Le Coin du copiste : La poterie art millénaire

Donner la possibilité à toute personne de s’initier à l’art de la poterie, est assurément une occasion à saisir. La poterie est l’une des pratiques les plus vieilles au monde que toutes les cultures ont su adapter à leur civilisation la plus ancienne à partir d’un matériau qui est à la terre et son mélange avec source naturelle à d’autres produits pour fabriquer des ustensiles à partir d’une pâte chauffée à haute température. Combien d’assiettes, de marmites et autres objets utilitaires ont marqué les premiers symboles des mythologies, de la musique et de la peinture magnifiés par la main des femmes et des hommes au premier temps de l’humanité particulièrement dans la culture africaine et orientale pendant que dans celle occidentale on a du dompter le bois pour créer des objets semblables. Chez les berbères du nord de l’Afrique, la poterie quelque soit l’évolution de la civilisation, des guerres et des conquêtes, est restée un art à part entière et même l’un des piliers de l’identité culturelle en Kabylie par exemple où cette tradition est devenu un artisanat aux côtés d’autres matières de fabrication qui se perpétue à nos jours encore. La poterie c’est aussi l’esprit et la trace vivante d’une communauté à l’aube de la civilisation qui est restée comparativement à d’autres pays un patrimoine qui se renouvelle au fil des temps et des saisons. Mais revenons au présent où des artistes comme Abdelkrim Khaldi et Abdellila Benyamina, ont concocté un riche programme d’initiation à la poterie pour toute personne désireuse d’apprendre tous les menus secrets de cet art millénaire. Pour ce faire des ateliers sont ouverts tous les samedis du mois de janvier à la galerie Ezzou’art au niveau du centre commercial et de loisirs sous la forme de trois sessions, les séances étant ouvertes tout l’après-midi de 15 heures à 17 heures. Qu’il s’agisse d’enfant ou d’adulte curieux d’apprendre les techniques ancestrales qu’exige cet art, l’expérience manuelle peut très enrichissante car elle permet d’avoir un contact direct avec la terre grâce au toucher puis au modelage des formes que toute personne peut créer à souhait. L’initiation peut être fructueuse pour l’apprenant puisqu’elle permet de développer le sens artistique et la puissance créatrice de tout un chacun sans compter qu’elle peut susciter des vocations. Il suffit d’avoir du temps libre et de s’inscrire sur le site de la galerie, le jeu vaut largement la chandelle !

L. Graba