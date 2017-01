Washington aux pourparlers ?

Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a affirmé, jeudi soir, que la Russie est d'accord pour que les États-Unis participent, le 23 janvier à Astana, la capitale du Kazakhstan, aux pourparlers sur le règlement du conflit en Syrie. «Les États-Unis devraient certainement être invités, et nous sommes tombés d'accord sur ce point avec la Russie», a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères à des journalistes à Genève, en marge des discussions sur Chypre. Ces pourparlers de paix sur l'avenir de la Syrie, parrainés par la Russie, l'Iran et la Turquie, sont prévus le 23 janvier.

Ces discussions d'Astana ont été annoncées par la Russie et la Turquie après que les deux pays sont parvenus à un nouveau cessez-le-feu en Syrie, et ce pour la première fois sans l'implication des États-Unis, acteur présent à toutes les discussions ayant mené aux trêves précédentes. Cette énième trêve est entrée en vigueur le 30 décembre à minuit, et est toujours officiellement en application, même si des combats continuent dans certaines zones du pays. «Nous devons maintenir ce cessez-le-feu, cela est essentiel pour les négociations d'Astana», a insisté M. Cavusoglu à Genève, en précisant que les invitations pour les discussions au Kazakhstan devraient probablement être envoyées la semaine prochaine, et que donc Washington devrait être présent.

«Personne ne peut ignorer le rôle des États-Unis. Et ceci est une position de principe pour la Turquie», a-t-il insisté. «Ceux qui ont contribué ou qui devraient contribuer devraient être là, et pas seulement pour être sur la photo de famille, vous voyez ce que je veux dire», a-t-il ajouté, en sous-entendant que les États-Unis ne seront donc pas à Astana seulement pour faire acte de présence. Le but de ces discussions «est de parvenir à une solution politique, qui est la meilleure solution», a insisté M. Cavusoglu. La réunion d'Astana doit normalement constituer un préalable à des négociations de paix à Genève, sous l'égide des Nations unies, négociations que l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura a fixées au 8 février.

Israël bombarde un aéroport militaire syrien

Le pouvoir en Syrie a accusé Israël d'avoir bombardé, vendredi, son aéroport militaire dans la région de Mazzé, près de Damas, selon l'agence officielle de presse Sana. Citant une «source militaire», l'agence a précisé que «l'aviation israélienne a tiré plusieurs missiles dans la nuit» à partir du Golan occupé sur l'aéroport de Mazzé, dans la banlieue ouest de Damas, provoquant des incendies. «Les forces armées syriennes mettent en garde l'ennemi israélien contre les répercussions de cette agression flagrante et affirment leur intention de poursuivre la guerre contre le terrorisme jusqu'à l'éradication de ce fléau», a ajouté la même source, sans faire état de victime. Celle-ci accuse Israël de soutenir les «organisations terroristes» impliquées dans la guerre en Syrie. Dans la terminologie officielle syrienne, les rebelles et les organisations «jihadistes» contre lesquels lutte le régime de Bachar El-Assad sont qualifiés de «terroristes». Interrogée plus tôt par l'AFP sur les explosions à Mazzé, l'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire. Selon des observateurs, «les tirs de missiles ont visé des dépôts de munitions à Mazzé et provoqué huit explosions». L'aéroport militaire de Mazzé, situé à huit km de Damas, abrite les services de renseignements de l'armée de l'air qui y disposent d'une vaste prison. La Syrie avait accusé Israël d'avoir mené des raids contre cette base, en décembre dernier. Selon les médias syriens, une série d'explosions a touché vendredi cet aéroport, où plusieurs ambulances ont été dépêchées. Le 7 décembre, l'agence Sana a affirmé que les environs de cette base avaient été touchés par des missiles sol-sol israéliens, tirés à partir du plateau du Golan syrien occupé par Israël. C'était alors la seconde fois en huit jours qu'Israël frappait des positions militaires proches de Damas. Israël, officiellement en état de guerre avec la Syrie, affirme rester à l'écart du conflit qui fait rage chez son voisin.

L'État sioniste y mène toutefois des opérations ponctuelles, notamment contre l'un de ses grands ennemis, le Hezbollah libanais, engagé dans le conflit aux côtés du président Bachar El-Assad. En avril 2016, Netanyahu a admis qu'Israël avait attaqué des dizaines de convois d'armes en Syrie destinés au Hezbollah.

R. I. et agence