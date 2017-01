SIDI BEL-ABBèS : Loi de finances et investissement productif

A l’invitation de la Chambre de commerce de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès ,M. Abderrahmane Benkhalf, ancien ministre des Finances a animé une conférence à l’hôtel Eden autour de l’impact de la loi de finances sur la dynamisation de l’investissement productif. Le conférencier annonce au départ la couleur : «Il ne faut pas se focaliser sur l’aspect social de cette loi mais au contraire étudier son volet économique et mesurer son impact à long terme grâce à ses nombreuses dispositions s’inscrivant dans l’optique du développement durable». Cela nécessite au préalable une définition des conditions à réunir et l’ amélioration de environnement à la faveur d’une conjugaison des efforts, une mobilisation de l’élite et un renforcement des rangs. «En clair, l’investissement de base est réel pour provoquer une dynamique. Sur ce registre, l’orateur n’a pas manqué d’énumèrer les actes accomplis pour l’instauration d’une infrastructure de base, citant en exemple la réalisation de l’autoroute pour revenir sur la nécessité de valoriser cet investissement et l’exigence d’une implication citoyenne. Chacun dans son domaine est tenu d’apporter sa contribution à ce processus de rentabilisation des potentialités existantes, avant de mettre en évidence le poids de chaque activité économique, scientifique, sociale, culturelle et se soucier exclusivement de la bonne image du pays. Plus que l’argent, a-t-il signifié. La confiance demeure capitale pour la promotion de l’esprit d’initiative. M. Benkhalfa devait après ce préambule citer les étapes préparatoires entamées, notamment les lois sur la douane, l’entreprise et le code des marchés favorisant l’investissement productif. Donner à la force de l’économie nationale une dynamique reste l’alternative recherchée de l’élaboration de cette loi de finances intervenue spécialement pour l’encouragement de l’entreprise productive, la production nationale et l’investissement. C’est d’ailleurs autour de telles alternatives que l’exposé s’est concentré, permettant à l’expert d’esquisser les contours de cette loi et de rappeler l’importance de ses dispositions incitatives à la croissance .

A. Bellaha