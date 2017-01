Sidi Bel-Abbes : À l’heure verte

Au cours de la dernière semaine du mois de décembre, Sidi-Bel-Abbes a connu une animation sans précédent au rythme des activités scientifiques, culturelles et sportives organisées en la circonstance.

« Ville verte, sport pour tous »a été le slogan de cette manifestation dans l’objectif de mettre en exergue toutes les potentialités de la wilaya et de favoriser l’adhésion de la population à la cause des associations écologiques.

Le coup d’envoi a été donné partir de la salle de cinéma les Amarnas avec une exposition sur les activités des associations de santé, des portes ouvertes sur les établissements du secteur, un dépistage à grande échelle et des communications sur la lutte anti-tabac, l’éducation thérapeutique des diabétiques et la pratique sportive.

L’esplanade de la Macta a servi momentanément de scène pour les spectacles folkloriques, d’escale pour l’exposition des potentialités touristiques et de site pour l’organisation de cette manifestation dabs tous ses compartiments où s’entremêlaient aussi les traditions et coutumes locale.

Un couscous géant (La Sabayia Belabbessienne) a été préparé par les adhérentes de l’UNFA pour raviver les valeurs d’hospitalité et de générosité, de solidarité et d’union de la région du chantre des Beni Amer, Mostefa BenBrahim.

Une ambiance de fête a prévalu durant cette semaine des retrouvailles et de réconciliation avec les repères de cette cité en mutation.

Une semaine mise à profit pour le lancement d’une campagne de reboisement à l’effet de réhabiliter le paysage et de développer une ceinture verte pour l’oxygénation de la ville et sa protection contre l’érosion. « Un belabbessien, un arbre/an » a été choisi comme le slogan de cette opération de volontariat avec un objectif de plantation de 60000 arbres dont 9000 uniquement pour le chef-lieu.

Pour la course belabbessiennne, l’ultime activité contenue dans le vaste programme élaboré, pas moins de 5000 participants ont pris part à cette compétition à la forte symbolique car le but était de sensibiliser une population autour des bienfaits de la pratique sportive et de la préservation de l’environnement.

Les organisateurs songent même au développement de pistes pour les cyclistes surtout que la capitale de la Mekkerra fut jadis réputée pour ce moyen de transport qu’est le vélo.

La reine comme la surnommaient les anciens.

A. Bellaha