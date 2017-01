Conformité avec la Constitution et l’action du gouvernement : Consolider l’État de droit

Substantiel et très conséquent dans son contenu, le processus de la réforme de la justice, initié par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et exécuté avec succès par le ministère de tutelle, évolue à travers ses nouveaux textes de loi, en vertu des nouveaux amendements introduits dans la Constitution révisée et adoptée en février dernier.

Le département que gère M. Tayeb Louh est, à l’évidence, directement concerné par la traduction de plusieurs amendements constitutionnels en mouture de lois détaillées dans le sens de combler toute sorte de «vide juridique», certes, mais aussi à faire valoir et consolider davantage l’État de droit dans divers domaine d’activité. Et justement, cette «mission» du ministère de la Justice ne s’arrête pas là, compte tenu des nouvelles mutations désormais inscrites sur la «feuille de route» du gouvernement en rapport essentiellement avec ses engagement de relever le défi d’une relance économique voulue diversifiée et surtout très compétitive à travers ses objectifs à court et à moyen termes. Dans cette dynamique, le chapitre des projets de loi énoncés dans la Constitution, le ministère de la Justice vient de finaliser quatre nouvelles moutures dont le contenu sera dévoilé prochainement. Il est question, apprend-on de ce département, dans un document remis à l’APS, de l’avant-projet de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°98-01 en date du 30 mai 1998, relative aux attributions du conseil d'État, à son organisation et son fonctionnement, et de l'avant-projet de la loi organique relative à l'inconstitutionnalité des textes, en application des dispositions de l'article 188 de la Constitution. Il est question également de l'avant-projet relatif à la protection des renseignements à caractère personnel par souci de conformité avec la Constitution, pour combler le vide juridique en la matière et définir un cadre juridique fixant le traitement des renseignements personnels et les règles susceptibles de préserver la vie privée et les libertés des personnes. Idem pour l’avant-projet portant sur les méthodes d'obtention des informations, documents et statistiques, et leur traitement dans le strict respect de la vie privée d'autrui et des intérêts légitimes des institutions et de la sécurité nationale. Le quatrième projet de loi finalisé et en rapport avec les amendements constitutionnels est celui amendant et complétant la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption. À ce propos, le contenu de ce texte se décrit comme une adaptation aux dispositions de la Constitution, après promotion de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption en instance constitutionnelle et dans le cadre de la rationalisation des dépenses.

Au chapitre lié à l’action du gouvernement, un cinquième projet de loi vient d’être ficelé par le ministère de la Justice. Ce nouveau texte de loi se décrit, quant à lui, à titre de référence procédurière en vue de dynamiser au mieux la vie économique du pays et porte essentiellement sur l’amélioration du climat des affaires. Se voulant d’un caractère global, le projet de loi en question comprend des modifications dans son chapitre lié à l’optimisation de l’investissement, ainsi qu’à la consolidation des mécanismes de protection des entreprises, qu’elles soient nationales où étrangères.



Nouveau projet de loi criminalisant la fraude au bac



D’autre part, le ministère de la Justice s'attelle à l'élaboration d’un avant-projet de loi portant code pénal criminalisant la fraude aux examens et reconsidérant les peines prévues, apprend-on de même source. Il s’agit d’un nouveau texte de loi «modifiant et complétant l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal qui prévoit la criminalisation de certains actes comme la fraude aux examens et concours et une reconsidération des peines prévues à cet effet», précise le document. Actuellement, la période d'exclusion de l'examen du baccalauréat en cas de fraude est de cinq ans pour les candidats scolarisés et de dix ans pour les candidats non scolarisés. Lors de la session 2016, 1.000 candidats au baccalauréat ont été exclus pour détention du téléphone portable en salle d'examen. Les sujets du baccalauréat session 2016 ont fuité sur les réseaux sociaux, ce qui a contraint le ministère de l'Éducation nationale à procéder à une réorganisation partielle des épreuves, du 19 au 23 juin dernier. En termes d’acquis consacrés dans le sillage de l’exécution de la réforme, on enregistre, par ailleurs, une baisse sensible de l’ordre de 40% du nombre d'affaires jugées en correctionnelle, et ce grâce aux décisions pénales et à la médiation. «Grâce aux décisions pénales et à la médiation, le nombre d'affaires jugées en correctionnelle a été réduit», précise-t-on. Ces mesures ont également permis la réduction du nombre des détentions provisoires de 41% grâce à l'application de la procédure de comparution immédiate. L'application des nouvelles mesures liées au pourvoi en cassation au cours des six premiers mois de 2016 a entraîné une réduction du nombre des recours en matière de délits et d'infractions de 34,87% et une hausse du nombre des affaires jugées de 18,70% par rapport à 2015.

Les réformes profondes de la justice pénale introduites dans le code de procédure pénale et la création de nouveaux mécanismes ont permis de renforcer l'autorité de la justice ainsi que son efficacité en renforçant le rôle du parquet et la liberté de circulation qui ne doit pas faire l'objet de restrictions sauf sur ordre judiciaire et pour une durée déterminée. Conformément à la loi, le suspect mis en garde à vue a le droit à un avocat. C 'est dans la démarche de l'État visant à améliorer le rôle de la justice et à assurer la protection des citoyens qu'intervient la consécration du caractère exceptionnel de la détention provisoire, le renforcement de l'autorité du juge dans la protection des libertés à travers l'introduction de la procédure de comparution immédiate et l'attribution de l'autorité de mise en détention à la partie arbitre. La mise en place d'un système juridique, qui prévoit la protection des témoins et les auteurs de signalement ainsi que le recours à la visioconférence dans les procès, figure parmi les autres axes que prévoit ce texte.

