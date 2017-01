Sport féminin/université : Coup d’envoi de la 1re édition de la « Coupe Djamila «

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a donné à la salle OMS d'El Biar (Alger) le coup d'envoi de la première édition de la «Coupe Djamila» de football et de handball, réservée aux structures universitaires féminines.

Organisé en partenariat avec la direction des oeuvres universitaires d'Alger Ouest et la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'Alger (DJS), cet évènement enregistre la participation de huit établissements universitaires, pour commémorer le double 60e anniversaire de la bataille d'Alger et de la grève des 8 jours. «A travers cette manifestation, nous voulons rendre hommage aux héroïnes de la bataille d'Alger (7 janvier 1957), en l'occurrence Djamila Bouazza, Djamila Boupacha, Djamila Bouhired et Djamila Amrane», a fait savoir le président du CSA/Olympique sportif des étudiants universitaires, Ali Rafa. «Cette manifestation a pour objectif aussi la promotion du sport féminin et sa généralisation dans l'ensemble des établissements universitaires», a-t-il ajouté. La «Coupe Djamila» réservée aux structures universitaires féminines s'étalera jusqu'au 28 janvier.