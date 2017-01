Algérie - Guinée : étroite collaboration

Décision des Chefs d’État de la CÉDÉAO de proposer le Président Bouteflika à la présidence de l’UA



Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a affirmé que l'année 2017 sera «riche» en réunions «importantes» entre l'Algérie et la Guinée. Dans une déclaration à la presse à l'issue d'un entretien avec le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République de Guinée, Abdoul Kabèlè Camara, qui effectue une visite en Algérie, M. Lamamra a déclaré que l'année 2017 «sera riche en réunions importantes entre les deux pays». Les entretiens entre le ministre guinéen avec les responsables algériens «ont permis d'enrichir le dialogue entre les deux pays et se traduiront sur le terrain par la tenue de plusieurs rencontres importantes» a indiqué M. Lamamra ajoutant que des recommandations concernant ces rencontres seront soumises aux Présidents Abdelaziz Bouteflika et Alpha Condé». Ces entretiens «seront couronnés par une visite d'Etat qu'effectuera le président Condé en Algérie, et ce, en réponse à l'invitation du Président Bouteflika», a précisé le MAE algérien. Il a, en outre, indiqué que la visite de la délégation guinéenne en Algérie, s'inscrit dans le cadre de «la dynamisation des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays, eu égard aux acquis historiques caractérisant leurs relations bilatérales». M. Lamamra a qualifié le message porté par M. Camara au Président Bouteflika de la part du président Condé d'«important» ajoutant qu'il portait sur «le développement des relations bilatérales et les préparatifs de plusieurs échéances importantes, à leur tête, le prochain Sommet africain prévu à Addis-Abeba».

Profiter de la grande expérience de l’Algérie en matière de sécurité



La Guinée veut profiter de "la grande expérience" de l'Algérie en matière de sécurité, a affirmé le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République de Guinée, Abdoul Kabèlè Camara. "L'Algérie a acquis une grande expérience dans le domaine de la sécurité et la Guinée veut profiter de cette grande expérience", a déclaré le responsable guinéen à l'issue de son entretien avec le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui. "Au plan bilatéral, il y a des perspectives et M. Bedoui vient de réaffirmer l'engagement de l'Algérie à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Guinée et de tous les domaines relevant de la sécurité et de la protection civile", a-t-il ajouté. Il a expliqué, à cet effet, que les deux parties "vont échanger des cadres et discuter, notamment au sujet de la formation des formateurs guinéens en Algérie", ajoutant que la Guinée "a besoin de la formation dans tous les domaines liés à la sécurité". M. Camara a soutenu, à ce propos, que son pays "attend beaucoup de l'Algérie, qui est prête à aider la Guinée", appelant à "perpétuer les grands idéaux de nos pères fondateurs du panafricanisme". "Nous n'avons aucune raison de rester éloignés l'un de l'autre", a déclaré le ministre guinéen, estimant qu'il "faut raffermir la coopération algéro-guinéenne et la consolider, en tirer des avantages certains au profit des deux pays". M. Camara a annoncé, par la même occasion, qu'il "était chargé d'un message du président Alpha Condé pour son frère et aîné, Abdelaziz Bouteflika" pour lui notifier la décision des chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (la CEDEAO) de le porter à la tête de la présidence de l'Union africaine.



Entretien entre M. Ould Khelifa et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile



Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould Khelifa s'est entretenu avec le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République de Guinée, Abdoul Kabèlè Camara, sur l'état des relations bilatérales et "les voies de leur développement, notamment dans le domaine économique". Evoquant les domaines de coopération bilatérale, le président de l'APN a affirmé que "l'Algérie, qui adopte un nouveau modèle économique, est prête à élever le volume de sa coopération avec la Guinée, à travers la formation de cadres dans différentes spécialités", indique un communiqué de l'APN. "En raison de la recrudescence de la menace terroriste et des développements survenus dans le continent, l'Algérie a opté sur orientation du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour le renforcement de sa coordination avec la Guinée, au sein de l'UA, de par leur poids au sein des différentes organisations régionales dont ils sont membres en Afrique du Nord ou de l'Ouest", a indiqué M. Ould Khelifa. "Les deux pays qui partagent les mêmes visions, sont convaincus de la nécessité de faire face aux crises qui frappent les pays de la région, à travers la relance du dialogue inclusif entre les belligérants et le respect du droit des peuples à l'autodétermination", a-t-il ajouté. "Les ingérences étrangères visant à imposer des solutions par la force ne font qu'aggraver les situations", a estimé le président de l'APN, appelant à "tirer des enseignements des expériences menées en Libye, en Syrie et en Irak", a-t-il estimé. Le ministre d'Etat guinéen a insisté, pour sa part, sur "le rôle central de l'Algérie dans le continent africain", soulignant que le président Alpha Condé l'avait chargé de transmettre ses sentiments d'amitié à l'Algérie, peuple et gouvernement, car soucieux de renforcer ses relations avec l'Algérie qui a été d'un soutien indéfectible pour son pays et pour l'Afrique". M. Camara a exprimé son souhait que la coopération bilatérale "enregistre un saut qualitatif notamment après l'installation de la commission de coopération mixte dans les mois à venir", tout en portant "un intérêt particulier à l'expérience algérienne en matière de formation des cadres de la sécurité pour faire face aux menaces terroristes". Le ministre d'Etat guinéen était accompagné du ministre d'Etat, Conseiller à la présidence guinéenne, Hadj Tidiane Traore et de l'Ivoirien Amara Issy, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'union africaine (OUA).