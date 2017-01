AADL : Aucune distinction entre les wilayas

L'Assemblée populaire nationale a repris, jeudi dernier, ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales posées au Premier ministre, ainsi qu’à plusieurs membres du gouvernement.



M. Abdelmalek Sellal,

Premier ministre : « La réforme du système éducatif n’a pas affecté les valeurs et constantes de l’identité nationale. »



La mise en œuvre de la politique de réforme du système éducatif, ayant pour objectif d'améliorer les performances du secteur, n'a pas affecté les valeurs et constantes de l'identité nationale que sont l'islam, l'arabité et l'amazighité, a souligné jeudi dernier le Premier ministre.

M. Abdelmalek Sellal a en effet affirmé, dans une réponse lue en son nom par la ministre des Relations avec le Parlement, Ghania Eddalia, que « la politique nationale de réforme du système éducatif est intervenue dans l'objectif d'en améliorer les performances par l'optimisation des capacités des personnel et l'augmentation du niveau de connaissances des apprenants sans aucun préjudice des contenus authentiques des programmes scolaires articulés autour des valeurs et constantes de l'identité nationale que sont l'islam, l'arabité et l'amazighité ». Le Premier ministre, qui répondait à la préoccupation d'une députée de l'APN concernant les erreurs enregistrées sur les manuels scolaires de deuxième génération, a expliqué que cette démarche nationale était mise en place dans la transparence, dans un cadre de concertation associant toutes les parties concernées et d'échanges avec les experts et spécialistes pour développer et cristalliser ces programmes tout en veillant à sauvegarder leur caractère scientifique et pédagogique. Poursuivant ses propos, M. Sellal a rappelé que cette question a fait l'objet d'un débat et d'une concertation au niveau de la commission de l'éducation et de l'enseignement supérieur de l'APN à la faveur de séances d'audition ou des journées parlementaires organisées à l'effet d'informer les députés de ce qui a été entrepris. Les livres scolaires ont été élaborés sur la base des programmes arrêtés sous le contrôle de la commission nationale des programmes qui a adopté des références et des sources nationales à l'instar de la loi d'orientation de l'éducation nationale de 2008 et la référence globale des programmes, adaptée à cette loi, dans sa version élaborée par ladite commission et publiée en 2009, outre le guide méthodologique de la conception des programmes publié également en 2009.



Ces programmes, a ajouté le Premier ministre, ont été soumis a une consultation au niveau des corps d'inspection relevant du secteur de l'éducation en décembre 2014, suite à leur présentation à la conférence nationale d'évaluation d'étape de la réforme tenue en juillet 2014 avec la participation des partenaires sociaux du secteur de l'éducation, des représentants du Parlement et de différents secteurs ministériels en plus d'experts. Dans sa réponse au député, le Premier ministre a rappelé que les deux conférences nationales de 2014 et 2015 ont mis en avant la nécessité « d'actualiser les manuels scolaires publiés de 2003 à 2007 », et qu’il a été en effet procédé, a-t-il dit, « à la publication du premier quota de manuels scolaires au nombre de quinze, à la lumière des actualisations qu'à connues l'arsenal juridique algérien depuis 2014 ». Le Premier ministre a également précisé que ces nouveaux livres « ont été soumis à l'évaluation d'une commission mise en place au niveau de l'Institut national de recherche en éducation, et composée de 32 cadres algériens dont des experts universitaires, des inspecteurs pédagogiques, des enseignants des spécialistes en psychologie, en sciences de l'éducation et les arts, afin d'examiner l'adéquation du contenu de ces livres avec l'âge de l'élève, selon le cycle d'enseignement ». Cette commission a procédé, a ajouté le Premier ministre, à « la mise en place d'une grille d'évaluation des manuels comportant des normes pédagogiques ainsi que des normes sociales et culturelles, notamment la conformité du contenu de ces manuels aux valeurs nationales, religieuses et mondiales contenues dans la loi d'orientation relative à l'éducation nationale », mettant en exergue, dans ce cadre, que « la particularité de la société algérienne est un critère important dans l'évaluation de ces nouveaux manuels ».

L'élaboration des nouveaux manuels scolaires « a été soumise à de larges concertations », relève le Premier ministre mettant en relief le fait que leur élaboration s'est basée sur les valeurs de l'identité nationale et des règles scientifiques et pédagogiques loin de toute subjectivité. Le Premier ministre a estimé que « les fautes enregistrées dans leur contenu étaient des fautes d'impression », indiquant que « toutes les mesures nécessaires ont été prises pour leur prise en charge immédiate et leur correction par les services concernés ».



