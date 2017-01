Dans la LUCARNE : Il n’y aura pas d’images de la CAN

Ce moment est attendu depuis déjà deux bonnes années. C'est-à-dire depuis qu'Issa Hayatou avait sorti le nom du Gabon de l'enveloppe annonçant ce pays comme l'organisateur de la CAN-2017. Cette 31e édition de la CAN s'emmanchera, aujourd'hui (16h locales), avec le match inaugural entre le pays organisateur, le Gabon, et la Guinée-Bissau, dont c’est la première participation. Les 16 équipes, qui animeront cette édition, ont commencé à débarquer au Gabon mardi dernier et surtout jeudi. Aujourd'hui, ils sont tous là pour prendre part à la fête africaine. Il est certain que cette halte gabonaise sera, le moins que l'on puisse dire, très relevée, surtout que tous les participants sont en train d'affirmer, à qui veut les écouter, qu’"on est là pour remporter le trophée". C'est ce qui rend cette CAN encore plus attrayante, plus enivrante et notamment attendue par tous les férus du ballon rond. Il est certain que le match inaugural Gabon-Guinée-bissau sera, d'une certaine façon, l'hors-d'œuvre d'une compétition que tout le monde veut voir et ce, quels que soient les prétextes. C'est un rendez-vous qui "donne l'eau à la bouche" aux "book-makers" et autres "vendeurs de rêve". Cette CAN, on ne le dira jamais assez, est devenue avec le temps une grosse affaire, surtout "juteuse" pour ceux qui ont la main- mise sur les droits de retransmission télévisuelle des matches de cette coupe d'Afrique. Nul n'ignore qu’une société avait déjà acheté les droits depuis une longue période. Elle les rétrocède à une autre qui est en train aujourd'hui de faire la loi avec, malheureusement, la complicité de la CAF. Celle-ci ne peut que se plier aux désidératas de ceux qui détiennent réglementairement les droits. Car on est entré de plain-pied dans le « capitalisme » antisocial, sans pitié, qui n'aspire qu'à faire le maximum de profits et de gains. Le reste ne pèse pas dans la balance. Apparemment, et malgré la demande par le parquet égyptien d’enquêter sur l’opportunité du contrat signé avec la société citée ci-dessus avec la CAF d’Issa Hayatou concernant l'illégalité ou pas de la "vente de l'exclusivité des droits" à cette société, rien n’a changé. Ladite société fait ce que bon lui semble. Ce qui, directement ou indirectement, pénalise les « consommateurs » africains. C'est-à-dire les téléspectateurs. Le football est devenu vraiment un spectacle qui rime presque avec consommation. Des millions de personnes attendent avec une impatience sans cesse grandissante une telle compétition. Du coup, elle ne fait que rendre plus grand l'appétit de ceux qui achètent l'exclusivité des droits de retransmission. Tout le monde sait que Bein Sport, l'entreprise télévisuelle du qatari Nacer Khelaïfi détient les droits d'exclusivité. Elle est en train aujourd'hui de demander les yeux de la tête aux télévisions nationales africaines pour qu’elles puissent bénéficier du signal sans qu'elles doivent passer par les tribunaux en cas de transgression des droits commerciaux de la chaîne qatarie sans autorisation. Celle-ci ne peut venir que de la part de Bein Sport. Elle est plus qu'indispensable, sinon, bonjour les tribunaux ! Il faut admettre que les affaires passent avant tout par cette chaîne qui détient l'exclusivité. Par conséquent, si vous ne payez pas, vous n'avez aucune chance de pouvoir suivre les péripéties de votre équipe nationale durant cette CAN qui se déroule, pourtant, dans un pays africain avec des équipes africaines. C'est une vérité, malheureusement, qui est très amère, puisqu’il ne veut pas céder les droits de retransmettre des matches de l'EN et aussi ceux des autres équipes à la simple condition de « casquer » la bagatelle de 130 milliards de centimes. Une somme astronomique qui dépasse toute logique. Les nôtres ont décidé de ne pas acheter les droits, sauf si... L’animateur du JT de 20 heures a annoncé solennellement la mauvaise nouvelle aux téléspectateurs algériens. Maintenant, on sait que nos compatriotes ne verront pas la CAN, sauf s’ils passent par d’autres canaux ou en payant les droits en achetant des modems. Il est clair que la CAF doit trouver une solution pour éviter que les pays et les téléspectateurs africains restent otages d'une chaîne qui veut tout simplement les "déplumer", et ce n'est pas seulement une allégorie ! Ces positions de monopole ne peuvent que faire du mal aux pays africains s’ils ne trouvent pas une parade à cette main-mise de sociétés sans foi ni loi, avec la complicité évidente de la CAF. Le profit ne doit pas se faire sur le dos des Africains. Basta !

Hamid Gharbi