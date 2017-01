CAN-2017, Aujourd’hui à 17h, Zimbabwe-Algérie : les Verts en conquérants mais…

Ce rendez-vous de la fine fleur du football africain a bien débuté, en dépit des menaces de la fin de l'année qui vient de s'écouler émanant de groupes inconnus.

La joie et la fête ont enveloppé le continent avec les matches inauguraux entre le pays organisateur, le Gabon, et la Guinée-Bissau, le Burkina Faso et le Cameroun. Ce n'est donc pas une vue de l'esprit. Aujourd'hui, ce sera au tour de nos représentants de fouler la belle pelouse du stade de Franceville. Selon certains échos en provenance du Gabon, il s'agit de la meilleure pelouse du tournoi de cette CAN-2017, même si notre équipe nationale a été empêchée de s’y entraîner. En soi, on peut dire que c'est une très bonne nouvelle pour nos capés qui sont très techniques et qui raffolent de terrain où la pelouse est "dite rapide". C'est-à-dire qui assure une meilleure fluidité du jeu et de l’orchestration des actions. Sur ce plan, il n'y a rien à dire. Les Gabonais ont tout fait pour offrir les meilleures conditions aux 16 équipes participantes à cette 31e édition de la CAN. Ceci dit, les Verts, qui sont arrivés, en soirée (21h) à Libreville, et après une séance de décrassage, ont rejoint aussitôt leur lieu d'hébergement à l'hôtel Helicona Moanda, distant de 10 km de la ville de Franceville. Ainsi, on peut dire que les nôtres ne manquent de rien, surtout que la FAF a réservé un avion spécial à la délégation algérienne, composée d'une soixantaine de personnes dont 23 joueurs comme on le sait. Là, il faut mettre en exergue la blessure de Taïder, au genou, contractée lors du match contre la Mauritanie. Il a été remplacé par le joueur d'Arsenal, Ismael Bennaceur. C'est à ce niveau qu'on peut dire que le sélectionneur national, Georges Leekens, et l'EN sont en train de jouer de malchance du fait qu'il n'est pas facile de remplacer au pied levé un joueur qui a fait toute la préparation avec les Verts, même les deux matches amicaux contre la Mauritanie. Toujours est-il, on peut mettre tout cela sur les aléas du temps qui passe. C'est vrai que Leekens a regretté la défection à la dernière minute de Taïder, mais il faudra faire avec. Il a malgré tout une très bonne impression sur Bennaceur qu’il a eu l'occasion de voir contre le Nigeria, dans le cadre des éliminatoires du Mondial-2018 en Russie. Par conséquent, c'est un point positif, il ne perd pas sa sérénité en affirmant que les 23 joueurs qui sont présents au Gabon sont de potentiels titulaires. C'est vrai que nos capés avaient montré une certaine gêne en défense, au point où on la considère comme le point faible. A ce sujet, Leekens possède une autre philosophie concernant la défense et la façon, la meilleure possible, pour contrer l'adversaire. La défense, ce n'est pas l'affaire des latéraux ou de l'axe, c'est l'affaire de tous. Face à la Mauritanie, le but sur penalty inscrit par les Mauritaniens, la plupart des observateurs, presque sans vergogne, l'ont imputé à Belkaroui. Alors que si l'on regarde bien comment la faute est venue, la responsabilité est collégiale. Il y a aussi les gens du milieu que de son compère Mandi qui aurait dû le protéger. Pour contenter tout le monde, Leekens parle de bloc défensif. Il insiste sur le fait que tout le monde doit défendre et ne pas responsabiliser les défenseurs seuls. Toutes les équipes du monde défendent en bloc "mobile", en ne laissant rien à nos opposants. De plus, s'il faut jouer sèchement, il ne faudra pas hésiter. Le Barça, l'Atlético, le Réal, le PSG et les autres le font. Le pressing et même « l'agressivité », qui ne doit pas dépasser la correction, sont de mise. C'est ce qui nous manque. On laisse l'adversaire récupérer le ballon et jouer à sa guise sans qu'il soit importuné. Tout cela doit changer. Ceci dit, Leekens a certainement une idée sur l'équipe qui affrontera aujourd'hui le Zimbabwe, une équipe pas facile à manier. Il n'a pas tort de dire qu'il faudra se méfier de cette équipe zimbabwéenne. Elle n'est pas à la portée du premier venu, c'est le moins que l'on puisse dire. On se rappelle encore notre défaite, en 2004, à la CAN organisée par la Tunisie, sur le score de 3 à 1 contre le Zimbabwe, alors que ni le Cameroun (1 à 1), ni l'Egypte que nous avions battue sur le score de 2 à 1, sur un joli but d'Achiou, au prix d'une superbe chevauchée en solo, n’ont réussi à nous battre. Depuis, il a été dénommé "El harami". Car les Egyptiens avaient estimé qu'ils ont été

« volés » et qu'ils ne méritaient pas un tel sort. Il est vrai que lors du dernier match amical joué à Limbe, ils ont accroché le Cameroun sur le score de

