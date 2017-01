Lutte : Championnat d’Algérie (seniors/1re journée)

Les athlètes de la sélection algérienne de lutte ont dominé les épreuves de la première journée du Championnat d'Algérie de lutte (seniors messieurs), organisées vendredi à la salle omnisports Tahar-Belakhdar de Chéraga (Alger). En présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, ce rendez-vous national a vu une participation record de 190 lutteurs représentant les 13 ligues de wilaya. En lutte gréco-romaine, la domination des internationaux du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) de Ben Aknoun a été totale avec la consécration de Laouni Abdenour (59 kg), Benaissa Tarek Aziz (71 kg), Djida Ahmed (80 kg) et Adem Boudjemline (98 kg). «C'est toujours un plaisir pour un athlète de la sélection algérienne de participer aux épreuves du Championnat national afin de confirmer son statut au sein de l'élite nationale. Je pense que les athlètes du CREPESM de Ben Aknoun ont confirmé, une nouvelle fois, leur suprématie dans la lutte gréco-romaine.», a déclaré à l'APS, Tarek Aziz Benaissa, champion d'Afrique et 5e au classement mondial.

En lutte libre, le dernier mot est revenu à Kherbach Abdelhak d'Alger centre (57 kg), Mokhtari Brahim du CREPESM

(65 kg), , Moussaoui Hamza d'El-Achour (74 kg) et Berrahal Djahid de l'USJ Chrarba (97 kg). «La Fédération algérienne des luttes associées a mis tous les moyens humains et financiers pour la réussite de cette première journée qui a vu une participation record. Nous avons été surpris par le public important présent sur les gradins.», a indiqué le président de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), Rabah Chebah. Pour le Directeur technique national (DTN), Arezki Ait-Hocine, le niveau de cette première journée a été «excellent» dans les huit catégories de poids programmées dans les deux styles, grâce à la participation des éléments de la sélection algérienne. La journée de samedi sera réservée aux tours éliminatoires de la lutte libre dans les catégories 61 kg, 70 kg, 86 kg et 125 kg et gréco-romaine (66 kg, 75 kg, 85 kg, 130 kg), alors que les finales auront lieu à partir de 15h00. Les lauréats de ce championnat national ont été récompensés par des diplômes, médailles et chèques, lors d'une cérémonie à laquelle assistaient le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, les membres de la FALA et des représentants de la société civile et militaire.

Résultats :

--Lutte libre

(57 kg)

1-Kherbach Abdelhak (ARBEE)

2-Ferdi Zakari (CREPESM)

3-Benatlah Abdelhgani (CREPESM)

--Ghegati Fouad (WRDBK)

(65 Kg)

1-Mokhtari Brahim (CREPESM)

2-Iften Zoheir (CREPESM)

3-Mellal oussama (WRA/Annaba) --Bouaziz Chemsedine (ASCHO/Oran)

(74 Kg)

1-Moussaoui Hamza (NRE Achour)

2-Boudina Mohamed (CREPESM)

3-Bencheikh Fares (NRE Achour)

--Hani Yacoub (CREPESM)

(97 Kg)

1-Berrahal Djahid (USJ Cherarba)

2-Benhagouga Youcef (IR Hussein-Dey)

3-Loukil Said (USS/Annaba)

--Faredj Mohamed (CREPESM)

--Lutte Gréco-romaine--

(59 Kg)

1-Laouni Abdenour (CREPESM)

2-Benbrih Bilel (CREPESM)

3-Boughazi Amine (CREPESM)

--Ferghat Abdelkrim (CREPESM)

(71 Kg)

1-Tarek Aziz Benaissa (CREPESM)

2-Boutraa Mustapha (CSB/Alger)

3-Khaled Khiredine (IR Husssein-Dey)

--Ghoar Sofiane (CREPESM)

(80 kg)

1-Djida Ahmed (CREPESM)

2-Bourmel Hichem (CREPESM)

3-Bouchnafa Zinedine (Hilal Blida) --Doulach Chawki (OHDB/Alger)

(98 kg)

1-Adem Boudjemline (CREPESM)

2-Kouchit Hichem

3-Saidi Djamel (CSH Mostaganem)

-Taif Takiedine (Hilal Blida)