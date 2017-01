Côte d’Ivoire : Accord entre des militaires mutins et le gouvernement

Un accord final a été trouvé vendredi soir entre des militaires mutins et le gouvernement ivoirien, au terme d'une journée de tension émaillée de tirs dans des casernes à travers le pays. «Un accord a été trouvé à Bouaké (centre) entre le chef d'état-major, le ministre de la Défense et les militaires» mutins, a affirmé une source proche de la présidence.

De leur côté, les militaires mutins ont fait part de leur satisfaction: «Nous sommes contents. On a trouvé un accord», ont affirmé plusieurs soldats cités par des médias, sans vouloir révéler le contenu de celui-ci. «Les militaires ont accepté de rentrer dans les casernes et les tirs ont cessé pour cette raison à Bouaké», a affirmé une source locale dans la deuxième ville du pays, épicentre de la crise, où avaient lieu les négociations entre les mutins et le ministre de la Défense Alain-Richard Donwahi. Selon cette source, les mutins ont obtenu une prime de 5 millions de francs CFA (7.622 euros).

Les soldats s'étaient rebellés la semaine dernière à Bouaké avec des tirs de solidarité dans le pays. La même situation s'est reproduite vendredi alors que le ministre s'était rendu à Bouaké pour finaliser un accord annoncé samedi dernier.

Ils réclamaient, selon une source proche du dossier, notamment environ 10 millions de francs CFA par personne (15.245 euros), un montant jugé «complètement déraisonnable» par une autre source militaire. Avec les 5 millions obtenus selon la source locale, les militaires vont recevoir une somme qui avoisine certaines de leurs premières revendications.

Le montant est très important si on le compare au niveau de vie des 20 millions d'Ivoiriens, dans un pays où les revenus des classes sociales basses ne dépassent souvent pas 100.000 F CFA mensuels (152 euros).

En novembre 2014 déjà, une vague de protestation de soldats était partie de Bouaké et s'était également étendue à Abidjan et d'autres villes.

La rébellion du Nord, qui coupa la Côte d'Ivoire en deux de 2002 à 2011, était favorable à l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, en fonction depuis 2011. Le Sud était tenu par les forces loyales à l'ex-président Laurent Gbagbo, au pouvoir de 2000 à 2011.