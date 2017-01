Entretien, L’ambassadeur de Palestine à Alger, M. Louaï Aïssa : « 2017, année de l’instauration de l’État de Palestine »

À la veille de la tenue, à Paris, de la Conférence ministérielle sur la paix au Proche-Orient, l'ambassadeur de Palestine à Alger,

Louaï Aïssa, a bien voulu nous accorder cet entretien dans lequel il soulignera les attentes de l’Autorité palestinienne.

Ce dimanche, Paris abrite une conférence internationale pour relancer le processus de paix au Proche-Orient. Quelles sont vos attentes ?

Avant toute chose, bonne année à tous les Algériens. En ce qui concerne la conférence de Paris, il faut savoir qu’elle est à la base une synthèse des efforts palestiniens en vue de chercher les voies pour dépasser la situation actuelle caractérisée par un blocage des négociations bilatérales avec l’occupant, et l’incapacité du Quartet international de jouer son rôle. Il faut rappeler que la France a convié, en juin 2016, à la tenue d’une conférence internationale à Paris. 28 États et des organisations internationales ont pris part à ce rendez vous. Il a été convenu de tenir une autre conférence à la fin de l’année 2016, mais elle a été reportée au 15 janvier 2017. L’occupant a tenté, par l’intermédiaire de ses alliés, de saboter sa tenue. Pour nous, cette conférence de Paris doit aborder la question du règlement de la question palestinienne. Il ya une résolution internationale qui préconise la création d’un État palestinien. Qu’il en soit ainsi. Si la communauté internationale ne peut pas mettre en œuvre ses résolutions, pourquoi toutes ces organisations internationales, et pourquoi ne peuvent- elles pas mettre en application les décisions qui sont en notre faveur ? Pour notre part, nous reprendrons les négociations à la condition de fixer un calendrier et de mettre en œuvre les résolutions internationales. Nous souhaitons aussi, à l’issue de cette conférence, la création d’un nouveau mécanisme international pour le suivi des résultats avec pour objectif la création de l’État de la Palestine et pour capitale el Qods.



Dans quel cadre s’inscrit la conférence de Paris ?

Démontrer une nouvelle fois la légitimité de notre lutte. Mais avant la tenue de la conférence de Paris, il fallait une autre action qui puisse la renforcer. Nous nous sommes orientés vers le Conseil de sécurité pour l’adoption d’une résolution condamnant la colonisation et réclamant son arrêt immédiat. Et grâce à Dieu nous avons réussi, en dépit des provocations israéliennes. L’adoption à l’unanimité de la résolution, car même l’abstention est une forme de reconnaissance pour notre lutte, en est la preuve.



Comment expliquez-vous l’abstention des États-Unis, alors qu’un projet de résolution similaire avait été proposé en 2011, mais s'était heurté au veto US ?

Avant ce vote, lors d’une rencontre, le secrétaire d’Etat avait été interpellé sur le pourquoi du refus des USA d’octroyer à la Palestine l’aide annuelle de 400 millions de dollars. Il lui a été rappelé que les USA octroyaient à Israël 38 milliards de dollars. Il a répondu clairement qu’Israël est un intérêt américain. L’administration américaine est attachée à Israël, mais elle voit l’intérêt israélien différent de celui de Netanyahou. Elle pense que si les choses en l’État actuel perdurent, cela va conduire à l’instauration d’un seul état ou à deux États, ce qui n’est pas dans l’intérêt d’Israël. Mais ce vote est conforme à la position américaine. Pour preuve, son administration a toujours déclaré être contre la colonisation et qu’elle considère les terres occupées en 1967 comme étant des terres occupées ; mais qu’au moment du vote, elle votera contre tout projet de résolution condamnant cet état de fait. Pour l’administration américaine toutes les questions palestino-israéliennes doivent être réglées bilatéralement et non au niveau de l’ONU. Mais ce vote peut aussi s’expliquer par les changements des rapports de force dans la région.



En parallèle de la conférence de Paris, il y a aussi une initiative russe. Peut-on estimer que cette effervescence diplomatique signifie que la cause palestinienne occupe désormais les devants de la scène internationale ?

Cela est le résultat d’une démarche politique palestinienne judicieuse. La révolution est la science du changement de ce qui existe. Pour changez votre situation vous devez l’étudiez. Il fallait qu’on change nos mécanismes. On a réussi à faire face à Israël et aux USA. La réunion qu’a appelé le président russe Poutine a été cependant refusée par Netanyahou. De notre côté, nous avons déclaré qu’on ne retournera pas aux négociations à moins qu’elles se tiennent sous le parrainage international pour appliquer les résolutions prises à l’ONU et au Conseil de sécurité. Nous avons refusé de céder à toutes les pressions exercées sur nous. On ne retournera pas aux négociations quel que soit le prix. Nous voulons la paix.



À la veille de la tenue de la conférence de Paris, dans une tribune signée par 16 ambassadeurs français, il est demandé, entre autres, à la France de reconnaître l’État de Palestine...

Que vous inspire cet appel ?

La France a déclaré qu’en l’absence de résultats tangibles elle procèdera à la reconnaissance de l’État de Palestine. Tout comme Israël créée par une décision internationale, il faut que l’État de Palestine le soit par décision internationale.



Qu’en est-il des négociations de paix actuellement à l’arrêt ?

