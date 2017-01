Yennayer : Artistes et écrivains au « Sous-marin »

Le nouvel an amazigh, Yennayer 2967, a été célébré jeudi soir à Alger par un collectif de chanteurs, musiciens, plasticiens et écrivains qui ont animé une soirée à cette occasion au café-littéraire «Le sous marin». Autour de l’exposition de l’artiste plasticien pop’art «El Moustach», le public, déjà nombreux à fréquenter ce lieu inauguré depuis deux semaines à peine, était convié à célébrer Yennayer avec des prestations musicales, des lectures et de la poésie populaire. Reprenant des titres de la musique universelle et de la chanson kabyle, les frères Bouchakour ont fait découvrir au public une manière atypique de revisiter des artistes comme Slimane Azem en replaçant leurs œuvres dans un univers musical académique uniquement desservi par la guitare sèche et la flûte. Walid et Massine puisent leur musique dans le répertoire traditionnel algérien et dans les musiques d’Amérique latine. «Zaki Project», un projet musical basé sur la rencontre, la fusion et l’improvisation, mené par le musicien et interprète Zaki Mihoubi qui, accompagné du guitariste Aboubakr Maatallah, a proposé une fusion instrumentale entre goumbri, guitare et jambé, habillant ainsi quelques morceaux de diwan. La romancière et journaliste Sarah Haidar a, quant à elle, présenté des lectures d’extraits de son dernier roman «La morsure du coquelicot» paru aux éditions Apic en juillet dernier, alors que le poète et rappeur Meziane Abbane avait présenté du rap en Tamazight. Pour sa part, le plasticien «El Moustach», qui expose dans l’espace galerie d’art du «Sous marin» depuis le 30 décembre dernier, a enrichi sa collection par d’anciennes œuvres tournées vers le dessin, le graphisme et la calligraphie, sans assistance informatique. Spectateurs et artistes participants ont salué l’ouverture de ce lieu offrant «un espace culturel de proximité accessible à tous les artistes» et qui vise à abriter «des projets culturels novateurs», dans un environnement offrant de nombreuses commodités aux artistes. Depuis son inauguration le 30 décembre, le café-littéraire «Le sous marin» a déjà accueilli une exposition, des performances artistiques et des lectures en plus de cette célébration de Yennayer qui s’est déroulée dans la salle de spectacle et de projection inaugurée pour l’occasion après aménagement.(APS)