiles», lit-on dans le même projet de document. L’Accord de paix et de réconciliation au Mali se trouve en pleine phase de sa mise en œuvre par les différentes parties prenantes sous la supervision du Comité de suivi présidé par l’Algérie.

L’Accord de paix et de réconciliation au Mali conclu en 2015 à Alger et signé par les groupes politico-militaire de la région nord, le gouvernement malien et la médiation internationale.



Deux questions au centre des débats



La lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente est inscrite au centre des débats du 27e Sommet Afrique-France prévu samedi à Bamako, indique le projet de Déclaration finalisée la veille lors de la réunion ministérielle préparatoire. «à les chefs d’Etat et de gouvernement ont décidé d’unir davantage leurs efforts pour lutter contre le terrorisme et les trafics», souligne le document, qui sera présenté au sommet pour adoption. Les participants ont, dans le même document, fait part de leur satisfaction quant aux actions menées contre les réseaux terroristes, saluant, par la même, les progrès réalisés dans la consolidation de l’architecture africaine de paix et de sécurité (APSA). «Ils (les chefs d’Etat et de gouvernement) ont dressé un bilan positif des actions opérationnelles conduites par les Etats africains et les organisations régionales du continent dans la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, en Afrique du nord et dans la Corne de l’Afrique», lit-on dans le texte de projet de Déclaration.

Dans ce contexte, les participants ont salué les actions des Etats du Bassin du Lac Tchad, visant à réduire la capacité de nuisance du groupe terroriste Boko Haram, et obligé celui-ci à «changer de mode opératoire, en faisant recours aux engins explosifs improvisés et aux attentats suicides».

En outre, conformément à l’agenda du développement durable des Nations unies, les parties ont affirmé la nécessité d’intensifier les efforts pour «prévenir et lutter contre les phénomènes de radicalisation violente en traitant les causes profondes».

«Elles se sont engagées à renforcer l’appui apporté à l’échelle locale, nationale comme internationale, aux systèmes d’éducation et aux mesures visant à répondre aux défis de la jeunesse en termes de formation, d’emploi, et de l’inclusion sociale», lit-on dans le même texte.

Par ailleurs, l’appel à une «lutte collective» contre les réseaux de trafiquants, notamment de traite des êtres humains, de trafics de migrants, et de trafic de drogue, a été lancé par les chefs d’Etat et de gouvernement, afin d’«assécher la source de financement du terrorisme que représentent ces trafics».

--------------//////////////////

La vision de l’Afrique pour le partenariat, la paix et l’émergence

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a fait valoir la vision du continent africain pour «le partenariat, la paix et l’émergence». M. Sellal a, dans ce contexte, indiqué que dans sa démarche d’appropriation, l’Afrique, consciente de ses priorités, a anticipé la mise en place des mécanismes de planification stratégiques et des outils de coordination à travers le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) et son agence de planification et coordination agissant en coordination avec les communautés économiques régionales. Le Premier ministre a cité le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture (PDDAA), le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) ou encore le Programme d’indicateurs africains des sciences, de la technologie et de l’innovation (STI), qui constituent «le réceptacle naturel» des actions identifiées par la déclaration finale soumise à l’approbation du Sommet Afrique-France. «En ce qui concerne la réalisation des projets de portée régionale dans le domaine des infrastructures pour lesquels le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est champion dans le cadre de l’Initiative présidentielle des champions pour les infrastructures (PICI), l’Algérie voudrait faire part de l’achèvement du tronçon national de la route transsaharienne Alger-Lagos, longue de 4.800 km, et souligner que celui du dernier tronçon, situé sur le territoire de la République du Niger soeur, est prévu en 2017», a dit M. Sellal. Par ailleurs, a-t-il ajouté, «la pose en territoire algérien du câble de fibre de verre relié au réseau international pour alimenter et désenclaver cette vaste zone du continent en matière de TIC tout au long de l’axe Alger-Lagos a été achevé». «Cette rencontre était importante. Nous allons vers la tenue à la fin du mois du Sommet de l'UA au cours duquel nous aborderons des points très importants dont l'adhésion du Maroc à l'UA et l'élection du nouveau président de l'Union ainsi que tous les conseillers», a indiqué M. Sellal, dans une déclaration à la presse en marge des travaux. Le Premier ministre a ajouté qu'au regard de cette importance «nous devons coordonner nos efforts avec tous les pays, notamment avec les pays frères». «L'Algérie a son poids», a-t-il soutenu, ajoutant «nous irons au Sommet dans les meilleures conditions».



Hommage à l’Algérie pour ses efforts contre l’extrémisme et le terrorisme



«Les Chefs d’État et de gouvernement ont pris note, avec satisfaction, des efforts déployés par l’Algérie en faveur du

renforcement de la lutte régionale et internationale contre l’extrémisme violent et le terrorisme», souligne le texte de la Déclaration. Les participants au sommet ont, à la même occasion, «pris note avec intérêt de la décision de l’Algérie d’organiser, au printemps 2017, une nouvelle conférence internationale consacrée au +rôle déterminant de la réconciliation nationale dans ce domaine+».

«Les Chefs d’État et de gouvernement ont également souligné l’importance des travaux sur les politiques de déradicalisation des réseaux sociaux et d’internet, ainsi que sur la démocratie et l’État de droit dans la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.» En outre, face au péril que constituent la radicalisation et l’extrémisme violent pour la sécurité et la stabilité, ils ont appelé à une «plus grande coopération régionale et internationale dans la lutte contre ces phénomènes». (APS)