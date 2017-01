Tizi Ouzou  : Trois axes routiers fermés à la circulation

Trois axes routiers ont été fermés à la circulation dans la wilaya de Tizi Ouzou, suite aux fortes chutes de neige qui continuaient à tomber hier sur les monts culminant à plus de 800 mètres d’altitude, selon le chargé de communication du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Tizi Ouzou, le lieutenant Dahou Habib.

Les chutes de neige enregistrées depuis la nuit de vendredi dernier ont provoqué la fermeture de la RN 15 reliant la commune d’Iferhounen à la wilaya de Bouira, au col de Tirourda, la RN 33 reliant la commune d’Iboudraren à la même wilaya à hauteur du col Tizi-Nkoulal et la RN 30 liant la localité d’Ath Boumehdi dans la daïra des Ouacifs, à la wilaya de Bouira, au niveau du plateau d’Aswel.

Hormis ces cols bloqués, toutes les autres routes sont restées ouvertes jusqu’en début d’après-midi d’hier, même si la circulation était parfois difficile sur certains axes routiers des localités de haute montagne.

Dans le cadre de son programme de prévention, le groupement de la gendarmerie de la wilaya de Tizi Ouzou a mis en place une cellule de suivi de l’état des routes pendant cette période d’intempéries, dans le but d’intervenir rapidement en cas de fermeture de route.

Le chargé de communication de ce groupement a invité les automobilistes à respecter strictement les mesures de sécurité dans ces moments de perturbations atmosphériques, pour éviter des accidents. La neige continuait à tomber hier sur les localités situées à plus de 800 mètres d’altitude.

Bel. Adrar

L’ANP intervient pour désenclaver les zones touchées par la neige

«Dans le cadre de ses missions humanitaires, des détachements de l’ANP relevant du secteur opérationnel de Tizi Ouzou (1re Région militaire), sont intervenus au niveau des communes d’Iboudraren et de Takhoukht, pour le désenclavement des zones touchées par les chutes de neige qu’a connues la région cette semaine», note le MDN. «Les éléments de l’ANP sont venus en aide aux citoyens et ont procédé au déneigement des routes et pistes bloquées par les chutes incessantes de la neige», précise la même source. Le Commandement de l’ANP a, dans ce cadre, réaffirmé «la mobilisation permanente de ses unités, pour l’intervention, le désenclavement, le soutien et la solidarité avec les citoyens dans toutes les régions sinistrées, en mobilisant les engins et les moyens nécessaires», ajoute le communiqué.(APS)