(1 à 1). C'est eux qui avaient ouvert la marque en premier avant l'égalisation des Camerounais sur un penalty pas évident du tout. Ceci dit, ce sera un match très difficile, mais les nôtres sont capables de l'emporter, pour peu qu'ils se montrent plus solidaires, qu'ils soient plus agressifs sur le porteur du ballon en « obstruant » tous les passages et notamment au niveau du milieu du terrain. Comme n'a cessé de le répéter Leekens : «Il faudra être efficace devant et ne pas offrir de cadeaux en défense comme ce fut le cas contre le Nigeria à Uyo pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018». Il faut dire, et même si notre préparation (seulement 10 jours) n'a pas été la plus parfaite possible par rapport aux prétendants, et notamment les locataires du groupe B avec le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal, on aura notre mot à dire. Malgré tout, on reste optimiste pour voir les Verts bien négocier cette sortie et qui est loin d'être facile. Il faudra sortir les tripes et l’efficacité offensive des Mahrez, Slimani, Brahimi, Soudani… Allez les Verts !

H. G.

--------------///////////////

Entraînement au complet

L'équipe nationale est à pied d'œuvre à Franceville depuis jeudi soir. Les Verts sont arrivés aux environs de 20h30 après un vol qui aura duré près de six heures. Installé depuis à Mouanda, le groupe des Verts prend tranquillement ses quartiers. Vendredi et après une nuit de sommeil réparatrice, les coéquipiers de Aissa Mandi ont effectué un petit décrassage en salle de sport avant de se reposer durant tout l'après-midi. C'est à dix-sept heures que les Verts ont effectué leur première séance d'entraînement sur place. Sous un climat plu ou moins chaud avec des températures avoisinant les trente degrés, les coéquipiers de Guedioura ont effectué une séance assez légère, ouverte à la presse durant quinze minutes. La séance en question s'est déroulée au stade de Mouanda, petite ville distante d'une soixantaine de kilomètres de Franceville, les deux équipes n'ayant pas de créneau sur la pelouse du stade principal que le comité d'organisation veut visiblement préserver pour le jour du match. Du coup, les deux séances d'entraînement de vendredi et samedi ont eu lieu à Mouanda. Première bonne nouvelle, la séance de vendredi a été marquée par la participation de tous les joueurs. George Leekens déclarait au départ d'Alger qu'il attendait d'arriver sur place pour connaître l'évolution de l'état de santé de Ramy Bensebaini, victime d'une contusion lors du match face à la Mauritanie. Finalement, tout est rentré dans l'ordre pour le défenseur du Stade Rennais qui s'est entraîné le plus normalement du monde avec le groupe. De même pour Yacine Brahimi, victime lui aussi d'un petit bobo qu'il a vite fait de soigner. Tous les clignotants sont donc au vert pour notre équipe nationale qui semble aborder son premier match de cette CAN dans les meilleures dispositions. Sauf imprévu de dernière minute qu'on ne souhaite pas naturellement, George Leekens dispose de tous ses atouts en perspective.

Amar Benrabah

-----------////////////////////

L’Éthiopien Bamlak Tessema au sifflet

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'Ethiopien Bamlak Tessema Weyesa pour officier le match entre l'Algérie et le Zimbabwe dimanche (17h00) à Franceville comptant pour 1ere journée (Groupe B) de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2017) qui se déroulera au Gabon (14 janvier- 5 février). Tessema sera assisté de Jean Claude Birumushahu (Burundi) et Aboubacar Doumbouya (Guinée). Tessema (37 ans) a déjà arbitré des rencontres de la CAN à l'occasion de l'édition 2015 disputée en Guinée Equatoriale. Outre l'Algérie et le Zimbabwe, le groupe B est composé du Sénégal et de la Tunisie qui s'affrontent dans l'autre rencontre aujourd’hui dimanche.

-----------////////////////////

M’bolhi en ballottage favorable

Le gardien de but international Rais M’bolhi semble avoir une longueur d’avance sur Malik Asselah pour débuter la rencontrer face au Zimbabwe aujourd’hui dimanche au stade de Franceville (17h00) dans le cadre de la 1re journée (Gr. B) de la Coupe d’Afrique des nations de football CAN-2017 au Gabon, a appris l’APS de la délégation algérienne. Ayant passé une demi-saison blanche, Rais M’bolhi devrait tenir sa place face aux "Warriors", en dépit de son manque de compétition. L’ancien portier du CSKA Sofia (Div. 1 bulgare) n’a pas pris part aux deux matchs amicaux face à la Mauritanie (3-1, 6-0) disputés avant le départ pour le Gabon. D’aucuns estiment que le fait de ne pas avoir pris part à ces deux tests, les seuls pendant la période préparatoire, pourrait faire basculer le choix en faveur d'Asselah. Mais dans de telles compétitions, le facteur expérience est primordial d’autant que M’bolhi avait prouvé dans le passé qu’il restait performant en sélection.