Pour notre part, nous estimons avoir obtenu ce que nous voulions des négociations avec les Israéliens, et donc nous avons mis un terme à ce niveau aux négociations du fait qu’elles doivent, selon nous, aboutir à ce que les résolutions internationales et les décisions du Quartet ont recommandé. Il fallait sortir de ce cercle. Nous avons lancé une campagne qui a abouti à des résultats. Personne ne vous donnera quelque chose gratuitement, sans pressions. Personne ne cède facilement. Et si nous n’avons pas un moyen pour faire pression sur l’autre, comment voulez vous qu’il fasse des concessions ? Les parties palestinienne et arabe défendent leurs intérêts, et l’occupant et ses alliés défendent les leurs dans le cadre des équilibres dans la région. Il reste aussi que le concept de résistance pour nous est différent. Il signifie efficacité et non pas démonstration. Il s’agit pour nous d’exploiter les mécanismes de la résistance pour atteindre l’objectif de notre révolution armée déclenchée en 1965 qui est de remettre la Palestine sur la carte en tant qu’État. C’est ce que nous sommes en passe de faire en réunissant le triptyque, terre peuple et Autorité, en réintégrant la Palestine en tant qu’État observateur à l’ONU où le drapeau palestinien a été hissé. Nous avons aussi intégré l’UNESCO où nous avons pu imposer des questions précises comme la protection d’El Qods alors que les États arabes ont été incapables de défendre la Mosquée el Aqsa . Pour ce faire nous avons opté pour des mécanismes adéquats, à savoir la négociation, la politique, l’action internationale et la résistance populaire pacifique pour éviter d’être catalogués comme terroristes.



Ce 20 janvier verra l’investiture du nouveau Président américain, Donald Trump. D’aucuns estiment que durant son mandat, les choses vont se complexifier davantage pour les Palestiniens. Êtes-vous de cet avis ?

Que les USA assument les conséquences de leur politique. Vous avez d’une part, une administration qui s’en va en déclarant que ce qui se passe dans la région est dangereux et menace les intérêts américains, qu’il faille régler la question palestinienne et réclame l’arrêt de la colonisation, et d’autre part, vous avez une prochaine administration qui déclare autre chose. Le président Abou Mazen a du reste envoyé une lettre au président, Trump, lui demandant de s’expliquer sur sa déclaration portant transfert de l’ambassade US à

El Qods. Cependant, faut-il le rappeler, l’administration américaine n’est pas à sa première déclaration dans se sens mais elle n’a jamais mis en œuvre ce projet.



Où est l’opération de réunification des rangs palestiniens ?

On ne désespère pas de réunifier les rangs. Nous ferons tout pour l’unité nationale car la division signifie faiblesse. Elle risque de conduire à la création de deux États palestiniens, l’un à Ghaza et l’autre à Ramallah, ce qui ne manquera pas de servir les intérêts d’Israël. Il est désolant de voir certains de nos frères, dont Abou Marzouk vanter le fédéralisme. Ces déclarations portent préjudice à la cause palestinienne. Les militants de Hamas sont nos frères. Un nouveau dialogue sera peut-être ouvert prochainement à l’appel de pays influents où s’est rendu le président de l’Autorité. Actuellement nous essayons de tenir le Conseil national. Aujourd’hui vous avez l’étape de la conférence de Paris, l’investiture d’un nouveau président américain et cela nécessite une administration palestinienne forte. Il faudrait que tous comprennent que nous avons un seul État, qu’il faut éviter les déclarations qui dénaturent la lutte des Palestiniens. Abou Zehri a évoqué dernièrement sur la chaine de télévision, E-Nahar, la question des divisions et des aides de l’Algérie qui n’arriveraient pas aux Palestiniens. Quel est l’objectif de ces propos ? Est ce pour dire qu’il ne faut plus donner de l’argent ou au contraire répartir entre l’Autorité et Hamas ? Il est désolant que de tels propos soient tenus. Il faut aussi savoir que la résistance, c’est nous qui la définissons. Elle n’est définie ni à Ankara, ni à Téhéran, ni à Riad et ni au Caire. C’est en Palestine qu’elle est définie. Nous sommes tous concernés par l’unité nationale. Palestine n’est pas un parti, ni une idéologie. Si vous vous attaquez à la légitimité de la cause, comment allons-nous demain, nous défendre dans les conférences internationales ? De tels propos ne peuvent que nous affaiblir.



Quelle est la feuille de route de l’Autorité palestinienne pour 2017 ?

Nous espérons que 2017 sera l’année de l’instauration de l’État de Palestine. Nous avons beaucoup avancé dans se sens. Cela sera difficile, mais on doit encore faire des efforts. Il faudra continuer sur la même voie en veillant à ce qu’il y ait un suivi des résultats de la conférence de Paris et de la résolution de l’ONU réclamant l’arrêt de la colonisation. En 2017 nous aurons aussi à consolider la lutte palestinienne. Il faut que la Palestine redevienne une priorité des pays arabes. Sur le terrain palestino-palestinien, on aspire à concrétiser l’unité. Une session du Conseil national doit se tenir et on espère que tous seront présents.



Le SG de l’ONU a déclaré vouloir faire de 2017, une année de paix. Est-ce possible, alors que le conflit israélo-palestinien n’a pas été réglé ?

La question de la Palestine est une question humanitaire qui touche le monde entier. Il ne peut y avoir de paix, de stabilité et de liberté sans la liberté du peuple palestinien et l’instauration de son État. Cela est connu de tous. Les conséquences qui découlent de la situation en Palestine seront grandes et il ne sera pas possible de les maitriser. Pourquoi les Parlements de pays influents ont reconnu l’État de Palestine et non pas les pouvoirs en place ? C’est le jeu de manœuvres internationales. Donc, il faut créer de nouveaux équilibres. L’ONU doit prouver qu’elle a été créée pour la paix et non pas pour couvrir l’injustice.

Nadia Kerraz