Regard : La voiture un ennemi ?

Nos villes, se sont, à coup sûr, métamorphosées, ces dernières années. Toutes les preuves sont là, pour attester que le ciel de celles-ci n’est plus le même. Il perd sa sérénité, voire même son innocence et sa crédulité pour ne pas dire carrément sa gaieté et son optimisme qu’il dégage, quotidiennement- cette dose vitale pour nous permettre de démarrer du bon pied, nos longues journées. Le diagnostic est facile à faire par leurs habitants, eux-mêmes, très affectés, par l’état de santé de leurs quartiers qui présentent des signes révélateurs et avancés de dégradation de leur environnement. Le parc automobile a explosé et on commence à ressentir les relents de la pollution atmosphérique qui se précise, jour après jour. Le confort se paie, c’est un fait. Et chèrement, il faut l’admettre avec tous ces véhicules qui ronronnent et ces gaz d’échappement que nous respirons. Nos pauvres poumons sont malmenés, par tous ces voiles de nuages dégagés par ces moteurs en folie qui viennent foutre la pagaille autour de nos, dans nos quartiers et nos cités où il ne fait plus désormais bon vivre. Nos villes ne sont plus à l’abri de la pollution atmosphérique. Les douze mètres cubes d’oxygène, notre ration quotidienne pour les besoins de la respiration se trouve ainsi menacée par cette pollution qui avance, doucement, mais sûrement pour nous mener la vie dure et nous faire voir de toutes les couleurs. La pollution automobile tue plus que les accidents de la route confirment aujourd’hui, des études qui ne laissent plus de doute sur la toxicité des particules liées au trafic routier. Les problèmes respiratoires, liés à la qualité de l’air que nous respirons, très fréquents, chez-nous, renvoie à l’importance de revoir notre hygiène de vie pour se passer, de temps à temps de ce nos voitures, ce tueur silencieux et coriace qui nous guette et pourquoi pas aller vers la circulation alternée, pour limiter les dégâts. En tout cas, la baisse drastique des quotas des véhicules neufs importés ne peut que nous rendre un sacré service. Ne dit-on pas qu’à quelque chose malheur est bon ?

Samia D.