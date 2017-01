Challenge National FAA (6e étape) : Le cross d’Alger, ce matin, à Bouchaoui

La 6e étape du Challenge National FAA de cross-country se déroulera ce matin, à partir de 9h00, sur la parcours du domaine Bouchaoui, à l’ouest d’Alger. Organisé par la Ligue algéroise d'athlétisme (LAA), cet événement sportif de la course à pied sera jumelé avec le championnat de la wilaya d’Alger de cross —3ème étape du challenge wilaya— pour les jeunes catégories (écoles, benjamins et minimes filles et garçons).

Le cross d’Alger s’annonce d’un bon niveau et sera marqué par une participation massive d’environ 2.000 participants. Une compétition relevée, avec la présence des meilleurs athlètes du moment qui viendront confirmer leur forme actuelle et prétendre à une participation au championnat du monde. On attend particulièrement les crossman de l’EN militaire (CREPSM) et ceux du Chabab Nécira Nounou (CNN) qui traditionnellement dominent le cross d’Alger. Chez les dames, les filles de l’AS Protection civile de Dar El-Beida vont sans doute faire table rase sur le podium des seniors dames.

Par ailleurs, les athlètes des différents clubs, dont certains se sont réservés jusqu’ici, seront de la partie pour donner à cette étape qui se veut une tradition de la Ligue l’une des plus dynamiques et actives au niveau national, une nouvelle dimension. Il est également de tradition de voir de bons athlètes d’autres wilayas venir

jauger leur forme et la concurrence, notamment en perspective des places à prendre pour les Championnats du Monde de cross, prévus en mars prochain, à Kampala (Ouganda).

Nabil Ziani