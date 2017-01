Taux de chômage : Légère hausse

Le taux de chômage en Algérie a atteint 10,5% en septembre 2016 (contre 9,9% en avril 2016), avec une hausse ayant affecté nettement les femmes et les diplômés de l'enseignement supérieur, selon l'Office national des statistiques. (ONS). En septembre dernier, le nombre de la population active a atteint 12,117 millions de personnes contre 12,092 millions en avril 2016, sachant que la population active est l'ensemble des personnes en âge de travailler et disponibles sur le marché du travail, qu'elles aient un emploi ou qu'elles soient en chômage. Quant à la population occupée (personnes ayant un emploi), elle a été estimée à 10,845 millions de personnes en septembre 2016 contre 10,895 millions de personnes en avril. Cette population occupée est composée de 8,933 millions d'hommes (82,4% de la population occupée) et de 1,912 million de femmes (17,6%). La population en chômage a ainsi atteint 1,272 million de personnes en septembre (contre 1,198 million de personnes en avril), composée de 792.000 hommes (contre 790.000 en avril 2016) et de 479.000 femmes (contre 408.000). Le taux de chômage était de 8,1% chez les hommes en septembre 2016 (contre 8,2% en avril 2016) et de 20% chez les femmes (contre 16,5%). Il est constaté, en outre, que le taux de chômage atteint par les femmes en septembre dernier était le plus élevé sur les dix dernières années.

Par ailleurs, des disparités significatives en chômage sont observées selon l'âge, le niveau d'instruction et le diplôme obtenu. Pour les personnes âgées de 25 ans et plus, le taux de chômage est de 7,9% avec un taux de 5,7% chez les hommes et de 16,2% chez les femmes. Quant au taux de chômage des jeunes âgés entre 16 et 24 ans, il a augmenté à 26,7% en septembre dernier (contre 24,7% en avril dernier). Par niveau de qualification, il est observé que la hausse enregistrée dans le taux de chômage a concerné davantage les personnes ayant un niveau d'instruction supérieur. Le taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur a haussé à 17,7% en septembre dernier (contre 13,2% en avril), celui des diplômés de la formation professionnelle à 13% (contre 12,1%), tandis que le taux de chômage des personnes sans diplôme a baissé à 7,7 % en septembre (contre 8,3% en avril). Mais au sein de la population en chômage, près de 45% sont des personnes non diplômées (570.000 chômeurs), 28,2% sont des diplômés de l'enseignement supérieur (358.000 chômeurs) et 27% sont titulaires de diplômes de la formation professionnelle (343.000 chômeurs). Par ailleurs, l'ONS indique que les chômeurs de longue durée (cherchant un emploi depuis une année ou plus) constituent 66,4% de la population en chômage. La part des chômeurs qui acceptent des emplois inférieurs à leurs aptitudes professionnelles est de 75,3%, emplois ne correspondant pas à leur profil pour 74,4%, des emplois pénibles pour 26,7% et des emplois mal rémunérés pour 75,8%. A préciser que les chômeurs sont les personnes qui ne travaillent pas, disponibles pour travailler et qui sont à la recherche d'un travail. Mais il existe également une population située dans le «halo du chômage», c'est-à-dire des personnes en âge d'activité (16 à 59 ans), qui déclarent être disponibles à travailler mais qui n'ont pas effectué des démarches pour chercher un emploi durant le mois précédant l'enquête effectuée par l'ONS, car elles pensent qu'il n'y a pas d'emploi ou qu'elles n'ont pas pu trouver un emploi par le passé, ou qu'elles ont déjà effectué des démarches pour trouver un emploi, et ce, avant septembre 2016 (mois durant lequel l'ONS a mené son enquête). Cette catégorie de population a atteint 797.000 personnes en septembre 2016 (dont 54,6% sont des femmes) qui se caractérisent par leur faible niveau d'instruction: 68,8% n'ont aucun diplôme alors que 61,3% n'ont pas dépassé le cycle moyen.

En outre, les moins de 30 ans en constituent près de 52% alors que près de 77% sont âgés de moins de 40 ans. La population occupée (10,845 millions de personnes) se compose de 7,558 millions de salariés (4,176 millions de salariés permanents et 3,382 millions de salariés non permanents et apprentis), de 3,133 millions d'employeurs et d'indépendants ainsi que de 154.000 aides familiaux. Le secteur public emploie 4,355 millions de personnes (40,2%) contre 6,49 millions dans le secteur privé et mixte (59,8%).

En fonction du milieu de résidence, la population occupée est de 7,32 millions de personnes dans le milieu urbain et de 3,525 millions dans le monde rural. Selon le secteur d'activité (y compris les entités administratives), il est observé que celui du commerce et services est le plus grand employeur avec 6,62 millions de personnes (61% de population occupée), suivi du secteur du BTP avec 1,895 million (17,5%), de l'industrie avec 1,465 million (13,5%) et de l'agriculture avec 865.000 (8%). (APS)