Hommage à Hadj Rahim, le créateur de la caméra cachée : Un cinéaste dans l’âme

La jeunesse d’aujourd’hui sait très peu de chose sur ce réalisateur qui avait brillé dans les années 1970 en inventant des sketchs télévisés basés sur une improvisation scénique visant à surprendre des passants dans la rue pendant qu’une caméra à l’insu de la personne piégée filme la réaction sur le vif.

Le procédé est aujourd’hui bien utilisé dans les émissions humoristiques du monde entier mais il faut savoir qu’un Algérien bourré de talent avait déjà conçu ce stratagème quelques années après l’indépendance et avait séduit à travers le petit écran en noir et blanc et au moment où une flopée d’acteurs et de cinéastes pas encore connus faisaient leur premiers pas dans le 7e art. C’était la belle époque et n’importe quel Algérien face à cette petite embellie artistique, voulait apporter à sa société une part de nouveauté en invoquant son génie créatif. El Taxi El Madjnoun du réalisateur Belkacem Hadjadj qui en a fait rire plus d’un à s’en tordre les entrailles dans une série télévisée diffusée pendant le mois de ramadan 2005, n’existait pas encore mais elle procédait dans sa technique et sa réalisation exactement comme la caméra cachée de Hadj Rahim avec cependant une modification de la situation à la loufoque et grotesque visant à mettre des citoyens ordinaires dans des postures inhabituelles. Hadj Rahim qui était également un grand cinéaste puisqu’il a réalisé plusieurs longs métrages restés célèbres dans les annales du cinéma algérien, on citera ici les inénarrables aventures de L’inspecteur Tahar et de son apprenti que quelques personnes nostalgiques de ces années débordant d’enthousiasme et en même temps de critique acerbe à l’égard du système, revoient à l’occasion lors d’une projection inopinée dans une des salles de cinéma d’Alger. Notre réalisateur qui vient comme le dit si bien l’expression « de passer l’arme à gauche » ou si vous le voulez en d’autres termes de tirer sa révérence était resté un personnage discret intervenant rarement dans les médias, sinon à certaines occasions jugées opportunes pour parler avec les journalistes de la privatisation du cinéma en voulant donner sa propre opinion sur le sujet : « Hadj Rahim, connu pour sa riche carrière dans la production cinéma et télévision. Pour ce cinéaste, l'encouragement, le soutien et l'accompagnement des pouvoirs publics sont impératifs pour le développement et la relance de la production cinématographique dans notre pays. Il insiste sur cette idée car pour lui cet argument est primordial. Hadj Rahim se place également dans l'air du temps en élargissant cette prise en charge octroyée par l'Etat. » Peut-on relever dans un journal citant les possibilités concrètes et efficaces que peut procurer le secteur privé appuyé par une aide substantielle de l’Etat qui pourrait être salutaire à la télévision et à l’émergence du cinéma algérien comme l’avait préconisé notre réalisateur. Ainsi l’homme qui est resté un artiste profondément préoccupé par sa profession lui le précurseur d’une télé reflet de la réalité algérienne, avec des émissions où primait l’audace et le souci de la réflexion sur toutes les problématiques, il le faisait en interrogeant des gens de la rue pour mieux appréhender la société en se servant uniquement de l’art et la sensibilité, l’imprévu et le comique sans jamais se départir de la réalité quel que fut son visage triste ou sympathique. Décidément les pionniers et les précurseurs d’un cinéma d’avant-garde s’en vont les uns après les autres. En l’espace de 24 heures, on a appris le décès du comédien et acteur Arezki Rabah, dit Abou Djamel, et hier c’était au tour d’un précurseur des scènes instantanées, filmées en direct…

Hadj Rahim nous quitte sur la point des pieds, laissant sa famille et la famille artistique en deuil.

Lynda Graba

M. Mihoubi : « Un parcours riche en créativité »

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a indiqué que le parcours professionnel du réalisateur Hadj Rahim fut riche en apport et en créativité» ce qui «atteste de son professionnalisme et ses préoccupations sociales». «Le parcours du défunt dans le domaine du cinéma et de la télévision fut riche en productions précieuses et pertinentes. Il s’est rendu célèbre grâce à la caméra cachée dans les années soixante-dix, en sus de nombreuses œuvres dramatiques. Ce parcours riche en apport et en créativité atteste de son professionnalisme et de ses préoccupations sociales», a écrit le ministre dans un message de condoléances. Le ministre de la Culture a présenté en cette douloureuse occasion ses condoléances, les plus attristées, à la famille du défunt et à l’ensemble de la famille artistique, priant Dieu Tout-puissant d’accueillir le défunt dans Son vaste Paradis et d’assister les siens.