Syrie : réduction de la présence militaire russe

Le ministère russe de la Défense a déclaré, jeudi, qu'il continuait à réduire sa présence militaire en Syrie, en réponse à des informations de médias américains selon lesquelles il y aurait davantage de forces russes en Syrie, en dépit du retrait annoncé par Moscou.

Mercredi, la chaîne de télévision Fox News avait rapporté les propos de deux responsables américains (sans mentionner leurs noms), selon lesquels la Russie faisait en fait augmenter le nombre de ses forces armées en Syrie, alors que, vendredi dernier, le pays avait commencé à retirer son groupe aéronaval de la Méditerranée. Les informations diffusées mercredi indiquaient que quatre avions de chasse russes Su-25 (que l'OTAN appelle «Frogfoot») étaient arrivés en Syrie, lundi.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le major général Igor Konachenkov, a indiqué que quatre SU-25 avaient effectivement été transférés de Russie vers la base aérienne de Hmeimin, en Syrie, «dans le cadre d'une rotation qui était programmée». Selon le porte-parole, six bombardiers SU-24 ont déjà regagné la Russie, et d'autres pilotes et membres du personnel technique ne tarderont pas à leur emboîter le pas. Le groupe aéronaval russe, qui comprend le seul porte-avions du pays, l'Amiral Kouznetsov, et ses quarante appareils, est également en train de regagner sa base permanente, à Severomorsk, en Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné une réduction graduelle de la présence militaire de son pays en Syrie depuis que, fin décembre, le gouvernement syrien et des groupes de l'opposition sont parvenus à un accord de trêve sur l'ensemble du territoire.

Des médiateurs et des factions en conflit en Syrie doivent se réunir, à Astana, au Kazakhstan, d'ici la fin du mois, afin de rechercher des solutions à cette crise chronique.(APS)