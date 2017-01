Loi sur la retraite, code du travail : Le gouvernement convie les syndicats autonomes à une réunion d’information

Alors que l’intersyndicale, composée d’une douzaine de syndicats autonomes, brandit toujours la menace de reprendre les débrayages, prévus le 28 janvier prochain, à cause de la nouvelle (et controversée) loi sur la retraite, le gouvernement semble décidé à laisser les portes du dialogue grandes ouvertes. Mieux, le gouvernement invite officiellement des syndicats autonomes à une séance de travail programmée demain. Sur instruction du Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mohamed El-Ghazi, est chargé de rencontrer ces organisations syndicales, pour une «réunion d’information» consacrée au code du travail sur lequel les syndicats ont émis des réserves, mais aussi pour débattre des divergences entre les deux parties sur cette fameuse loi sur la retraite. Idem pour le département de Mme Benghebrit qui aurait été également instruit par Abdelmalek Sellal de se concerter davantage avec les syndicats du secteur de l’Éducation nationale, notamment concernant le chapitre de la loi sur la retraite qui ne semble pas avoir convaincu les syndicalistes.

Cette démarche du gouvernement d’associer des représentants des travailleurs autres que ceux traditionnellement conviés à ce genre de tractations, en l’occurrence l’UGTA de Sidi Saïd, constitue à n’en pas douter une grande nouveauté dans la gestion de tels dossiers. L’Exécutif espère ainsi convaincre les syndicats autonomes de lâcher du lest vis-à-vis de la loi sur la retraite, et surtout d’abandonner leurs actions de grève qui sont organisées régulièrement ces derniers mois pour revendiquer justement le maintien de la retraite sans condition d’âge.

En tout cas, l’amorce du dialogue laisse l’espoir grand quant à un éventuel compromis qui pourrait être trouvé entre les deux parties. Le président du SNAPEST (Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique) affiche, à ce propos, sa disponibilité à écouter les propositions du gouvernement. «On verra ce à quoi va aboutir cette rencontre. Nous allons écouter attentivement le ministre du Travail pour ensuite présenter nos arguments», a réagi Meziane Meriane, interrogé hier par les médias. Cependant, il a tenu à réaffirmer la position de l’intersyndicale quant à son refus «catégorique» d’entendre parler de la «mise à mort» du décret 97-13 du 31 mai 1997 relatif à la suppression de la retraite anticipée et qui stipule noir sur blanc que tout salarié ayant cumulé 32 année de travail ouvre droit à la retraite, même s’il n’a pas 60 ans.

Une disposition qui a été supprimée par le gouvernement, à la faveur de la nouvelle loi sur la retraite, approuvée, pour rappel, il y a quelques semaines par les deux chambres du Parlement. Toutefois, un sursis de deux ans a été accordé aux travailleurs suite à l’introduction, par le Président de la République, d’un amendement portant sur le maintien du départ à la retraite après 32 ans de service pour une certaine catégorie de travailleurs. Cette disposition introduit en effet une période transitoire de deux années accordant le droit de bénéficier de la pension de retraite au profit des travailleurs âgés de 58 ans et plus, en 2017, et de 59 ans en 2018, et ayant totalisé au moins 32 années de service effectif.

S. A. M.