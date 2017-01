Education : Une feuille de route pour les inspecteurs

«Une conférence nationale sur le traitement pédagogique sera organisée dans la wilaya de Biskra, et qui aura pour objectif de mettre en place un protocole d’inspection opérationnel, pour l’accompagnement et la formation des enseignants dans ce domaine.»

C’est ce qu’a indiqué, hier, la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit, qui s’exprimait devant les conseils d’instances d’inspection réunis hier au siège de son département, soulignant que «la formation des enseignants a été désormais ajoutée aux missions de l’inspecteur qui assurait jusqu’ici l’inspection et la permanisation des enseignants».

Le ministre a réitéré son engagement pour l’ouverture d’une consultation nationale sur l’évaluation pédagogique, à partir du mois de février, soulignant que l’opération sera lancée au niveau de l’établissement, puis au niveau de la wilaya, pour s’étendre au niveau régional et enfin au niveau national. «Cette série de consultations sera couronnée par l’organisation d’une conférence nationale le mois d’avril prochain», a-t-elle ajouté.

Lors de cette conférence, des mesures opérationnelles seront prises en matière de système d’évaluation pédagogique. Ces mesures seront appliquées à partir de la prochaine année scolaire 2017-2018, de sorte à donner à l’enseignant un rôle plus important dans le débat autour de cette question à même d’améliorer le système d’évaluation.

Dans cette optique, Nouria Benghebrit a estimé que l’évaluation actuelle des élèves est une évaluation quantitative qui repose sur les notes obtenues par l’élève. Cette évaluation vise une seule compétence qui est l’assimilation et la révision, or l’évaluation de l’élève doit prendre en compte la production intellectuelle, l’analyse, la conclusion et l’expression orale, afin de cerner ses compétences. Mme Benghebrit a rappelé que les efforts consentis dans le domaine de la pédagogie, notamment en ce qui concerne l’actualisation des contenus éducatifs et leur adaptation avec les dispositions de la loi d’orientation et la stratégie nationale de traitement de la pédagogie, ne pourront donner des résultats que lorsque ces efforts sont accompagnés d’un système d’évaluation efficient qui prendra en considération toutes les capacités de l’élève.

Après avoir rappelé que la réunion d’hier était la deuxième avec les conseils des instances d’inspection, après celle tenue en février 2016, la ministre a précisé que son département vise, à travers l’installation de cette instance, la réactivation des canaux de communication entre les travailleurs de ce corps toutes spécialités et cycles confondus, après avoir constaté l’absence d’une feuille de route bien définie des missions des inspecteurs, susceptible d’accompagner la réforme initiée dans le secteur de l’Éducation. Elle a salué, à l’occasion, le rôle assumé par ce corps pour garantir la réussite des élèves, à travers l’encadrement des différentes actions pédagogiques, en dépit de la complexité de cette mission et du nombre de défis qu’ils ont à relever dans la mise en application des réformes du système éducatif.

Elle a affirmé également que l’année scolaire 2016-2017 est l’année de la pédagogie par excellence, tout en rappelant les nombreux dossiers qui ont été traités durant la même année. «Il s’agit, entre autres, précise la ministre, de l’adaptation de nouveaux programmes et manuels scolaires pour le premier cycle d’éducation du primaire et du moyen», soulignant que l’opération d’actualisation et d’adaptation des programmes et manuels scolaires avec la loi d’orientation sur l’éducation sera poursuivie pour être généralisée à tous les niveaux d’enseignement de manière progressive. La mise en place des nouveaux programmes a été accompagnée, ajoute la ministre, par la formation des enseignants et le recyclage de leurs connaissances et ceux des travailleurs toutes spécialités confondues, précisant, à ce propos, que des références de formation sont en cours d’élaboration pour l’ensemble des travailleurs.

Salima Ettouahria