éducation : Bâtir une école de qualité

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a appelé, à Mostaganem, les chefs des établissements scolaires et les inspecteurs à s’adapter avec les mutations que connaît le secteur afin de bâtir une école de qualité répondant aux aspirations de la société.

Au cours d'une rencontre avec le corps de l’éducation nationale, organisée en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Mostaganem, la ministre a annoncé qu’une référence en matière de formation est actuellement en cours d’élaboration pour toucher tous les corps de l’éducation nationale, y compris les directeurs des établissements et les inspecteurs. «Ces corps seront accompagnés pour améliorer l’exercice de leur fonction et de leur rendement», a-t-elle souligné. Mme Benghebrit a, par ailleurs, mis l'accent sur l’intérêt qu’elle porte à l’amélioration des conditions pédagogiques et socioprofessionnelles des fonctionnaires du secteur. Elle a appelé les directeurs des établissements scolaires «à œuvrer pour garantir un climat de travail serein à même de permettre aux élèves d’étudier dans de bonnes conditions matérielles».

La ministre a également plaidé pour «une école dynamique et créative» et sur l'échange d’expériences pour en tirer profit. Elle a également préconisé des jumelages entre les établissements scolaires afin de permettre aux élèves brillants d’accompagner leurs camarades éprouvant des difficultés dans leur scolarité. Mme Benghebrit a appelé à la mise en place d’espaces de discussion et d’échange avec les différents partenaires sociaux susceptibles de permettre de contribuer aux campagnes de sensibilisation et d’amélioration des conditions de scolarité des élèves.

«Ce type de dialogue est à même de créer un climat de sérénité et de confiance au sein des établissements, cellules de base du système éducatif national», a-t-elle estimé. Par ailleurs, la ministre a invité les directeurs des établissements scolaires à faire preuve d’initiatives positives en invitant des écrivains, des hommes de culture, en projetant des films et documentaires historiques, pour permettre aux élèves d’acquérir des connaissances par le biais de moyens attractifs et dynamiques. S’adressant aux inspecteurs, Mme Benghebrit les a invités, «en cette période charnière» de l’année scolaire, à analyser les résultats des élèves et l’exercice des enseignants durant le trimestre écoulé, à assurer le suivi des instructions données pour le reste de l’année scolaire en cours et celui des nouveaux enseignants recrutés. Elle a assuré, par ailleurs, que son secteur compte récupérer tous les instituts technologiques à l’échelle nationale. Au cours de cette visite, la ministre a procédé, lors de sa visite dans la wilaya, à l’inauguration du CEM Amour- Djelloul, à Hassi Mamèche, comme elle a pris part à une partie des festivités marquant la célébration de Yennayer, le Nouvel An amazigh.

Mme Benghebrit a également procédé à la pose de la première pierre du centre pour enfants autistes au chef-lieu de wilaya. Enfin, la ministre a présidé une réunion à huis clos avec les partenaires sociaux locaux de son secteur, et visité l’atelier dédié au théâtre pour enfants, organisé à Mostaganem, dans le cadre du Festival du théâtre arabe qui se tient depuis le 10 janvier dernier, simultanément à Oran et Mostaganem.