Absence de chauffages dans certaines écoles : Un tableau sombre

En cette période de l'année où le froid devient plus rigoureux notamment dans les wilayas de l’intérieur du pays et exceptionnellement ces derniers jours, le froid, la pluie et la neige continuent de faire des mécontents spécialement dans le milieu scolaire.

En effet, la situation désastreuse que vivent une grande partie de nos élèves semble durer dans le temps au même temps qu'elle ne semble pas trop inquiéter certains de nos responsables. « En plein hiver, et de surcroît des plus rigoureux, la majorité des établissements scolaires de différentes wilayas du pays, ne disposent pas de chauffages. Les élèves grelottent dans des classes glaciales car elles ne sont pas équipées de chauffage. 55 ans après l’indépendance plus 2700 établissements scolaires en Algérie demeurent sans chauffages ». C’est le cri de colère du Secrétaire National chargé des dossiers spécialisés de la LADDH, Houari Kaddour à propos des conditions exécrables que vivent des milliers d’élèves dans des écoles des régions montagneuses dépourvus de chauffage.

M Houari Kaddour se dit désolé par ce constat alarmant d’autant plus que l'Etat a mobilisé «d'énormes» moyens financiers pour améliorer les conditions de scolarisation. Il faut reconnaitre en, effet, que Plusieurs établissements scolaires sur le territoire national manquent de chauffage. Les élèves, transis de froid, n’arrivent plus à suivre les cours, d’autres préfèrent sécher carrément l’école. «Le pire, nous dit cette maman dont le fils est scolarisé dans une école primaire dans l’un des villages de la commune Friha a Tizi Ouzou, c’est que « non seulement les classes ne sont pas chauffées, mais on remarque que les fenêtres sont presque toutes brisées et calfeutrées par des cartons, c’est honteux !». Emmitouflés dans leur manteau, leur bonnet et leurs gants, ces enfants ont du mal à sortir leurs affaires et à utiliser leurs stylos tellement leurs mains sont gelées par le froid. Frissonnants, grelottants, les yeux humides par l’air glacial qui pénètre par des vitres cassés, certains de ces élèves gardent des vêtements mouillés à défaut de chauffage pour les faire sécher. Leurs enseignants n’arrivent pas à se faire suivre et ont du mal à attirer l’attention de leurs élèves. Une situation désolante qui dure depuis des années et à laquelle on ne trouve apparemment pas de solution.



Plus de 2700 établissements scolaires en Algérie sans chauffages



Chaque secteur rejette la responsabilité de cette situation sur l’autre. Ainsi, les APC reprochent aux services de la Sonelgaz de n’avoir pas introduit le gaz naturel dans certaines localités, ce qui fait que les écoles situées dans ces communes ne sont pas pourvues de chauffage. Le ministère de l’Éducation situe, lui, cette responsabilité au niveau des responsables d’APC qui doivent assurer la gestion des équipements scolaires de leurs communes puisque La direction de l'éducation de chaque wilaya a signé des contrats de performance avec les collectivités locales afin de prendre en charge l’installation de chauffages au niveau des écoles. « Où va l’argent consacré par l’Etat au règlement du problème de chauffage dans les écoles ?" La seule wilaya d’Alger, alloue chaque année une enveloppe de plus 20 millions de DA pour l’alimentation en gaz et électricité des établissements scolaires. Une autre enveloppe de plus 300 millions de DA est dégagée pour la rénovation des équipements dans les établissements secondaires, et ce pour venir en aide aux APC déficitaires dont le budget ne leur permet pas d’assurer ces charges. Pourtant, En 2017, le manque en ces équipements reste flagrant. Le cadre de LADDH qui qualifie la situation dans les salles de classe de «catastrophique» affirme que l’absence du chauffage «influe négativement sur la scolarité des élèves ainsi que sur leur santé, notamment dans les zones isolées où plusieurs écoles se trouvent fermées en hiver à cause de l'absence de chauffages». C’est pourquoi la ligue de la défense des droits de l’Homme réclame une «intervention rapide» des autorités centrales et locales, habilitées à régler le problème des écoles sans chauffages.

La Fédération des parents d’élèves, qui n’a cessé d’attirer l’attention des responsables de l’éducation sur cette défaillance monte aussi au créneau, Les griefs retenus contre les autorités locales sont importants, surtout durant la période de froid. «Le chauffage est inexistant dans une proportion importante, surtout à la périphérie de la capitale, à Kheraïssia et Souidania par exemple.

Prés de 7200 milliards de centimes pour l’installation des chauffages



Quand il y a des poêles à mazout, ils sont souvent dégradés ou ne sont pas utilisés en raison de l’absence de fioul. Les 2/3 des écoles ne disposent pas d’appareils de chauffage. Le gaz de ville est inexistant dans des établissements», s’indigne Mourad membre de l’association des parents d’élèves. « Le problème des écoles n’est pourtant pas lié au manque de subventions. Les enveloppes dégagées par la wilaya d’Alger et approuvées par les élus de l’APW sont importantes, mais ne sont pas consommées. Quelques directeurs d’écoles nous ont déclaré qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme au mois de Juin en transmettant aux maires des rapports de fin d'année où ils ont mentionné des travaux urgents à entreprendre, mais à ce jour, leurs doléances ne semblent point être honorés et l hivers s’est encore une fois installé dans les classes d’école». Selon notre interlocuteur « dans certaines wilayas, ce sont les parents d’élèves regroupés en association qui ont payé de leur poche la réparation de chauffages défectueux au niveau de certaines écoles». Pourtant, M. Houari Kaddour rappelle que des «sommes colossales», ont été débloquées durant les huit dernières années dont 7200 milliards de centimes uniquement pour le chauffage des écoles. La Fédération des parents d’élèves exhorte les responsables de l’éducation à assurer un suivi sur le terrain, ainsi qu’un contrôle par rapport aux respects des directives.

Farida Larbi