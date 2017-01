Célébration de yennayer : UNité et cohésion

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, a lancé, jeudi dernier à Beni Snouss, dans la wilaya de Tlemcen, la manifestation «Les jeunes célèbrent Yennayer», marquant l’avènement du nouvel An amazigh, coïncidant avec le 12 janvier de chaque année.

Les festivités ont débuté avec un grand défilé des 900 participants des deux sexes, venus de différentes wilayas du pays, qui ont sillonné les artères de la ville avant de rejoindre le stade municipal. Sur place, le ministre a procédé, en présence du wali de Tlemcen, Saci Ahmed Abdelhafidh, et des autorités locales, à l’inauguration d’une exposition de produits de l’artisanat de la région de Beni Snouss dont des tapis en natte, de la poterie, des objets usuels en bois et en cuir, ainsi que des costumes féminins, des robes et des bijoux en argent.

Le ministre a ensuite visité le marché «Yennayer» où sont proposés tous les ingrédients, fruits secs, sucreries et autres délices composant la fameuse «Tebika kerkecha», un mélange incontournable pour décorer la table de la fête de l’année berbère et que l’on partage entre membres de la famille. L’association féminine de Beni Snouss a exposé une variété de mets et de plats préparés en pareille circonstance dont le «berkoukès», les beignets et le «messemen» et autres plats délicieux préparés à base d’huile d’olive. La délégation officielle s’est rendue, par la suite, à l’école primaire Hawzi-Abdelkader où la langue amazighe est enseignée avant de suivre le carnaval «Ayred», un carnaval festif symbolisant la paix, la sérénité et l’aspiration à une saison agricole féconde. Dans l’après-midi, le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) a programmé des communications sur les dimensions anthropologiques et culturelles de cette fête bien ancrée dans la région.

Pour rappel, les festivités portant le slogan «Je suis Algérien et fier de mon amazighité» sont organisées sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en étroite collaboration ave le ministère de la Jeunesse et des Sports et le mouvement associatif.

BÉJAÏA

Dans la tradition



Les populations ont préparé minutieusement cet évènement en se consacrant aux derniers achats nécessaires aux plats culinaires de Yennayer. Pour marquer cette occasion, les femmes ont revêtu leurs robes kabyles, alors que les hommes se sont enroulés dans leur burnous blanc, tissé par des vieilles femmes qui gardent encore ce métier. Tout a été préparé avec délicatesse par les femmes qui se sont levées très tôt le matin pour préparer les divers plats à consommer durant cette journée. Le diner familial sera suivi par le moment du henné pour les enfants. Les vieux, enveloppés dans leur burnous blanc, s’entourent de leurs progénitures pour leur raconter de vieilles histoires qui reflètent cet événement toujours célébré depuis longtemps. Après avoir célébrer cet événement, tous les membres de la famille se souhaitent une bonne année pleine de joie, de réussite et de bonne récolte, en s’échangeant le traditionnel «Assegas Ameggaz». Ainsi, cette année, et pour marquer la circonstance, un programme de festivités riche a été élaboré par l’association culturelle «Afniq», dans le hall de la maison de la Culture, alors que d’autres associations ont organisé leurs festivités dans leurs communes, à l’exemple d’Akbou, Timezrit, Seddouk et de Tazmalt. À Béjaïa, le wali, accompagné du président de l’APW et des autorités locales, a présidé les festivités à la maison de la Culture, qui a abrité des expositions de poterie, de broderie, de bijoux, de robes traditionnelles, et des plats préparés pour l’occasion. Le wali a souligné l’importance de cet évènement qui traduit la grande richesse du patrimoine national amazigh et une identité millénaire du peuple algérien, ce qui a permis la constitutionnalisation de tamazight comme langue nationale et officielle.

Une langue qui ne cesse de s’épanouir dans une Algérie stable et prospère. Le wali a promis d’aider les associations qui activent pour la préservation du patrimoine culturel local qui demeure une richesse pour la région. Par ailleurs, deux associations culturelles féminines de la Tunisie et du Maroc ont pris part, cette année, aux festivités à Béjaïa. Des conférences sur «Yennayer porte de l’année amazigh», animée par Rachid Oulebsir, et «Les femmes amazighes gardiennes du patrimoine», de Karima Azouz, ont été organisées .

M. Laouer



Tizi Ouzou

Dans la joie



Le nouvel an amazigh a été célébré, jeudi dernier, dans une ambiance de fête à travers toute la wilaya qui s’est parée de ses plus beaux atours. De riches activités ont été organisées pour faire de cette journée une véritable halte de consolidation de l’unité nationale. Deux grandioses parades aux couleurs nationales, auxquelles ont pris part des milliers de personnes, ont sillonné les principales artères de la de la ville. Le coup d’envoi de ces deux défilés a été donné par le wali et le P/APW, en présence des membres des exécutifs de la wilaya et de l’APW, des élus locaux et nationaux et des représentants de la société civile. La ville de Tizi Ouzou a ainsi vibré aux chants et sons de différents instruments de musique de terroir exécutés par les différentes troupes participantes à ces parades de Yennayer. Pas moins de 8.000 jeunes et enfants ont été mobilisés par le mouvement associatif et les différents établissements de jeunesse de la wilaya de Tizi Ouzou, mais aussi des wilayas de Boumerdès, Batna, Aïn Defla, Blida et d’Alger. Ces parades ont, tout au long de leurs itinéraires respectifs, exécuté plusieurs fresques retraçant différentes facettes de l’histoire de notre pays ainsi que les richesses de son patrimoine. Des fanfares, des tirs de baroud et autres démonstrations folkloriques ont marqué ces deux parades, dont l’une s’est ébranlée à partir de la Placette de l’olivier vers la maison de la Culture Mouloud-Mammeri, et l’autre du stade 1er-Novembre vers la même placette. Des milliers de citoyens ont suivi, à partir des trottoirs et des balcons, ces démonstrations de joie et d’allégresse, à l’occasion du Yennayer qui n’a jamais, faut-il le rappeler, été fêté de cette manière aussi grandiose que spectaculaire.

