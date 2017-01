Le Coin du copiste : Un théâtre à Aokas...

Il est bien passé le temps où l’on minaudait dans un coin de rue que la culture n’avait aucun droit de cité et que les Algériens pouvaient bien se passer de ce qui, pour certains, était considéré comme un luxe de petit bourgeois et dans le pire des cas un anathème. Aujourd’hui même, les réticences persistent, il faut reconnaître que grâce aux efforts gigantesques du ministère de la Culture, depuis le début des années 2000, la culture n’est plus le mot tant honni ni une conception creuse, car la société dans sa majorité se tourne vers les ouvertures intellectuelles qui permettent de positiver la réalité au lieu de se lamenter sur un sort. Ainsi des actions ponctuelles mais régulières qu’entreprend le ministère de la Culture, qui contribue à raviver la flamme des années 1970 par des événements culturels d’envergure internationale et ce dans les quatre coins du pays, ont pour principale incidence de bousculer les mentalités rétives, de bannir les vieux réflexes négatifs en créant des manifestations et concours et donc en favorisant les espaces d’expression, en un mot en changeant la réalité. Le citoyen algérien adhère presque malgré lui au mouvement et c’est déjà une réaction qui nous permet de croire que ce dernier a compris que son environnement immédiat a, lui aussi, changé. On peut continuer sur cette lancée en évoquant l’acception la plus simpliste du terme culture, pourtant force est de reconnaître en évoquant ici le reportage diffusé par Canal Algérie lors de la fête de Yennayer, que ce n’est seulement un citoyen qui réagit à une sollicitation mais le fait peut s’avérer avec toute une communauté, celle d’un village au fin fond de Bejaia dont les habitants suivis par des villageois d’une autre agglomération, joignent leurs efforts pour construire avec les moyens du bord et la seule force de leurs bras un théâtre romain. Le mot est lâché ! Il ne s’agit ni plus ni moins qu’un projet d’aménagement d’un théâtre de verdure au village Ait Aissa dans la commune d’Aokas. Bien sûr derrière l’équipe dynamique de femmes et d’hommes interrogés par le journaliste, il y a l’association Tidukla qui active et milite pour le rayonnement culturel et la sauvegarde de l’environnement. C’est ce que l’on appelle une action culturelle de proximité dont se charge généralement une institution ou une maison de la culture, à la différence près que tous ces bénévoles qui sont passés allègrement du rêve à la réalité doivent croire dur comme fer à leur projet. Les paroles qu’ils ont disséminés à droite et à gauche ont eu des répercussions chez les paysans et bergers qui n’ont pas hésité à se joindre à tout ce monde, pour construire un théâtre et ce dans un vaste élan de solidarité car chacun se munissait de ce qu’il possédait pour aider les ouvriers. Incroyable mais vrai ! La chose reste inédite et nous avons vu défiler les images qui montraient tout ce qui se passait sous l’œil du caméraman.

On devrait le dire et le redire : la culture c’est le must de la vie. On ne peut pas mieux dire !

L. Graba