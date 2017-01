Décès de 5 diplomates émiratis dans un attentat à Kandahar : M. Sellal présente les condoléances de l’Algérie

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a signé, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances à l'ambassade des Émirats arabes unis à Alger, suite au décès de cinq diplomates émiratis dans l'attentat terroriste perpétré mardi dans la province de Kandahar (sud de l'Afghanistan), lors duquel l'ambassadeur émirati à Kaboul a été blessé.

«J’ai appris, avec une profonde affliction et une grande émotion, la nouvelle de l'attentat terroriste abject perpétré en Afghanistan et qui a fait plusieurs morts, dont de ressortissants émiratis frères qui étaient en mission humanitaire et des blessés parmi lesquels figurent l'ambassadeur émirati et les diplomates qui l'accompagnaient», a écrit M. Sellal dans le registre.

«Suite à cet attentat terroriste ignoble, je ne puis qu'exprimer, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées et mes sentiments de compassion avec les famille des victimes, priant Dieu le Tout-Puissant d'accorder aux martyrs Sa sainte miséricorde, de les accueillir en Son vaste paradis et d'accorder à leurs proches patience et réconfort, et prompt rétablissement aux blessés», a écrit M. Sellal. «Face à cette douloureuse épreuve, je vous réaffirme la position constante de l'Algérie qui condamne le terrorisme, sous toutes ses formes, et son appel à la conjugaison des efforts de la communauté internationale pour son éradication, outre sa solidarité et son soutien avec vous en cette pénible circonstance», ajoute M. Sellal. «Je prie Dieu Tout-Puissant de préserver l'État des Émirats arabes unis et son peuple de tout malheur», a conclu le Premier ministre.