COMMENTAIRE : La CIA se dégonfle ?

Dans l’inextricable capharnaüm syrien, chacun y va de ses théories et ses définitions. Forces gouvernementales ou pro-régime, rebelles opposants ou affiliés aux entités terroristes… Le jeu n’est clair que pour ceux qui sont sur le terrain, d’un côté ou de l’autre côté des barricades. Le reste n’est que supputations ou, pis encore, des manœuvres aux desseins inavouables. Depuis le début du conflit, «l’ingérence» n’a fait qu’attiser de plus belle les feux naissants d’un conflit qui a fini par s’embourber et jeter des millions d’innocents sur l’asphalte de l’exile.

Maintenant que cette guerre a atteint des proportions irréversibles et a fait remonter en surface la responsabilité des uns et des autres, les parties impliquées essayent d’expliquer, de justifier et de se laver les mains de telle ou telle action menée tambour battant.

La dernière sortie est celle du patron des services de renseignements américains qui considère que «l’intensification de l’aide militaire à l’opposition syrienne de la part des États-Unis pourrait changer la situation en Syrie et dans le même temps provoquer son aggravation». Effluves d’espoir d’amélioration des relations américano-russes ou mise à l’évidence que les soutiens à tout-va ne feront que dégrader une situation qui a déjà atteint le degré de pourrissement ? Comme argument avancé pour justifier ce recul, le chef de la CIA évoque les «erreurs» commises par l’administration Obama qui, selon lui, «n’a pas bien évalué les conséquences du «printemps arabe», alors que le concept de démocratie n’a pas été enraciné auprès des gens, des cultures et des pays». Et pour ce faire, les Américains veulent (enfin !) s’asseoir avec les Russes et Bachar El-Assad, dans la perspective de régler le problème syrien. Ces déclarations viennent-elles préparer une nouvelle ère dans la diplomatie américaine, celle de Donald Trump ? Fort probable. Surtout après que ce même chef des services secrets eut reconnu que «le retrait des forces armées américaines de l’Irak en 2011 avait provoqué la formation et le renforcement du groupe terroriste de Daech». Ces dernières salves attestent de l’incapacité avérée des Américains à garder la suprématie (cette fois-ci) sur un conflit aux multiples facettes et aux nombreux belligérants, surtout avec la Russie qu’on préfère avoir à ses côtés qu’en face.

Kamel Morsli