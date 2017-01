Mahmoud Abbas reçu à Paris et au Vatican

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, sera «reçu à Paris dans un cadre bilatéral dans les prochaines semaines», a indiqué, jeudi, l'Elysée, à l'issue d'un entretien téléphonique entre François Hollande et Mahmoud Abbas, à trois jours de la Conférence de Paris sur la paix au Proche-Orient. Lors de cet entretien, M. Hollande «a souligné que la Conférence serait l'occasion pour la communauté internationale de marquer son intérêt pour une solution à deux Etats et la nécessité d'un dialogue direct entre les deux parties», a-t-on ajouté de même source. Mais «il ne pourra pas y avoir de restitution commune (compte-rendu en présence de MM. Netanyahu et Abbas, NDLR) avec elles à Paris à l'issue de la Conférence, comme cela avait été envisagé», a-t-on poursuivi.

La France avait invité Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahu à venir à Paris, mais si le président de l'Autorité palestinienne avait fait part de sa disponibilité, le Premier ministre israélien a sèchement refusé. M. Netanyahu a qualifié jeudi «d'imposture» la conférence organisée par Paris pour tenter de relancer l'effort de paix entre Israéliens et Palestiniens, et prévenu d'emblée qu'elle ne lierait pas Israël. Quelque 70 pays et organisations sont réunis dimanche pour tenter de recréer un horizon politique entre Israéliens et Palestiniens. Israël n'a cessé de dénoncer cette initiative lancée en janvier 2016. Les Palestiniens au contraire y ont adhéré. L'effort pour résoudre l'un des plus vieux conflits de la planète est moribond depuis l'échec en avril 2014 de la dernière initiative en date, celle de l'administration du président américain sortant Barack Obama.

Les deux principaux dirigeants concernés, M. Netanyahu et M. Abbas, n'auraient plus eu de rencontre publique substantielle depuis 2010.



… et au Vatican

Le pape François recevra, aujourd’hui au Vatican, le président palestinien Mahmoud Abbas, en visite à Rome où il doit inaugurer, le même jour, l’ambassade de la Palestine, selon le Vatican. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord global entre le Saint-Siège et l’État de Palestine, signé le 26 juin 2015 au Vatican, la mission palestinienne auprès du Saint-Siège a été élevée au rang d’ambassade.

Cet accord est intervenu deux ans après la reconnaissance par le Vatican de la Palestine en tant qu'État. Dans son discours au corps diplomatique, lundi dernier, le pape François avait rappelé que «le Saint-Siège renouvelle son appel pressant afin que reprenne le dialogue entre Israéliens et Palestiniens pour arriver à une solution stable et durable qui garantisse la coexistence pacifique de deux États à l’intérieur de frontières reconnues internationalement».

«Aucun conflit ne peut devenir une habitude dont il semble presque qu’on ne puisse se défaire. Israéliens et Palestiniens ont besoin de paix. Tout le Moyen-Orient a un besoin urgent de paix», avait-il ajouté. La rencontre aujourd’hui entre le Pape et Mahmoud Abbas interviendra à la veille de la conférence internationale à Paris au cours de laquelle 70 pays discuteront de la situation au Proche-Orient.(APS)