Formation spécifique d’aspirant pilote maritime : Le bon cap

« Il est ouvert, auprès de l’Ecole nationale supérieure maritime, une formation spécifique, en vue de l'obtention de l'attestation d'aspirant pilote maritime », souligne l’article 2 de ce texte.

Les personnes intéressées par cette formation spécifique doivent remplir nombre de conditions. Ils doivent d’abord être titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en sciences de la navigation, ou d'un diplôme reconnu équivalent, et ayant exercé vingt-quatre mois, au moins, la fonction d'officier chargé de quart à la passerelle, ou être titulaire du diplôme de lieutenant au long cours, ou d'un diplôme reconnu équivalent et ayant exercé trente-six mois, au moins, la fonction d'officier chargé de quart à la passerelle. Les candidats à la formation spécifique d’aspirant pilote maritime doivent, en outre, être reconnus aptes au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur. L’article 5 de l’arrêté du ministère des Travaux publics et des Transports stipule que « la durée de la formation spécifique d'aspirant pilote maritime est fixée à six mois.

Le document signale d’autre part que l’évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques. Aussi et à l'issue de cette formation, le directeur de l’Ecole nationale supérieure maritime, délivre aux candidats admis une attestation de succès. A retenir, enfin, l’article 10 de l’arrêté relève que « les modalités de financement de la formation seront définies par une convention entre l'Ecole nationale supérieure maritime, et les entreprises portuaires des candidats ». Lors de cette session d’une durée totale de six mois (24 semaines), les élèves stagiaires devront bénéficier d’un volume horaire hebdomadaire de pas moins de 28 heures ; le volume horaire total étant de six cent soixante heures de formation.

Détaillant l’ensemble des modules avec les volumes horaires qui leur sont consacrés, l’arrêté précise que les modules « Réglementation maritime et portuaire », « Ports maritimes en Algérie », « Météorologie marine et océanographie », « Technologie du navire », « Machines de propulsion et auxiliaires machines », « Navigation », « sécurité des opérations de pilotage », « RDB, balisage et signalisation », « mesures de protection de l’environnement marin », « gestion des situations d’urgence et maîtrise des avaries », « élément humain et travail d’équipe », sont enseignés, chacun, durant 44 heures. Pour ce qui est des modules « anglais maritime et portuaire » et « manœuvres portuaires », ces derniers nécessitent davantage de temps, soit 88 heures.

Il convient de rappeler dans ce contexte qu’il est entendu par aspirant pilote « toute personne qualifiée et postulant pour l'obtention de l'agrément de pilote maritime ». Le pilote maritime, pour sa part, porte assistance aux capitaines des navires pour la conduite de leurs navires, à l’entrée et à la sortie des ports, en rade et dans les eaux intérieures. Le pilotage est obligatoire dans les limites de chaque port pour l’ensemble des navires à l’exception de ceux cités dans l’article 178 du code maritime qui affranchit les navires à voile d’une jauge nette inférieure à 100 tonneaux, les navires à propulsion mécanique inférieure à 100 tonneaux, les navires à propulsion mécanique affectés exclusivement à l’amélioration et à la surveillance des ports et de leurs accès tels que remorqueurs, porteurs, dragues, chalands… etc., cette obligation n’est que relative dans la mesure ou ce n’est pas la présence du pilote à bord qui est imposée mais seulement le paiement des taxes de pilotage que le pilote ait ou non apporté son concours au navire.

Antérieurement, le corps des pilotes maritimes était régi par arrêté du 19/09/1977, pris par le ministère des Transports, fixant les conditions de recrutement des pilotes maritimes.

Soraya Guemmouri