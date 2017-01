Transport : Ces taxis qui font la loi

Devenu récurrent, le phénomène est on ne plus observable, et ce depuis belle lurette : il est de plus en plus difficile d'arrêter un taxi en ville, soit-il inoccupé ou partiellement occupé par des usagers.

Pour bien illustrer les préjudices causés aux usagers du service taxi, voici une petite anecdote authentique vécue tout récemment rue Ben M'hidi, autrement dit la plus grande artère de la capitale : deux amis s'y rencontrent, au niveau de la place Emir Abdelkader. L'un attend un taxi pour se rendre au niveau des escaliers mécaniques du boulevard Mohamed V, l'autre a décidé de se rendre à pied au niveau de l'opéra d'Alger pour affaire. Après avoir échangé quelques amabilités, les deux amis se quittent.

Quelques quinze à vingt minutes plus tard, notre ami de l'opéra refait le trajet inverse, en direction de la Grande Poste. Arrivé au niveau de la place Emir Abdelkader, il retrouve son ami au même endroit, toujours en train d'attendre vainement un taxi. - Quoi, tu es encore là ?, lui demanda-t-il. Et son ami de lui répondre : - eh oui, je suis encore là, ils ne veulent pas s'arrêter. Même ceux dont les véhicules sont vides. J'ai peut-être choisi le mauvais endroit ?...Cette discussion résume à elle seule le calvaire quotidien que vivent les citoyens lorsqu'il s'agit de se déplacer à Alger.

A bien y regarder, on a ainsi pu, grosso modo, dénombrer trois grandes catégories de « taxieurs » récalcitrants lesquels, profitant d'un déficit juridique dans le domaine des transports publics et, par voie de conséquence, de l'impuissance, du moins de la complaisance des autorités publiques concernées, ne s'arrêtent jamais -ou presque- quand on leur fait signe : d'abord Il y a ceux qui, quelles que soient les circonstances, ne regardent même pas dans votre direction, car ils ont déjà une clientèle, de préférence féminine et ce, même si celle-ci est fréquemment réduite à une seule personne. Ensuite il y a ceux qui, sans même ralentir, vous indiquent d'une main tendue la direction vers laquelle ils se rendent et dont on se doute bien qu'elle ne peut-être la votre. Enfin il y a ceux qui s'arrêtent comme par miracle mais qui, par-dessus la vitre à peine baissée de leur véhicule, vous répondent, après avoir entendu le nom de votre direction, que ce n'est pas la leur, ou qu'un client les attend quelque part ; et de redémarrer aussitôt en vous laissant planter là, comme assommé par un coup de poing porté en pleine figure.

Cerise sur le gâteau, il y a depuis peu une nouvelle catégorie de « taxieurs » qui s'arrêtent certes, notamment aux rares stations qui leurs sont réservées. Et qui, dès que vous les approchez pour les solliciter en leur indiquant la direction à prendre, font mine d'acquiescer en vous laissant monter dans leur véhicule ; mais, juste avant de démarrer, vous demandent, à votre grande surprise, si vous êtes en possession de la petite monnaie. Malheur à vous si vous dites que vous n'avez qu'un billet de cinq cents, voire de mille dinars, car ils n'hésiteront pas à vous enjoindre de sortir du véhicule en prétextant qu'eux-mêmes n'ont pas assez de monnaie pour vous la rendre, une fois la course terminée ; et tout cela, même si vous protestez avec véhémence, tandis que d'autres usagers s'empresseront à leur tour de s'introduire sans façon dans le taxi.



Les normes d'exploitation du service taxi ont déjà existé par le passé



Cela dit, comment faire pour que ce phénomène devenu récurrent, qui cause beaucoup de désagréments aux citoyens, prenne fin une bonne fois pour toutes ? Signaler le comportement des « taxieurs » récalcitrants en vertu de l'arrêté du 5 octobre 2016 du Journal Officiel (et publié le 31 octobre de la même année) qui fait état du cahier des charges relatif aux conditions et modalités d'exploitation d'un service taxi ? Mais comment le signaler ? Ici, il semble que le législateur qui a rédigé l'arrêté en question ait omis de prévoir la procédure à suivre en cas de refus de s'arrêter du taxieur sollicité.

Pourtant bien des précédents dans pareilles situations ont été déjà vécus dans notre pays et trouvé leur solution de façon tout à fait normale. Car les normes d'exploitation du service taxi existaient en leur temps, même si elles n'étaient pas aussi élaborées que celles figurant dans le tout dernier arrêté du 5 octobre 2016. Il suffit seulement de se rappeler que, dans un passé pas plus lointain que durant les années 1980, quand un « taxieur » sollicité ne s'arrêtait pas sans prétexte valable, on relevait le numéro qui figurait sur la portière latérale du véhicule pour le signaler, en même temps que la marque et la couleur, au centre de tri de la circulation de la Sûreté urbaine de la wilaya d'Alger. A l'époque, il n’y avait pas encore de numéro vert et pourtant ça fonctionnait plutôt bien...Pratiquement quarante huit heures après que le véhicule eut été signalé, « taxieur » et usager recevaient une convocation simultanée de la part de cette même structure. Dès que les faits, après confrontation, étaient avérés exacts, les sanctions étaient prises aussitôt envers le « taxieur » récalcitrant.

Certes d'aucuns rétorqueront qu'en tout état de cause, on ne peut comparer les conditions de l'époque et celles d'aujourd'hui, l'argument massue étant qu'une décennie de terrorisme est entretemps passée par là et qu'elle a tout chamboulé. Néanmoins est-il à ce point impossible aujourd'hui de reconduire la même procédure à suivre –ou quelque chose de similaire-, surtout quand on sait pertinemment qu'elle a déjà fait ses preuves et porté ses fruits par le passé ? Et cela d'autant plus qu'à présent la DGSN dispose de davantage de moyens de Communication et de surcroit nettement plus efficients que par le passé : caméras de télésurveillance, numéros portables des usagers, numéro vert, chaines télévisuelles pour les campagnes de sensibilisation, etc.

Alors, n'est-il pas grand temps de mettre enfin de l'ordre dans une profession et, par la même, dans une pratique scandaleuse qui a fini par prendre trop longtemps l'allure d'un diktat pur et simple de « taxieurs » récalcitrants, précisément en raison du laisser faire des responsables concernés par l'ampleur de ce phénomène ? Il faut dire que le plus tot serait le mieux, bien entendu dans l'intérêt général bien compris.

Kamel Bouslama