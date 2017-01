Festival du théâtre arabe d’Oran : Accord-cadre entre l’Institut du théâtre arabe et la fédération internationale des acteurs

Une convention-cadre de partenariat a été conclue, jeudi matin à l’hôtel Le Méridien, entre l’Institut arabe du théâtre, et la Fédération internationale des acteurs qui regroupe plus de 105 syndicats à travers le monde.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse animée conjointement par des membres de l’Institut Arabe du Théâtre et de cette fédération.

« Cette convention cadre est un début d’une coopération entre notre institut et cette organisation non gouvernementale et sera suivie d’un nombre d’activités dans le futur. D’ailleurs, des discussions sont déjà engagées pour tracer les grands axes de ce partenariat » a indiqué le représentant du secrétaire général de l’Institut Arab ; Smaïl Abdallah. Il a précisé à ce propos, que ladite convention ne concerne pas les aspects créatifs mais plutôt, les droits des artistes dans le monde, précisant ainsi, que la fédération en question est une ONG qui défend les droits des artistes notamment à travers les conventions qui la lie avec les télévisions, les radios, les théâtres, les maisons de productions.

De son côté, le secrétaire général de la fédération internationale des acteurs, Dominique Luquer, a estimé par ailleurs, que cette démarche est une occasion formidable pour rencontrer des organisations et entrer en contact avec des comédiens du théâtre dans l’espace arabe. « Ma fédération qui est présentée sur tous les continents a un but unique. Celui de se battre pour les droits professionnels des artistes interprètes au niveau national et international. Il s’agit de droits sociaux et moraux, de propriété à intellectuelle et tout ce qui peut aider à constituer ce qu’on appelle de façon générale, le statut professionnel. C’est-à-dire, la reconnaissance de notre métier d’artiste interprète qui est un véritable travail créatif qui demande énormément d’efforts et de préparation.

Ceci est, aussi, dans le but de permettre aux artistes interprètes de vivre dignement de leur métier » a-t-il déclaré. Ce même responsable a fait savoir que cet accord cadre va être complété par des conventions spécifiques et des actions ciblées qui seront décidées en commun accord entre les deux partenaires ». Le docteur M.Youssefi Aidabi a, pour sa part, expliqué que la convention cadre va permettre à faire avancer les lois et les réglementations dans le monde arabe pour défendre les droits des artistes. « L’expertise européenne dans la défense des droits des artistes est presque unique dans son genre. En revanche dans le monde arabe, le cadre est limité au contrôle, à la censure, aux droits de la propriété intellectuelle et artistique. Alors que, l’artiste arabe-comme créateur- a besoin de conditions de vie favorables à la création et la créativité qui, malheureusement, n’existent pas encore dans les lois actuelles dans le monde arabe » dit-il. Il a jouté qu’en vertu de cette convention, l’institut arabe va tracer un programme d’ateliers, de formations, d’espaces de débats et de congrès, pour justement essayer d’échanger des expériences notamment avec les organismes qui existent dans le monde afin d’assurer de meilleures conditions de travail et de création pour les artistes, en particulier dans le domaine du théâtre. Le vice président de la fédération internationale des acteurs M. Denis Souqueray qui, lui aussi, a participé à la conférence de presse a estimé que les artistes et partout dans le monde ont un seul point commun celui, dit-il, de faire reconnaître l’art comme un métier. Il a fait savoir que la vision de la fédération internationale des acteurs est basée sur la diversité des expériences « il n’ya pas une recette miracle, il n’y a pas un modèle, il y a plusieurs exemples de ce qu’il est possible de faire dans les différentes cultures de pays différents et donc, la façon dont nous percevons ce travail que nous allons faire avec l’institut arabe du théâtre, ça va être d’abord écouter » a-t-il assuré. Pour M. Souqueray, l’organisation de cette 9éme édition du Festival du Théâtre Arabe à Oran est d’une symbolique très forte, car, précise-t-il, il s’agit de la ville d’Abdelkader Alloula « Ce grand homme de théâtre qui durant toute sa vie a tenté de rapprocher le théâtre des couches sociales populaires » a-t-il assuré.

