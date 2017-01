CAN-2017, El-Hadi Ould-Ali : « Des écrans géants pour suivre les matchs de l’Algérie «

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, a révélé que des écrans géants seront installés au niveau des établissements sous tutelle pour permettre aux Algériens de suivre les matchs de l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN-2017) qui a débuté hier au Gabon.

«Nous sommes en train d'organiser les choses notamment au niveau des établissements relevant du secteur de la jeunesse et des sports pour permettre aux amoureux de la balle ronde en Algérie, notamment les jeunes, de regarder les rencontres de la sélection nationale durant la CAN-2017», a déclaré

M. Ould Ali en ouverture de la 1re édition de la «Coupe Djamila» à la salle OMS

d'El-Biar (Alger). «Nous oeuvrons en collaboration avec les walis pour la mobilisation des fonctionnaires des collectivités locales ainsi que les directeurs de la jeunesse et des sports pour ouvrir les salles et les maisons de jeunes afin que le public algérien puisse suivre en direct les matchs de la plus grande compétition continentale», a ajouté le ministre à l'occasion de cette manifestation de football et de handball réservée aux structures universitaires féminines. L'Etablissement public de télévision (EPTV) avait annoncé jeudi qu'il ne diffuserait pas les matchs de la CAN-2017 au Gabon, en raison des «coûts en perpétuelle et exponentielle augmentation des droits de retransmission». L'EPTV a regretté, dans un communiqué, «une situation très fâcheuse, née de l'attitude incompréhensible du détenteur des droits, qui prive des millions de téléspectateurs, non seulement en Algérie mais également dans toute la région, de regarder les matchs de leurs équipes nationales dans la plus importante compétition sportive du continent africain». Les droits de retransmission des rencontres de la CAN pour le compte de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord sont détenus exclusivement par le groupe beIN Sports. La sélection algérienne évoluera lors de la CAN-2017 dans le groupe B avec le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal.