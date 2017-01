M. Boudjemaâ Talaï à Annaba : De nouvelles réalisations

«La dotation d’une gare maritime de standard international, pour la ville d’Annaba, va ouvrir des perspectives prometteuses pour le développement du tourisme», a affirmé, hier, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Boudjemaâ Talaï, lors d’une visite de travail et d’inspection.

Lancé par le Premier ministre, l’année passée, ce projet enregistre un taux d’avancement de 13%, a-t-on expliqué au ministre, qui a insisté sur le respect des délais de réalisation. Cette réalisation, qui fait partie des projets structurants dont a bénéficié la wilaya, traite plus de cent escales par an, soit environ 125.000 passagers par an contre 16.000 passagers actuellement. Grâce à ses équipements, la gare maritime sera un lieu attractif, d’autant plus qu’il est question d’ouvrir le port vers la ville comme par le passé. L’extension et la modernisation du port commercial à l’horizon 2019 a été un autre point important de la visite du ministre.

Ce projet revêt une importance accrue pour l’exportation de minerai de fer et de phosphate ainsi que pour le futur complexe de transformation. Son financement se fera en dehors de l’apport du Trésor public, a fait savoir le ministre avant de présider la cérémonie de signature d’une convention entre l’école nationale supérieure maritime, le Groupe Service Maritime et la Marine Marchande pour la formation de pilotes maritimes. M. Talaï a également inspecté les travaux d’aménagement de l’entrée sud d’Annaba à partir du carrefour Sidi Brahim vers la cité Seybouse avant de lancer les travaux de réfection et de réhabilitation de l’ex-gare routière de Sidi Brahim. Il a exhorté les entreprises en charge de ces projets à respecter les délais de réalisation avant de visiter le chantier de la dorsale qui relie la Route nationale 44 et le chemin de wilaya 12 desservant la nouvelle ville de Draa Errich. Au chef-lieu de wilaya, le ministre a assisté aux essais de redémarrage de la télécabine Annaba-Seraïdi à l’arrêt depuis cinq ans. Ce moyen de transport sera remis en service au plus tard en mars prochain. Auparavant, il a inspecté les travaux du projet d’extension du parking Avions E de l’aéroport international Rabah-Bitat et visité l’usine Cital de montage de rames de tramway. Le ministre a présidé, à l’issue de sa tournée, une séance de travail consacrée à la présentation d’une étude relative au plan de circulation destiné à désengorger le trafic. Cette étude prévoit la réalisation de parkings à étages et de trémies et l’ouverture de tronçons routiers notamment.

B. Guetmi

Système de vente électronique de billets

Lancement dans des gares d’Alger



Un nouveau système de vente électronique de billets sur les parcours des trains de grandes lignes et intervilles via des terminaux de paiement électronique (TPE) a été lancé jeudi dernier au niveau des gares d'Agha et d'Alger, a annoncé la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un communiqué. « Ce nouveau système de vente électronique de billets via des terminaux de paiement électronique (TPE), appelé à être généralisé sur l'ensemble des gares de grandes lignes et intervilles, sera mis au profit de la clientèle détentrice de carte interbancaires (CIB) », a indiqué la même source tout en assurant que ce mode de paiement sera renforcé, incessamment « via internet ».