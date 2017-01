M. Sellal au Sommet Afrique-France à Bamako : responsabilité et solidarité

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a réitéré la disponibilité de l’Algérie à accompagner le Mali dans la phase de la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation, insistant sur la mobilisation internationale pour réaliser les objectifs du développement consignés dans cet Accord.



« Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer la pleine disponibilité de l’Algérie à poursuivre son soutien à l’aboutissement, dans les meilleurs délais, du processus de mise en œuvre de l’Accord de paix », a déclaré M. Sellal. Il a affirmé qu' « en appui à ce processus, je réitère, ici notre appel solennel à la communauté internationale pour qu’elle reste mobilisée en faveur de la réalisation des objectifs de développement consignés dans cet Accord ».



Progrès en matière de démocratie en Afrique



Le Premier ministre a souligné les progrès enregistrés dans le domaine de la consécration de la démocratie, de la bonne gouvernance politique et économique et de l’édification de l’Etat de droit en Afrique. M. Sellal a indiqué que « depuis le premier sommet de 1973, l’Afrique a enregistré des progrès indéniables dans le domaine de la consécration de la démocratie, de la bonne gouvernance politique et économique et de l’édification de l’Etat de droit, convaincue chaque jour un peu plus que c’est la seule voie à même d’offrir à ses pays et à ses peuples les leviers indispensables à la stabilité politique et au développement socio-économique auxquels ils aspirent légitimement ». Dans ce contexte, il a affirmé que cette dynamique est venue consacrer un processus de décolonisation qui a permis à l’écrasante majorité des peuples africains de recouvrer leur indépendance politique et de rétablir leur souveraineté national, un processus qu’il conviendra impérativement de parachever.



Défis sécuritaires



M. Sellal a relevé les défis qui menacent la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel, pour instaurer une coopération dans toutes ses dimensions. « Nos présentes assises se tiennent à un moment où notre continent fait face à de nombreux défis sécuritaires qui menacent la stabilité et la sécurité de la région du Sahel, en particulier, et hypothèquent la réalisation de ses projets de développement », a soutenu M. Sellal. Il a saisi cette occasion pour mettre en garde contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier, le trafic de drogues, d’armes et de personnes, le kidnapping ainsi que la traite des personnes et la migration. Tous ces problèmes, constituent, a affirmé M. Sellal, des « défis qui nous interpellent collectivement pour renforcer notre coopération bilatérale, régionale et internationale dans un esprit de responsabilité collective et de solidarité active, partant du principe de l’indivisibilité de la sécurité et de l’exigence de sa réalisation pour tous ». Il a, en outre, indiqué que les drames répétitifs générés par la pauvreté, les maladies et les flux massifs de la migration interpellent notre assemblée pour « concentrer son attention et surtout son action sur les véritables cause de ce fléau, à savoir les conflits et les interventions étrangères en violation du droit international, source de chaos et de désordre propice au développement du terrorisme, l’absence de soutien conséquent aux efforts de développement et de lutte contre la pauvreté d’un grand nombre de pays africains, ainsi que l’exacerbation des contradictions internes et le non-recours aux moyens pacifiques et au dialogue pour les résoudre et les dépasser ».



Amélioration du climat des affaires en Algérie



M. Sellal, a mis en exergue la croissance économique enregistrée en Afrique, rappelant également les mesures prises par l’Algérie pour améliorer le climat des affaires. « Au plan économique, notre continent connaît, depuis de nombreuses années maintenant, une croissance économique soutenue de l’ordre de 5%. Les prévisions pour 2017 sont encore plus favorables et confirment ainsi les capacités d’absorption de nouveaux investissements étrangers dans notamment les secteurs des services financiers, la construction et l’industrie manufacturière », a indiqué M. Sellal. Il a, à cette occasion, souligné que l’Algérie, qui a pris d’importantes mesures en faveur de l’amélioration du climat des affaires, à l’appui d’énormes investissements publics dans les infrastructures, a abrité un important Forum africain d’investissements et d’affaires et a apporté sa contribution à la réalisation d’importants projets structurants de l’économie régional et continentale.

Dans cet ordre d’idées, il a soutenu que la route transsaharienne Alger-Abuja, qui offre au commerce de l’Afrique de l’Ouest une ouverture sur la Méditerranée et d’importantes économies de coûts et de temps dans le transport des marchandises, le projet de gazoduc Alger-Lagos ainsi que le projet de fibre optique Algérie-Nigeria « répondent à cet impératif d’intégration de nos économies ». M. Sellal a, par ailleurs, affirmé que l’Afrique forte de ses atouts, œuvre à la mise en place de partenariats de qualité, fondés sur le respect mutuel, l’équilibre des intérêts et un juste partage de la prospérité.

En marge du sommet

M. Sellal reçu par le Président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz…



L’entretien a porté sur « les questions d’intérêts communs et les relations bilatérales entre l’Algérie et la Mauritanie ». Les deux parties ont également abordé la situation régionale notamment dans la région maghrébine. La rencontre a été aussi mise à profit pour évoquer « le fonctionnement des instances de l’Union africaine », à la veille de la tenue du prochain sommet de l’organisation panafricaine. La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.



… le Président du Congo Denis Sassou Nguesso…



Le Président du Congo, Denis Sassou Nguesso, s’est entretenu avec Abdelmalek Sellal, qui lui a remis un message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les deux responsables ont abordé l’ordre du jour du prochain sommet de l’Union africaine prévu à Addis-Abeba. Ils ont eu également de longs échanges sur la situation qui prévaut en Libye, et ce en prévision de la réunion du Haut comité de l’UA pour la Libye, prévue dans les prochains jours à Brazzaville. La rencontre s’est déroulée en présence de M. Abdelkader Messahel.



… le Président français François Hollande…



Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s’est entretenu avec le Président français, François Hollande. Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et abordé l’ordre du jour du sommet Afrique-France. La rencontre a été également mise à profit pour aborder la situation dans la région, particulièrement la situation en Libye et au Sahel, en plus de la lutte contre le terrorisme.



… et le vice-Président du Kenya



Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s’est entretenu avec le vice-Président du Kenya, William Ruto, accompagné de la ministre des Affaires étrangères de son pays, Amina Mohamed. Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et les voies et moyens de les renforcer. La rencontre a été également mise à profit pour aborder les questions qui intéressent le continent africain, notamment le fonctionnement des instances de l’Union africaine. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel. (APS)