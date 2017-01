Intoxication alimentaire : Plus de 500 victimes à Bouira

Plus de 500 personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire après avoir pris un dîner collectif (Ouaâda) organisé par la société civile et la commune de Chorfa (Est de Bouira) à l’occasion de la célébration de Yennayer, selon les services de la protection civile et des urgences de l'hôpital de M'Chedallah. Après avoir mangé de la viande au dîner collectif, un groupe de dizaines de personnes ont présenté des signes d'intoxication (vomissements et diarrhée), suivies quelques heures plus tard de dizaines d'autres personnes avec les mêmes symptômes ce qui a nécessité leur évacuation aux services des urgences de l’hôpital de M’Chedallah, qui se retrouve débordé de malades. « Nous avons reçu plus de 400 personnes dont certaines ont été évacuées vers d’autres hôpitaux, notamment Tazmalt, Chorfa, Ahnif et Taourirt », a indiqué un des responsables des urgences médicales de l’établissement public hospitalier de M’Chedallah, Kaci Yahia. Ce dernier a assuré que « le staff médical maîtrise bien la situation… nous n'avoir enregistré aucun cas grave ». L'hôpital de Taourirt Ath Mansour a, en outre, reçu un grand nombre de personnes victimes de l'intoxication évacuées de Chorfa. « Nous sommes en train de prendre en charge plus de 150 malades », a déclaré de son côté M. Kamel Merzouk, médecin exerçant au sein de cet établissement. « Aucun cas grave n’est à déplorer pour le moment », a-t-il tenu à rassurer. Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que de graves dysfonctionnements en matière d’hygiène, de transformation, de transport et de conservation des produits alimentaires provoquent, chaque année, des milliers de cas d’intoxication alimentaire entraînant, parfois, des décès. Durant l'année dernière, 78% des cas d'intoxications ont été enregistrés au niveau des établissements de restauration collective, des fêtes familiales et des repas familiaux, alors que les produits les plus incriminés sont les plats variés composés de plusieurs denrées de différentes natures et origines animale et végétale (30%), les pâtisseries (12%), les viandes, les pizzas, les œufs et les produits laitiers. Les principales causes des intoxications alimentaires observées sont dues au non respect des mesures de salubrité et d'hygiène lors de la préparation, de la conservation, du stockage et de la manipulation des aliments.



Insalubrité et mauvaise conservation des aliments mises en cause



Il s'agit aussi de l'acquisition de produits alimentaires périssables exposés sur la voie publique, le développement de la restauration rapide et le manque de formation et de qualification des différents intervenants dans le circuit commercial notamment les épiciers, les restaurateurs, les agents et personnels des collectivités. Selon les chiffres avancés par le ministère du Commerce, plus de 4000 cas d’intoxication alimentaire à l’échelle nationale, ont été enregistrés durant les neuf premiers mois de l’année précédente. En 2015, plus de 5.560 cas ont y ont été dénombrés provoquant le décès de 11 personnes, à savoir deux (2) décès dans chacune des wilayas de Khenchela et de Souk-Ahras et un (1) décès dans chacune des wilayas d'Alger, Batna, Boumerdès, M'sila, Tiaret, Bejaia et Mila. Au total, l'année 2015 a enregistré 708 cas de plus par rapport à 2014 où 4.854 personnes ont été intoxiquées alors qu'aucun cas de décès n'a été signalé. Les wilayas de Bejaia et de Tlemcen ont enregistré le plus grand nombre de consommateurs touchés par les intoxications alimentaires avec respectivement 487 et 424 cas d'intoxications en 2015.



Sensibilisation et prévention



Plusieurs campagnes de sensibilisations et de prévention des intoxications alimentaires ont été organisées par le ministère du commerce l’année précédente. Ces campagnes, qui entrent dans le cadre du programme d'activités du ministère en matière d'information et de sensibilisation des consommateurs, sont organisées en collaboration avec le mouvement associatif de protection du consommateur sous plusieurs slogans relevant de la vigilance et de la prévention, tel que « la prévention des intoxications alimentaires, l'affaire de tous » Elles ont été axées essentiellement sur le respect des conditions de conservation (notamment la chaîne de froid), la lutte contre l'exposition et la vente des denrées alimentaires sur la voie publique ainsi que sur le respect des conditions d'hygiène. Pour plus de sensibilisation, le ministère a été accompagné des services extérieurs des différents ministériels concernés à savoir la Santé, l’Agriculture et les Affaires religieuses, des institutions et organismes (services de sécurité et protection civile), des représentants des autorités locales, des scouts musulmans algériens, des associations de protection des consommateurs, des associations patronales et des organes de presse. L'intervention des services chargés du contrôle s'est soldée par le prélèvement de 137 échantillons, l'établissement de 50 dossiers de poursuite judiciaire et 39 fermetures administratives durant l’année 2015.

Des mesures de précaution ont été prises qui ont consisté à la destruction d'environ 323 kg de produits alimentaires et le retrait temporaire de 59 kg de produits alimentaires.

S. O. / Aps