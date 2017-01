Dans la lucarne : 16 pour un trophée

La CAN-2017 au Gabon est une réalité et a priori personne ne peut l'arrêter. Les conditions de sa réussite ont été mises en branle dès que ce pays, qui sent le pétrole, a été choisi par la CAF d'Issa Hayatou, alors que tout le monde pensait que c'est l'Algérie qui devait être choisie. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans le vif du sujet et chacun veut mettre tous les atouts de son côté pour gagner le 5 février, date de la finale de cette CAN. Cette dernière, par les temps actuels, est devenue une véritable attraction que même les clubs européens aimeraient suivre, eu égard à la qualité du «marché» africain. Nombreux sont, en effet, qui accorde une grande importance aux joueurs qui sont vraiment de véritables "pépites" qu'on pas avoir dans leurs clubs respectifs avec "presque rien". Il y a aussi la nouveauté qui devient un luxe pour les supporters africains du fait que leurs différents Etats-nations ne peuvent se payer les droits de retransmission à cause de leur cherté d'édition en édition. L'Algérie et même les autres pays, en dépit du fait qu'ils scellent d'excellentes relations avec le Qatar, n'ont pas réussi à infléchir la position de Nacer Khelaïfi, propriétaire de Bein Sport, le détenteur exclusif des droits de retransmission. Une chose est sûre, désormais, on ne suivra pas les péripéties de cette compétition et plus précisément les matches de l'Algérie durant cette CAN en raison des exigences financières dépassant tout entendement de la part de cette chaîne qui adopte une politique du gain pour le moins "féroce" "impitoyable". Et là, nombreux sont les algériens qui ne peuvent s'offrir la possibilité de regarder les matches de notre sélection nationale. Cela a été annoncé au JT de 20h de la téélvision algérienne. Maintenant que cette question a été résolue assez clairement, les gens se rabatteront aussitôt sur cette compétition qui a déjà bien débuté. Il y' a lieu de soupeser les chances de chacun de faire d'abord bonne figure avant d'afficher ses ambitions qui consistent carrément à remporter le trophée qui est la seule chose qui comptera, apparemment, pour les 16 équipes qui animent la présente édition de la CAN. A priori, ils sont tous de potentiels vainqueurs et ils le montrent ostensiblement. Là, au niveau des prétentions, même la "petite" Guinée-Bissau dont il s'agit de la première participation à une phase finale de la CAN ne veut pas jouer les places de strapontin. A l’instar des autres équipes, elle caresse rêve de retourner au bercail avec le trophée et mettre une première étoile sur son maillot. Ce serait quelque chose d'énorme pour cette équipe qui a laissé une très bonne impression lors des éliminatoires de la CAN. Les traditionnelles "grosses cylindrées" sont toutes là, sauf, peut-être, le Nigeria qui a déçu, elle qui a subi la loi de égyptiens qui sont revenus en force. Il faut dire que ceux qui ont l'habitude de figurer parmi les meilleurs et qui "trustent" les trophées sont là. On pense à l'Egypte avec sept trophées, le Cameroun (4), le Ghana (4), la Côte d'Ivoire, la Tunisie et l'Algérie. Il est certain qu'il peut y avoir d'autres équipes pouvant prétendre mettre la main sur le trophée. On pense au Sénégal, qui malgré le fait qu'il possède une très bonne équipe, n'a jamais parvenu à monter sur la plus haute marche du podium. Notre pays, qui a déjà une étoile sur son maillot après la CAN de 1990, avec les disparus Abdelhamid Kermali et Abdelouahab et aussi Saâdi et Fergani, aspire à mettre une deuxième avec cette génération des Slimani, Mahrez, Brahimi, Soudani, Bentaleb, Bounedjah, Belkaroui, Mbolhi... A première vue, il y a lieu de relever que ce ne sera pas de la tarte, surtout après la défection, à la dernière minute, de Taïder. Il s'agit d'un joueur dont l'utilité n'échappe à personne. Malgré ces aléas indépendants de notre volonté, les verts sont capables de forcer le destin. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter !

Hamid Gharbi