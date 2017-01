Emploi-insertion : Répartition équitable des postes de travail

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi, a insisté, à Saïda, sur la répartition équitable des postes de travail au niveau des agences locales de l’emploi. Lors d'une visite d’inspection dans la wilaya, Mohamed El-Ghazi a mis l’accent sur la transparence et la prise en considération de la priorité et de l’ancienneté dans l’octroi des contrats de travail gérés par l’agence de wilaya de l’emploi. Animant un point de presse à Hammam Rabi (commune d’Ouled Khaled), le ministre a souligné que son secteur a un rôle d’accompagnement des demandeurs d’emploi et des pourvoyeurs, ajoutant que les nouvelles prestations, dont celle du médiateur, permet aux demandeurs et aux pourvoyeurs de s’inscrire à distance sur le site électronique de l'agence de l'emploi sans se déplacer.

M. El-Ghazi a déploré, suite à un exposé sur la situation de son secteur présenté par le directeur de wilaya de l’emploi, le taux de chômage enregistré dans la wilaya de Saïda, estimé à 55%, le trouvant «très élevé» par rapport à la moyenne nationale (9,9%) En réponse, il a exprimé son optimisme quant à la baisse de ce taux en 2017, eu égard aux nouveaux projets d’investissement, dont ceux de construction de 6.000 logements et de création d'entreprises industrielles et semi-industrielles. Le ministre prévoit que ces projets puissent générer plus de 3.000 emplois nouveaux pour la wilaya.

M. El-Ghazi a présidé, lors de l'inspection de la nouvelle entreprise spécialisée en habillement à Saïda, une cérémonie de signature d’un accord-cadre entre l’agence de wilaya de l’emploi, la direction de la formation et de l'enseignement professionnels et la nouvelle société, pour former des jeunes dans le domaine de la couture en six mois. Cet accord comporte des stages de formation et d’apprentissage au profit de jeunes, surtout dans les métiers accusant un déficit au marché de l’emploi, selon le directeur de l’agence de wilaya de l’emploi, Abdelkrim Chlef. À l'occasion, le ministre a reçu des explications du directeur de cette nouvelle entreprise, Bouandel Mourad, qui a indiqué que 45 jeunes ont bénéficié d’une formation au CFPA pour une durée de 45 jours dans le domaine de la couture.

Cette entreprise prévoit d’intégrer 40 autres jeunes dans des postes permanents, pour couvrir les capacités productives existantes de cette entreprise qui produit pour la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDO) et Naftal, entre autres clients. Le ministre a procédé, au siège de la Caisse nationale d'assurance sociale pour salariés (CNAS), à la remise de quatre fauteuils roulants, d'un motocycle et de matelas orthopédiques offerts par l’Office national d'appareillages pour handicapés (ONAAPH).

Il a ensuite inauguré une micro-entreprise de fabrication de fromage, créée dans le cadre de l’ANSEJ, où il a donné des instructions aux autorités de wilaya pour aider à étendre son siège et à accroître sa capacité productive en créant des emplois supplémentaires. Le ministre a visité également une ferme d’élevage du bétail à Tifrit renfermant 95 têtes ovines, dont la propriétaire a bénéficié d’un soutien de l’État de 400 millions DA.