M. Abdelmadjid Tebboune ministre de l’Habitat :

« Aucun recours ne sera négligé. »



En réponse à une question orale posée par un député sur le choix des sites dans la wilaya de Blida, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Abdelmadjid Tebboune, a déclaré qu'il n'y avait aucune distinction entre les souscripteurs des différentes wilayas du pays en matière d'affectation des logements location-vente de l'Agence d'amélioration et de développement du logement (AADL). Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a en effet affirmé que « le secteur de l'habitat n'a jamais fait de distinction entre les souscripteurs d'une région donné », soulignant que « la nouvelle ville de Bouinan, dans la wilaya de Blida, est ouverte à tous les Algériens, mais la priorité est accordée aux souscripteurs de cette wilaya ». « L'AADL a inscrit le site de Bouinan sur la liste des sites de logements proposés au choix des souscripteurs de la wilaya d'Alger, en raison de leur nombre important », a indiqué le ministre. Les souscripteurs de la wilaya de Blida ont exprimé leur mécontentement en raison de l'inscription de ce site sur la liste des choix des Algérois, alors que l'AADL ne leur a affecté que le site de « Sidi Sarhane », situé dans les hauteurs de la wilaya et dont les travaux de réalisation de logements ne sont qu'à leur début. « La forte demande sur les programmes de logements AADL à Alger a contraint les autorités locales à recourir aux assiettes foncières attenantes, sans oublier les besoins des wilayas avoisinantes », a souligné le ministre, tout en mettant l’accent sur le fait que tous les sites AADL seraient dotés des structures nécessaires. D’autre part et en réponse à une autre question relative cette fois à l'examen des recours relatifs aux logements de type location-vente de l'AADL, M. Tebboune a rappelé que cette opération était toujours en cours, soulignant qu'aucun dossier n'avait été négligé. « Aucun citoyen ne sera lésé, ni privé de son droit », a déclaré le ministre avant d’ajouter que « la lenteur enregistrée dans l'examen des recours vaut mieux que la précipitation, car il s'agit-là de la crédibilité de l'opération ». M. Tebboune soutient haut et fort que « le contrôle rigoureux des dossiers des souscripteurs n'est pas une mesure répressive mais plutôt une nécessité dictée par le principe d'équité dans la distribution de logements ». Approché par la presse nationale en marge de cette session, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a rassuré l’ensemble des souscripteurs au programme AADL-2013 que les quotas de logements ajoutés dernièrement et qui sont au nombre de 120.000 unités, permettraient de combler le manque enregistré dans différentes wilayas du pays. « Le financement est disponible et les projets seront lancés, une fois les assiettes foncières affectées », a indiqué le ministre qui a annoncé également que « vers la fin janvier en cours, plusieurs projets de logements seront distribués dans la wilaya d'Oran, englobant essentiellement 2.500 unités de type location-vente, au profit des souscripteurs au programme 2001-2002, outre 2.000 autres unités de type LPP (logement promotionnel public) ».



M. Abdelkader Ouali, ministre

des Ressources en eau : « Le taux de remplissage des barrages avoisine les 58%. »



Le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement a indiqué jeudi que le taux de remplissage des barrages avoisine les 58% suite aux dernières précipitations enregistrées dans plusieurs régions du pays.

M. Abdelkader Ouali, qui s’exprimait dans une déclaration à la presse a déclaré que : « les précipitations importantes de ces derniers jours ont été à l'origine d'un taux remplissage des barrages à près de 58%, un taux appelé à augmenter dans les prochains jours ». Le ministre a fait savoir qu’un taux de remplissage de l'ordre de 90% a été enregistré au niveau de plus de dix barrages et 60% au niveau de 30 autres. En somme, « l'Algérie se trouve en bonne position en matière de disponibilité des ressources en eau, dans la mesure où la saison des pluies n'est pas encore arrivée à terme ». Par ailleurs et dans sa réponse à une question d'un député sur le retard enregistré dans la réalisation des stations de dessalement et la révision à la hausse de leur coût, le ministre a indiqué que « le recours au dessalement de l'eau de mer est un choix stratégique à dimension social et économique qui ne peut être abandonné malgré ces coûts exorbitants ». Les onze stations de dessalement réalisées ont permis de produire plus de 2,1 millions mètres cubes (m3) par jour, soit 800 millions m3 annuellement, ce qui avoisine le volume du plus grand barrage en Algérie (barrage de Beni Haroun), met en relief M. Ouali notant que ces quantités permettent, en fait, d'alimenter en eau potable, près de sept millions de citoyens des wilayas côtières, et le transfert des eaux conventionnelles en contrepartie vers le secteur agricole afin de doubler les surface irriguées, créer de l'emploi et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et d’ajouter : « Ces projets sont venus pallier le manque qu'a connu l'Algérie en matière d'eaux conventionnelles (de surface et nappes phréatiques) et d'assurer l'alimentation des régions côtières en eau potable. » Le ministre a cité la station de dessalement de Meqtaâ d'Arzew (Oran), plus grande station de dessalement en méditerranée et en Afrique avec une capacité de production avoisinant les 500.000 m3/jour. La station - entrée en service en juillet dernier - permettra d'alimenter en eau potable plusieurs wilayas de l'ouest du pays, dont Oran ainsi qu'une partie de Mascara, Relizane et Tiaret.

