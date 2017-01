M. Abderrahmane Raouya, Directeur général des impôts : « Instaurer la culture de la performance »

La DGI compte garantir un traitement fiscal équitable, éviter l’évasion fiscale, renforcer la transparence de l’Administration et, en définitive, éliminer la corruption.

«Les marchés publics qui ont connu un début d’exécution jusqu’au 31 décembre 2016 continueront à subir l’ancien taux de TVA ((7% pour le taux réduit et 17% pour le taux normal) jusqu’à la fin des travaux», a déclaré à Alger, le directeur général des impôts. Intervenant lors d’une Journée d’information sur les mesures fiscales de la Loi de finances 2017, dans le cadre des débats qu’organise le FCE, Abderrahmane Raouya précise que c’est le Premier ministre qui a pris en charge cette question afin d’éviter les désagréments que pouvait provoquer le réajustement de la TVAà compter du 1er janvier 2017.

Mettant en relief la nécessité d’instaurer une culture de la performance, il relève la détermination de la DGI à réaliser de nouveaux progrès et accompagner le processus de modernisation des finances publiques. Pour ce faire, des perspectives nouvelles sont ouvertes afin de «renforcer le consentement à l’impôt», et «assurer l’égalité de tous devant l’impôt». M. Raouya note que l’objectif fondamental d’une réforme de l’administration fiscale est de mettre en place une «organisation efficace pour administrer un système fiscal moderne basé sur le principe du consentement volontaire à l’impôt».

Ce n’est pas tout. La DGI vise à améliorer le service fiscal, alléger les coûts des particuliers et des entreprises pour remplir leur obligation fiscale. Il est également question, ajoute M. Raouya, de garantir un traitement fiscal équitable, éviter l’évasion fiscale, renforcer la transparence de l’administration et, en définitive, éliminer la corruption. Cette réorganisation engagée par la DGI s’appuie sur l’informatisation et le développement des technologies de la communication. La direction des impôts, était également appelée à mettre en application toutes les mesures favorisant le climat des affaires en collaboration avec des représentations du monde économique, à la clé l’émergence d’un climat de confiance entre les contribuables et leur administration. La création du Conseil national de la fiscalité en est une émanation majeure.



Produits électroménagers locaux : augmentation effective à partir de 2018



A l’issue de cette rencontre, le DGI a rappelé que la présente loi de finances projette le recouvrement de 3.000 milliards de dinars en fiscalité ordinaire. Et précise : «Le gouvernement, à travers la loi de finances pour 2017, met pour la première fois un cadrage de programmation budgétaire étalé sur trois années». De son côté, le directeur de la législation et de la réglementation à la Direction générale des impôts (DGI), Mustapha Zikara a affirmé que l'augmentation des prix des produits électroménagers ne sera effective qu'après le premier semestre 2017 pour les produits importés, et à partir de 2018 pour les produits fabriqués localement, et ce après taxation des produits énergétivores. Une précision est apportée à ce sujet : les produits concernés par l'augmentation des prix du fait du relèvement de la TVA connaîtront une hausse n'excédant pas les 2% de leur prix. D’autre part, M. Zikara souligne que la plupart des mesures contenues dans la Loi de finance 2017 visent à encourager la croissance de l'économie nationale et la création d'entreprises et la mise en place d'un large tissu national de sous-traitance. Pour sa part, Amel Abdelatif, directrice du Contentieux à la DGI a rebondi sur les commissions de recours de wilayas, régionales en plus de la Commission centrale de recours, lesquelles ont connu une plus grande professionnalisation grâce à un article de la LF qui renforce leurs composantes.



Compensation, l’autre nouveauté de la LF-2017



De son côté, M. Arezki Ghanemi, directeur des opérations fiscales et du recouvrement à la DGI a précisé que la LF 2017 a introduit de nouvelles mesures pour améliorer le recouvrement fiscal et alléger ses procédures. Evoquant l’impôt forfaitaire unique (IFU), il précise que cette loi offre aux contribuables concernés la possibilité d’opter pour l’imposition selon le régime du réel, une option valable pour ladite année et les deux années suivantes pendant lesquelles elle est «irrévocable». Egrenant les mesures de la LF, il cite celle qui autorise les contribuables relevant du régime de l’IFU de recourir au paiement fractionné de cet impôt. Cette catégorie doit, toutefois, s’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l’IFU, tandis que pour les 50% restants, le paiement s’effectue en deux versements égaux (du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre de l’année). L’autre nouveauté introduite par la LF 2017 en matière de recouvrement fiscal a pour nom : compensation. Cette mesure donne la possibilité au receveur des impôts d’affecter au paiement des impôts, droits, taxes ou pénalités dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, ou pénalités constatés au bénéfice du même redevable. «Le receveur est ensuite appelé à notifier au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance constatée dans ses écritures après la compensation», enchaîne M. Ghanemi. Pour ce qui est du rééchelonnement des dettes fiscales des entreprises en difficulté, la LF a fixé un délai maximum de 36 mois pour l’échéancier de paiement, avec un versement initial minimum de 10% du montant de la dette fiscale.

Fouad Irnatene