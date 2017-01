M. Abdesselam Chelghoum à Chlef : S’orienter vers l’exportation des agrumes

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesselam Chelghoum, a souligné à Chlef l'importance de s'orienter vers l'exportation des agrumes.

« La wilaya de Chlef, qui occupe la deuxième place dans la production d'agrumes au niveau national, a réussi à mettre en œuvre les programmes inscrits depuis dix-sept années dans le cadre du Programme de développement local initié par le Président de la République, d'où la vocation agricole de la wilaya », a indiqué le ministre. « Plus de 1.000.300 quintaux d'agrumes ont été produits dans la wilaya de Chlef cette saison », a révélé M. Chelghoum qui a souligné l'importance de mobiliser les moyens matériels et de conformer la production aux normes internationales afin que les produits locaux soient concurrentiels sur le marché international.

« Les investisseurs et agriculteurs doivent réfléchir à l'exportation, d'autant plus que la politique du ministère tend à encourager l'investissement local à travers la régularisation des dossiers des actes de concession », a précisé le ministre qui a rappelé que le Comité central prenait en charge les demandes d'investissement, aussi bien celles des investisseurs locaux que étrangers. Lors de sa visite au projet de pisciculture au large de la mer à Béni Haoua, M. Chelghoum a déclaré que « l'Etat algérien a décidé de s'orienter vers l'investissement en matière d'aquaculture dont six projets ont été réalisés en attendant la concrétisation d'autres encore à travers le territoire national ».

Le ministre s'est félicité de la quantité de poissons produite en 2015, atteignant les 4.713 tonnes de poisson. Répondant à une question de la presse concernant l'impact de l'augmentation des prix du carburants sur le secteur de l'agriculture et de la pêche, le premier responsable du secteur a rappelé l'existence d’« une mesure en 2017 visant la préservation des revenus des pêcheurs et agriculteurs, tout en rappelant que ces augmentations n'auront aucun impact sur eux ». Pour rappel, le ministre a également visité la conserverie « Tellouaz » et le projet de plantation d'arbres à El Kfafsa, ainsi que le projet d'élevage à Ramlia.