Le recours aux stations de dessalement de l'eau de mer est la solution idoine à la problématique de l'eau au niveau des wilayas côtières, et a permis en outre à l'Algérie de maîtriser cette technologie faisant d'elle ainsi l'un des pays leaders dans ce domaine. Répondant à une autre question sur la rareté de l'eau potable dans la wilaya d'Ouargla, M. Ouali a affirmé que cette wilaya ne souffrait d'aucun dysfonctionnement dans l'approvisionnement en eau potable, car « la quantité d'eau fournie est de l'ordre de 320.000 m3/j, ce qui équivaut au double des besoins de la région, qui avoisinent 177.000 m3/jour ». Le ratio par individu dans cette wilaya atteint 370 litres/jour, dépassant ainsi le double de la moyenne nationale escomptée qui est de l'ordre de 180 litre/j. La wilaya d'Ouargla a été approvisionnée ces dernières années, par des quantités supplémentaires estimées à 164.000 m3/j , à travers 29 nouveaux forages, ce qui a permis de porter leur nombre à 123 pour ainsi atteindre la capacité actuelle en termes de production, signale M. Ouali.



M. Mohamed Aïssa ministre des Affaires religieuses :

« Recherche d’un mécanisme pour permettre aux citoyens défavorisés au tirage au sort d’accomplir le hadj. »



Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Mohamed Aïssa, a affirmé, qu'il est actuellement procédé à un nouveau mécanisme pour permettre aux citoyens n'ayant pas été tirés au sort, pendant dix années de suite, d'accomplir les rites du hadj évoquant également la possibilité de recourir au tirage au sort électronique. M. Mohamed Aïssa a indiqué qu'il a été chargé par le Conseil des ministres de rechercher, avant février 2017, une approche approfondie qui permette aux citoyens n'ayant pas eu de chance au tirage au sort, d'accomplir le cinquième pilier de l’islam, précisant également que la commission du hadj envisageait d'introduire le tirage au sort électronique. Répondant aux remarques d'un député sur le commerce des passeports du Hadj, le ministre a assuré que cette pratique est révolue. Il a mis l’accent sur le fait que les imams devant accompagner les hadjis suivaient une formation et subissaient des tests dans différentes disciplines y compris celle relative à la condition physique, effectué sous la supervision de la protection civile. Le ministre a assuré que ses services ambitionnaient de parvenir à l’organisation du Hadj tel que prévu dans le programme quinquennal du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de manière à préserver la dignité des hadjis et permettre aux citoyens de choisir les formules d'inscription au Hadj. Le ministre a également annoncé que « le quota de l'Algérie pour le hadj 2017 serait augmenté ».



M. Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture : « Rattacher les établissements ayant les mêmes missions. »



« La conjoncture économique que connaît l'Algérie exige l'arrêt de la création de nouveaux établissements publics et le rattachement de ceux ayant les mêmes missions », a déclaré le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi.

« Il s'agit d'atteindre la performance escomptée dans le secteur de la culture », a indiqué M. Mihoubi concernant « la situation déplorable du Centre d'études andalouses de Tlemcen », ajoutant que « le nombre d'établissements n'est pas aussi important que leur performance ».

Le ministre a rappelé que ce centre avait été rattaché, il y a un an, au Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), soulignant que sa principale mission est de « consolider les études en ce qui concerne le patrimoine andalou, collecter les études faites par les universités algériennes sur le patrimoine andalou, organiser des conférences périodiques et signer des conventions avec des centres de recherches et universités andalous de Cordoue et Grenade ».

Synthèse de Soraya Guemmouri