Sommet Afrique - France : Relever collectivement les défis communs

La réunion ministérielle préparatoire au 27e Sommet Afrique-France s’est ouverte, hier à Bamako, avec la participation de l’Algérie. Aujourd’hui, une trentaine de chefs d’État et de gouvernement prendront part aux travaux, avec la participation du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui représente le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à cette rencontre.

M. Sellal est accompagné à ces assises, tenues sous le thème : «Pour le partenariat, la paix et l’émergence», par le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel. Outre l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations issues du 26e Sommet tenu à Paris en 2013, les discussions porteront également sur «les voies et moyens à même d’approfondir ce cadre de coopération afin de relever collectivement les défis communs, notamment la paix, la sécurité et le développement de l’Afrique». Le Sommet de Bamako se tient également à un moment où l’Afrique, sous la double impulsion du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad) et de l’agenda 2063 de l’Union africaine, s’emploie à réunir les conditions nécessaires pour son développement à travers une meilleure coopération avec ses différents partenaires.

«L’Agenda 2063» visant à encourager la discussion entre toutes les parties prenantes oriente le continent sur les voies et moyens de s’«enrichir effectivement des leçons du passé, de consolider les progrès en cours et d’exploiter stratégiquement toutes les possibilités qui s’offrent à court et à moyen termes». L’objectif assigné à travers une telle démarche, avaient convenu les dirigeants du continent, et d’«assurer une transformation socio-économique positive de l’Afrique dans les cinquante années à venir». Cette vision inscrite dans les perspectives de l'Union africaine mène, a-t-on indiqué, à la construction d’«une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale. Pour ce faire, l’UA appelle à une plus grande contribution et adhésion de tous les Africains et amis de l'Afrique pour renforcer l'Agenda 2063. En plus de ces enjeux, le Sommet de Bamako est organisé sur fond de solidarité avec le Mali qui œuvre pour le rétablissement de la paix et de l’autorité de l’Etat dans ses régions du Nord. «L’organisation d’un événement de cette envergure (le sommet) dans notre capitale n’aurait pas été possible sans l’amitié et la confiance à nous témoignées par nos partenaires français. Elle n’aurait pas été non plus possible si nos frères africains ne nous avaient pas solidairement accompagné dans nos efforts pour revenir à l’avant-scène politique et diplomatique mondiale», avait déclaré le président malien, Ibrahim Aboubacar Keita dans un message adressé à la nation, à l’occasion du nouvel an. Limité à son lancement à la participation de pays francophones, le sommet Afrique-France a été élargi au pays lusophones et anglophones. En plus de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères, La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement a été, par ailleurs, précédée par des fora consacrés aux «Genre et Développement» ainsi qu’à la «la Jeunesse». Un sommet des Premières Dames est également prévu à la même occasion. Les autorités maliennes saisiront cette occasion pour promouvoir l’accord de paix et de réconciliation au Mali issu des négociations d’Alger, conjointement signé par les groupes politico-militaires des régions nord du pays, le gouvernement malien et la médiation internationale. Dans ce contexte, a-t-on indiqué auprès des organisateurs, l’Etat malien impliquera toutes ses institutions pour la réussite du sommet. Ainsi, le ministère malien de la Réconciliation nationale a prévu des «actions de communication en faveur de la paix». Le ministère mettra notamment à la disposition de participants des documents qui font la promotion de la paix, avait-on annoncé. Plusieurs supports, dont des brochures, dépliants et des activités connexes seront accessibles aux participants à l’effet d’être informés sur les efforts de paix et de sécurité à travers tout le territoire malien. Ces actions ont également pour objection d’inviter les chefs d’Etat et de gouvernement présents au sommet de Bamako, à renouveler leur soutien au Mali et de l’accompagner dans le parachèvement de son processus de réconciliation nationale déjà enclenché.



M. Abdelkader Messahel :

« La Déclaration de Bamako soulignera l’intérêt du continent aux problèmes posés dans le monde »



Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine (UA) et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel a évoqué les volets inscrits à l’ordre du jour du 27e Sommet Afrique-France, affirmant que la Déclaration de Bamako devant sanctionner ce sommet, soulignerait «l’intérêt accordé par le continent africain aux problèmes qui se posent au monde».

M. Messahel a indiqué que ces volets porteraient sur les questions intéressant le continent notamment celles liées à la paix et à la stabilité. «Nous avons évoqués les questions de paix et de stabilité en particulier dans notre voisinage dont la Libye et le Mali», a précisé M. Messahel, soulignant avoir abordé, dans son intervention, «la situation prévalant dans la région» et les efforts fournis en matière de lutte contre le terrorisme. Le ministre a rappelé «la proposition de l’Algérie» portant tenue d’une conférence, en mai prochain, sur «le rôle de la Réconciliation nationale dans la lutte antiterroriste» et «le rôle de la démocratie dans la résolution de ce problème». Il a saisi cette occasion pour évoquer l’expérience algérienne en matière de «lutte contre l’extrémisme violent». Dans le cadre des rencontres organisées à l’occasion du Sommet Afrique-France, M. Messahel a cité les ateliers portant sur «les question économiques», «la position et le rôle de la femme et la jeunesse». Il a mis l’accent, à cet effet, sur le rôle pionnier de l’Algérie dans ce domaine, notamment à travers les réalisations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika en matière de «promotion du rôle de la femme dans le domaine politique, notamment dans le développement socio-économique».

M. Sellal reçu par le Président de la République de Guinée

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a été reçu, hier à Bamako, par le président de la République de Guinée, Alpha Condé. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel.