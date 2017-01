Élections législatives : Parution de plusieurs décrets au Journal officiel

À l’approche des législatives, prévues au mois de mai prochain, plusieurs décrets exécutifs en rapport avec ce rendez-vous électoral, signés le 19 décembre 2016, ont été publiés dans le dernier numéro du Journal officiel, a rapporté, jeudi dernier, l’agence de presse APS.

À l’exemple du texte qui fixe les modalités de publicité des candidatures aux élections, un décret portant le n° 16-338, qui intervient conformément à la Constitution, notamment dans ses articles 99-4 et 143 (alinéa-2), à la loi organique relative aux partis politiques, à la loi organique relative au régime électorale et à la loi organique relative à la HIISE.

Ainsi donc, il est précisé dans l’article 2 de ce texte qu'outre les autres modalités de publicité, prévues par la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016, les candidats peuvent recourir, «à leur frais», à la publicité, de leurs candidatures par voie d'affichage et par moyens écrits ou électroniques. Il est stipulé à ce sujet que l’affichage se fait dans les sites «réservés à cet effet», le jour, de 7h à 20h, à l'initiative des candidats, et souligné dans un autre article que le nombre maximum de sites réservés à l'affichage électoral est de 15 pour les communes dont le nombre d'habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants, de 20 pour les communes de 20.001 habitants à 40.000 habitants et de 30 sites pour les communes de 40.001 habitants à 100.000 habitants. Quant au nombre de 35 sites, celui-ci est fixé pour les communes composées de 100.001 habitants à 180.000 habitants.

Sur ce dernier point, il est noté l'ajout de deux sites supplémentaires pour chaque tranche de 10.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants. Le décret indique, dans le même cadre, que le respect de l'équité et de l'égalité des candidats à l'élection, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats sont répartis par la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) au niveau de la wilaya, et ce 15 jours avant la date d'ouverture de la campagne électorale. Pour ce faire, les services communaux doivent achever, selon le texte de loi, la désignation, à l'intérieur de chacun des sites, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats sur la base de la répartition arrêtée par la HIISE au niveau de la wilaya, et ce 8 jours avant la date d'ouverture de la campagne électorale. «La désignation des sites réservés à chaque candidat ou liste de candidats est fixée par arrêté, du président de l'APC», note le décret.

Dans le même sillage, il est souligné que les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats, au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires, sont répartis par la HIISE. Aussi, le texte précise que les modalités de la diffusion de brochures et plis constitue un mode de publicité électorale par voie de support écrit pour les candidats aux élections. Les moyens électroniques modernes peuvent également être utilisés pour la publicité, des candidatures, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et la responsabilité de la publicité, des candidatures, quels que soient les moyens utilisés, incombe aux candidats.



Les Algériens à l’étranger peuvent récupérer la carte de vote le jour J



Le deuxième décret qui a été publié dans le dernier JO est celui fixant les modalités de vote des Algériens résidant à l'étranger pour ces élections législatives. Portant le n°16-335, le texte en question stipule, dans le chapitre dédié à l'exercice du droit de vote, qu'il «est considéré comme électeur résidant à l'étranger tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d'inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès d'une représentation diplomatique et consulaire de son lieu de résidence», et souligne que les cartes d'électeur qui n'ont pas pu être remises à leurs titulaires huit jours, au moins, avant la date du scrutin, sont «conservées» auprès des «représentations diplomatiques ou consulaires» pour être mises à la disposition des électeurs concernés, jusqu'au jour du scrutin.

Dans le chapitre réservé aux commissions électorales, le décret note qu'une commission administrative électorale est créée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. Elle dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire consulaire, «placé sous le contrôle du président de la commission», en vue «d'assurer» et de «garantir» la tenue de la liste électorale conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le nombre et la composition des commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l'ensemble des bureaux de vote sont fixés par arrêté du ministre des Affaires étrangères. La commission électorale des résidents à l'étranger, qui se réunit au siège de la Cour d'Alger, est composée de trois magistrats dont un président ayant rang de conseiller et des suppléants désignés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. S'agissant des modalités de vote, il est indiqué que les électeurs résidant à l'étranger exercent leur droit de vote directement auprès de la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits. «En cas d'empêchement, ils peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, établie par acte dressé devant la représentation diplomatique du lieu de résidence du mandant qui doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l'électeur mandaté», précise le texte qui indique que la période d'établissement des procurations débute dans les quinze jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin trois jours avant la date du scrutin.internet



La carte valable pour huit scrutins



Le 3e décret exécutif portant n° 16-336 fixe, quant à lui, les modalités d'établissement et de délivrance de la carte d'électeur ainsi que sa durée de validité.

Un texte qui informe que les cartes d'électeur qui sont établies par les services de la wilaya ou par la représentation diplomatique ou consulaire sont «valables pour huit consultations électorales» et sont remises à leur titulaire à son domicile «au plus tard huit jours avant la date du scrutin». Cependant, les cartes qui n'ont pas pu être remises à leurs destinataires sont déposées au niveau des services de la wilaya ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire et leurs titulaires peuvent les retirer jusqu'à la «veille du scrutin». «Dans le cas échéant, ils peuvent les retirer du centre de vote, au vu de la pièce d'identité et après émargement sur un registre. Toutefois, celles non retirées à la clôture du scrutin, elles sont mises sous pli cacheté et déposées auprès des services habilités de la wilaya ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire concernés», explique le décret qui précise au passage que l'électeur titulaire d'une carte d'électeur ne peut exercer son droit que dans le bureau de vote dont «le numéro et adresse sont mentionnés sur ladite carte». Cette dernière doit comporter les noms et prénoms, la date de naissance et l'adresse de l'électeur, le numéro d'inscription sur la liste électorale et le numéro et l'adresse du bureau de vote où il est inscrit. Par ailleurs, le décret note qu'en cas de perte ou de détérioration de cette carte, une «nouvelle» carte est délivrée à l'électeur après avoir fait auparavant une «déclaration sur l'honneur» au niveau du secrétariat de la commission administrative électorale, ou de daïra, ou de la circonscription administrative ou de wilaya, territorialement diplomatique ou consulaire. On apprend également que les caractéristiques techniques de la carte d'électeur sont définies par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur. À noter cette précision importante sur les cartes d'électeurs délivrées antérieurement à la promulgation de la loi organique n°16-10 (...) du 25 août 2016, susvisée. Le décret rassure, en effet, qu’elles demeurent valables jusqu'à la fin de leur validité.



Pour voter à la place de quelqu’un, il faut être inscrit sur la liste électorale



Le dernier décret publié dans le JO et portant le n° 16-337 concerne les conditions et formes d'établissement de la procuration pour le vote à l'élection.

Dans son article 3, le texte souligne que l'autorité devant laquelle est établie la procuration «doit revêtir de son visa et cachet l'imprimé de procuration». L'imprimé de procuration doit indiquer «les noms et prénoms, les dates et les lieux de naissance, les adresses, les professions, les numéros d'inscription sur la liste électorale et du bureau de vote du mandant et du mandataire», et comporte «les signatures du mandant et de l'autorité devant laquelle a été établie la procuration». Le document indique, enfin, dans son article 5, que le libellé et les caractéristiques de la procuration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur.

Synthèse de S. A. M.