À la fin de ces deux parades, qui se sont déroulées dans une parfaite ambiance, les participants ont été conviés à déguster un somptueux couscous de Yennayer au niveau de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri et du stade du 1er-Novembre. Par ailleurs, la diva de la chanson kabyle, Nouara, a animé, dans la soirée de mercredi dernier, un gala de au Théâtre régional Kateb-Yacine, qui s’est avéré largement exigu pour accueillir cette foule nombreuse de citoyens venus écouter leur idole, adulée et respectée. Cette soirée de Yennayer a été organisée par la direction de la culture, en collaboration avec l’APC de Tizi Ouzou et la radio locale. Dans l’après-midi de jeudi, le chanteur populaire Taleb Tahar a animé un autre gala artistique à la salle de spectacle de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri. D’autres activités festives ont été organisées pour la même occasion à travers l’ensemble des localités de la wilaya de Tizi Ouzou, à l’initiative du mouvement associatif et des comités de villages.

Bel. Adrar



TAJ

Yennayer comme fête nationale



Le président du parti Tajamou Amel El-Djazaïr (TAJ), Amar Ghoul, a appelé, hier à partir de Tizi Ouzou, les citoyens, particulièrement les jeunes, à préserver la stabilité nationale qui doit constituer une priorité majeure pour le peuple algérien. Amar Ghoul qui est venu à Tizi Ouzou pour participer à la célébration de Yennayer, premier jour de l’an amazigh, a insisté sur la nécessité de préservation de la stabilité nationale, en évitant de tomber dans le piège de la manipulation et de la violence. Pour ce faire, le président du TAJ a exhorté les jeunes à participer massivement aux prochaines échéances électorales aussi bien en tant qu’électeurs que candidats pour s’imposer comme une véritable force sur laquelle il faut compter. L’hôte de la fête de Yennayer a également plaidé en faveur du dialogue entre toutes les forces vives de la nation pour unifier les rangs et trouver des solutions aux problèmes. M. Ghoul a, par ailleurs, plaidé en faveur de l’institutionnalisation de Yennayer comme fête nationale, chômée et payée, au même titre que les autres fêtes nationales. Dans une déclaration à la presse, le président du parti Taj a indiqué que l’institutionnalisation de cette fête ne fera que renforcer l’unité et l’identité nationales. «Nous avons demandé l’introduction de Yennayer dans le calendrier des fêtes nationales», a-t-il déclaré devant les journalistes et des citoyens, à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri où se déroulaient les festivités, avant de visiter les stands d’exposition.

Bel. Adrar

SÉTIF

La richesse du patrimoine



C’est dans une ambiance chaleureuse empreinte de quiétude, de sérénité et de fraternité, qu’a été fêté, jeudi dernier, Yennayer, marqué cette année, partout à travers de nombreuses communes de la wilaya, par des programmes aussi riches que variés.

À Sétif, en présence du secrétaire général de la wilaya, du président de l’APW et des autorités locales, les espaces de la maison de la Culture Houari-Boumediene qui a accueilli l’événement semblaient trop exigus pour toutes ces expositions qui y étaient organisées, mais aussi cette grande fête animée par des artistes de Béjaïa, Bouandas et de Sétif.

Ils étaient, en effet, très nombreux, ces jeunes et moins jeunes, venus des zones montagneuses, du pays de cheikh El-Fodhil El-Ourtilani à Boutaleb, en passant par Guenzet, Bouandas, El-Hamma, Ouled si Ahmed ou Bougaâ et Salah-Bey.

«La célébration de Yennayer cette année revêt un caractère d’autant plus historique avec la constitutionnalisation de la langue amazighe qui est un acquis inestimable pour tout les Algériens, et l’ambiance qui prévaut aujourd’hui à Sétif, dans cette grande salle, atteste on ne peut mieux de la fierté qui anime chacun de nous, Algériens, dans notre authenticité et notre formidable dimension civilisationnelle», nous lancera au passage Noudjoud, universitaire, portant pour l’événement une belle robe kabyle.

Véritable mosaïque, en effet, que celle qui mettait en exergue ces grands espaces de la maison de la culture : bijoux, poterie, figues et olives sèches et bien d’autres produits du terroir, tels «tikerbabine» ou «abissar». Sur cette scène fleurie de la grande salle, les enfants de Bouandas, regroupés en chorale, séduiront le public par des chants amazighs avant que «Cirta», la fille de Naciria, ne fasse, à son tour, un véritable tabac en interprétant des chants du terroir, avant de laisser place à Rahim de Bouandas, qui foulera pour la première fois les planches de la maison de la Culture, accompagné par l’orchestre «MAG 3» de Sétif.

Dans cette ambiance festive et ce merveilleux décor de Yennayer, Cheb Fares fera exploser l’applaudimètre avec un «Sraoui» raffiné des hautes plaines sétifiennes.

F. Zoghbi